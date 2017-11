Voici une Information autour de la Nintendo Switch :De nombreux analystes ont déjà prévu que la console fasse mieux que la Wii. NASDAQ annonce que le cabinet Morningstar prévoit maintenant que Nintendo vende à terme 110 millions de Nintendo Switch dans le monde. Leur optimisme provient de la capacité de Nintendo à répondre réellement à une forte demande, et que la console devrait être traitée aussi bien d'un point de vue console de salon que console portable...Source : https://gamingbolt.com/nintendo-switch-could-replicate-wiis-success-market-analysts-say

posted the 11/21/2017 at 08:21 PM by link49