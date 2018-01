Actu

au sujet des "jeux en tant que service", ne vous inquiétez pas. La vision de PlayStation est totalement différente.

C'est sur son tout frais (et déjà suspendu) compte twitter que le nouveau haut cadre de chez sony s'est exprimé auprès des gamers, assurant que sa priorité était de marcher dans les traces de son prédécesseurs et de continuer de faire de la playstationLorsqu'un internaute lui demande de ne pas céder aux sirènes du "jeu service", Kodera lui répond de ne pas s'inquiéter à ce sujet:Pour être claire, les "jeux services" sont des jeux pensés pour être joués sur le long terme avec l'apport de contenu régulier et d'évènements saisonniers. Des jeux comme Destiny, Rocket League ou Fortnite font partis de cette catégorie de jeu. On les mets ici en opposition aux jeux narratifs qui, ils est vrai, font clairement parti de l'ADN de sony.