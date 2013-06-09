Préparez-vous à découvrir plus d'une heure d'actualités et de mises à jour sur les jeux vidéo provenant de développeurs du monde entier.



Rendez-vous ce jeudi pour plus de 60 minutes d'actualités, de mises à jour sur les jeux et d'annonces provenant de studios du monde entier. Le State of Play de février mettra à l'honneur des jeux tiers et indépendants captivants qui sortiront sur PS5, ainsi que les dernières nouveautés des équipes de PlayStation Studios.



State of Play sera diffusé en direct le 12 février à 14 h PT / 17 h ET / 23 h CEST | le 13 février à 7 h JST sur YouTube et Twitch, en anglais avec des sous-titres japonais également disponibles. À bientôt !

Présence confirmé de first party.Le State of Play durera plus de 1h.Un insider de Santa Monica, bien connu de Resetera, parle d'un possible reveal du nouveau jeu de Barlog pour ce State of Play.Shinobi602 dit que au vu de la date de sortie prévue, ça ne serait pas surprenant, mais ne semble pas vouloir en dire plus.