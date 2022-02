Nouveau Nintendo Direct demain à 23h00

On sentait l'annonce approcher tant Nintendo tient sa routine coté communication, et c'est donc demain à 23h00 que se tiendra le nouveau Direct, avec 40 minutes de programme.Notez que ce show sera consacré essentiellement aux jeux du premier semestre 2022, et par essentiellement, on prend donc le sous-entendu pour des surprises plus lointaines ou tout simplement des choses qu'on attend depuis un moment. Genreau hasard...