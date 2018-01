Voici une Information concernant le jeu God of War :Le jeu God Of War est l'une des exclusivités Ps4 les plus attendues, cependant, Santa Monica n'a pas encore annoncé de date de sortie pour le jeu. Selon un rapport de Colin Moriarity, les précommandes du jeu God Of War ne sont pas importantes. A noter d'ailleurs que Sony n'a pour le moment révélé aucun indice sur les précommandes du jeu. De plus, il est possible que celles-ci décolleront une fois que le jeu aura une date de sortie ou que les fans attendent peut-être que les tests tombent avant de se décider. Pour rappel, le jeu sortira cette année...Source : https://segmentnext.com/2018/01/03/god-of-war-pre-orders-soft/