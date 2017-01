Voici des Images autour de la Nintendo Switch :Deux packs seront commercialisés. Seule la couleur des Joy-Con diffère.Au niveau des accessoires, on peut voir que les prix seront assez élevés pour certains.Enfin, pour les jeux, cela varie de 49.99 euros à 69.99 euros selon les jeux, et l’édition limitée du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild sera vendu au prix de 99.99 euros…Source : http://www.micromania.fr/micromania-liste/nintendo-switch.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13012017NintendoSwitch&utm_content=bouton_magasin