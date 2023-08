Square Enix : un premier trimestre fiscal décevant malgré la sortie de Final Fantasy XVI Square Enix : un premier trimestre fiscal décevant malgré la sortie de Final Fantasy XVI

Il a beau être considéré comme un jeu au « lancement solide », Final Fantasy XVI n'a pas pu à lui seul sauver le décevant premier trimestre de l'année fiscale en cours (donc du 1er avril au 30 juin 2023).



Entre coûts de développement à la hausse, frais marketing engendrés, baisse de forme du secteur MMORPG (qui reprendra sûrement des couleurs en 2024 avec l'extension de FFXIV et la sortie Xbox Series) et même chose pour le mobile malgré la sortie de quelques titres, Square Enix doit faire avec un sale contre-coup en générant des bénéfices nets équivalent à 40 millions d'euros… soit 3 fois moins que l'année dernière à la même période.



Les voyants reste néanmoins au vert pour l'éditeur qui compte afficher une année fiscale meilleure que la précédente, avec ce que l'on appelle les « petits budgets potentiellement vite rentables » comme Infinity Strash, Dragon Quest Monsters 4 et Star Ocean : The Second Story R, avant de finir par le gros morceau Final Fantasy VII Rebirth.



Et sinon, Dragon Quest III HD ?