Microsoft annonce une nouvelle couleur pour sa manettes XBOX One S. Après la manette "classique" avec sa robe blanche, la Bleue, la vert militaire (exclu bundle Battlefield 1) et la Dawn Shadow 'exclu Micromania) voici la RED.Il y a de grandes chances qu'elle arrive en France en exclue chez Micromania. La date de sortie est prévue pour le 10 Janvier.Perso, j'attends avec impatience que le xboxdesignlab arrive en France

Who likes this ?

posted the 01/02/2017 at 12:15 PM by leblogdeshacka