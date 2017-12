Voici le Top Media Create allant du 18 au 24 décembre 2017 :Le jeu Yo-Kai Watch Busters 2 perd une place, Resident Evil 7 : Gold Edition sur Ps4 quitte le classement, Okami HD fait une entré anecdotique, Yakuza Kiwami 2 quitte le classement, Xenoblade Chronicles 2 quitte aussi le classement, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon reste stable, alors que le Double Pack perd deux places, Super Mario Odyssey gagne une place, Splatoon 2 reste stable, Mario Kart 8 Deluxe reste aussi stable, The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch gagne quatre places, Pokken Tournament DX gagne dix places, Arms gagne aussi dix places, et 1-2-Switch et Dragon Ball: Xenoverse 2 for Nintendo Switch font leurs retours…Passons maintenant au Top Hardware : La Nintendo Switch reste stable, et la 3DS et la Ps4 échangent leurs places…Source : http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20171227091/