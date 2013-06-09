profile
channel
all
State of Play de plus d'1h pour le 12 février à 23h
Playstation 5


Préparez-vous à découvrir plus d'une heure d'actualités et de mises à jour sur les jeux vidéo provenant de développeurs du monde entier.

Rendez-vous ce jeudi pour plus de 60 minutes d'actualités, de mises à jour sur les jeux et d'annonces provenant de studios du monde entier. Le State of Play de février mettra à l'honneur des jeux tiers et indépendants captivants qui sortiront sur PS5, ainsi que les dernières nouveautés des équipes de PlayStation Studios.

State of Play sera diffusé en direct le 12 février à 14 h PT / 17 h ET / 23 h CEST | le 13 février à 7 h JST sur YouTube et Twitch, en anglais avec des sous-titres japonais également disponibles. À bientôt !


Présence confirmé de first party.
Le State of Play durera plus de 1h.

Un insider de Santa Monica, bien connu de Resetera, parle d'un possible reveal du nouveau jeu de Barlog pour ce State of Play.
Shinobi602 dit que au vu de la date de sortie prévue, ça ne serait pas surprenant, mais ne semble pas vouloir en dire plus.

https://www.resetera.com/threads/playstation-studios-ot48-has-ot48-been-hijacked-by-ot47-ot46-and-ot45-to-the-detriment-of-48-ots-of-history.1329010/page-378#post-151107211
Playstation Blog - https://blog.playstation.com/2026/02/09/state-of-play-returns-this-thursday-february-12/
    tags : sony ps5 state of play
    12
    Likes
    Who likes this ?
    51love, tripy73, legato, famimax, burningcrimson, newtechnix, aozora78, icebergbrulant, wadewilson, marchand2sable, gameslover, tynokarts
    posted the 02/09/2026 at 01:08 PM by jenicris
    comments (89)
    sosky posted the 02/09/2026 at 01:09 PM
    Hype
    aozora78 posted the 02/09/2026 at 01:09 PM
    OMG enfin... les mecs ils en font un tous les 6 mois.

    Au moins ils ont évacué Horizon Hunters Gathering déjà
    kujotaro posted the 02/09/2026 at 01:13 PM
    Hype, en revanche si ils ont annoncé Horizon hors conf, c'est sûrement pour laisser la place a une annonce de zinzin
    skuldleif posted the 02/09/2026 at 01:14 PM
    santa monica enfin?
    perse9 posted the 02/09/2026 at 01:16 PM
    bon il est temps de balancer la sauce.
    patrickleclairvoyant posted the 02/09/2026 at 01:17 PM
    Ça sent l’année de folie. Et l’année du jeu de Ueda
    romgamer6859 posted the 02/09/2026 at 01:18 PM
    bonne nouvelle
    skuldleif posted the 02/09/2026 at 01:18 PM
    kujotaro ou alors c'est qu'il y a un autre gaas (fairgame)
    aozora78 posted the 02/09/2026 at 01:20 PM
    Bon on va surement avoir :

    Trailer sur le mode Legends de Ghost Of Yotei.
    Quelques infos sur SAROS.
    Update du roster de Marvel Tokon.
    Enfin le God of War Metroidvania.
    Un peu plus de gameplay pour Marvel's Wolverine.

    On va se prendre un trailer pour Marathon malheuresement... Et on risque de se tapper du gameplay du non-désiré FairGame$.

    Une rumeur vient de pop il y a quelques heures sur DMC 6.

    J'espère des news de certains studios comme Media Molecule, teamLFG ou sur Until Dawn 2... et évidemment qu'on aura rien sur Intergalactic ou le prochain gros jeu de Santa Monica...

    kujotaro Ou malheuresement on risque de se tapper du gameplay de FairGame$ annoncé il y a deux ans...
    aozora78 posted the 02/09/2026 at 01:23 PM
    Sinon en jeux tiers je suis curieux. Que pourrait-on avoir de logique, pas forcement qui nous hype...
    natedrake posted the 02/09/2026 at 01:25 PM
    FF VII Part 3 ou KH IV (très peu de chances pour ce dernier...).
    skuldleif posted the 02/09/2026 at 01:25 PM
    aozora78 kotor remake
    guiguif posted the 02/09/2026 at 01:25 PM
    shinz0 posted the 02/09/2026 at 01:25 PM
    Zéro hype pour ne pas être déçu
    kujotaro posted the 02/09/2026 at 01:26 PM
    skuldleif aozora78 Montrer Fairgames maintenant ne serait pas judicieux. Ça ferait potentiellement de l'ombre à Marathon
    tripy73 posted the 02/09/2026 at 01:29 PM
    Bien cool, les direct s'enchaînent pour satisfaire tout le monde, en espérant juste que ce sera un State of Play et non un State of Tiers.
    walterwhite posted the 02/09/2026 at 01:30 PM
    Normalement c'est la bonne, ça devrait envoyer du lourd.
    altendorf posted the 02/09/2026 at 01:34 PM
    "Plus d'une heure" : putain il était temps. Cela fait des années non ? Le grand max c'était 40 minutes
    nikolastation posted the 02/09/2026 at 01:35 PM
    altendorf Je préfère 40min banger que 1h+ moué
    altendorf posted the 02/09/2026 at 01:38 PM
    nikolastation Oui aussi
    icebergbrulant posted the 02/09/2026 at 01:38 PM
    Il est temps que Sony remette la concurrence à sa place
    brook1 posted the 02/09/2026 at 01:40 PM
    restons prudents sur la hype
    rogeraf posted the 02/09/2026 at 01:41 PM
    Cool , la sortie de la PS5 PRO Ah non ça c'est fait
    51love posted the 02/09/2026 at 01:41 PM
    aozora78 Saros, Intergalactic, GoW en Egypte et ça fait ma soirée!

    walterwhite icebergbrulant je la sens bien aussi mon intuition me fera pas défaut je le sens
    ducknsexe posted the 02/09/2026 at 01:43 PM
    icebergbrulant ça fait longtemps que la place de sony y a des traces de pneu, ils ont du même changer le siege plusieurs fois. La concurrence ne craint rien
    xynot posted the 02/09/2026 at 01:46 PM
    Je demande juste des surprises
    skuldleif posted the 02/09/2026 at 01:48 PM
    icebergbrulant ils n'ont plus de concurrence
    marcus62 posted the 02/09/2026 at 01:48 PM
    J'espère voir Intergalactic : The Heretic Prophet, et éventuellement le projet de Barlog (Santa Monica Studio) depuis le temps que c'est en rumeur...
    maxx posted the 02/09/2026 at 01:51 PM
    Je sais pas pourquoi mais j'ai la sensation que ça va être au moins sympa. J'espère aussi qu'ils vont parler de la maj du PSSR
    foxstep posted the 02/09/2026 at 01:51 PM
    Je suis grave chaud pour une gow Greek saga remastered.
    icebergbrulant posted the 02/09/2026 at 01:58 PM
    51love Je croise les doigts, Sony dort depuis vraiment trop longtemps

    ducknsexe C’est grâce à Nintendo que Sony sait nettoyer leurs sièges
    Comment ?!

    Et bien Sony a simplement regardé le lancement de la WiiU



    skuldleif Si, il reste Nintendo et ses fanboys qui hurlent à tue-tête que la Switch 2, c’est LA console des éditeurs-tiers dorénavant.
    Un petit taquet ne leur ferait pas de mal avant LE gros taquet cataclysmique GTA 6

    Sony, reveille-toi et refais nous rêver
    azerty posted the 02/09/2026 at 02:01 PM
    Enfin les first parties...
    mattewlogan posted the 02/09/2026 at 02:01 PM
    Trop bien, ça va être une soirée sympa
    zekk posted the 02/09/2026 at 02:06 PM
    Une heure ! normalement il devrait quand même avoir une ou deux bonnes annonces alors et surement FF7R3
    cyr posted the 02/09/2026 at 02:06 PM
    23 h? Faut être motivé.
    fiveagainstone posted the 02/09/2026 at 02:08 PM
    Un nouveau DMC je dis pas non. C'est tard, mais ça peut valoir le coup d'oeil, je vais tenter de regarder.
    slad posted the 02/09/2026 at 02:10 PM
    Firesprite ? Du From Soft ?
    natedrake posted the 02/09/2026 at 02:11 PM
    cyr Je préfère ça que 3h du matin (pour les conférences Sony) comme à l'époque de l'E3.
    bignstarfox posted the 02/09/2026 at 02:22 PM
    Encore les éditeurs tiers qui vont sauvé le cul a Sony, leur studio qui ne font plus rien depuis 4 ans, on parle de 19 studios quand même c'est grave, on ce demande ce qu'il font
    kevisiano posted the 02/09/2026 at 02:23 PM
    Faut pas flopper Sony, c'est maintenant que ça se passe
    zephon posted the 02/09/2026 at 02:26 PM
    final fantasy 17
    wickette posted the 02/09/2026 at 02:28 PM
    Excellent

    zephon FFVII part 3 à la limite mais tu vas devoir attendre FFXVII
    zephon posted the 02/09/2026 at 02:30 PM
    wickette https://www.youtube.com/watch?v=nZXRV4MezEw
    ducknsexe posted the 02/09/2026 at 02:38 PM
    Une présentation de la ps6 portable ?

    icebergbrulant sony ont aussi regardé le lancement de la wii et de la switch assis sur leur trône en or massif
    rendan posted the 02/09/2026 at 02:42 PM
    Oui avec 25 min de blabla en plus sur chaque jeu
    zekk posted the 02/09/2026 at 02:44 PM
    ducknsexe Trop tôt non ? surtout qu'ils compte sortir une portal OLED
    drybowser posted the 02/09/2026 at 02:56 PM
    Plus d'une heure impressionnant !!
    Ça devrait envoyer du lourd et des exclus
    J'ai pas de PS5 mais je la suivrais quand même en direct celle là
    jenicris posted the 02/09/2026 at 03:01 PM
    ducknsexe beaucoup trop tôt
    mercure7 posted the 02/09/2026 at 03:03 PM
    Sûrement des nouvelles du "nouveau" PSSR
    sino posted the 02/09/2026 at 03:03 PM
    Ghost Of Yotei sur Steam, si c’est annoncé ça serait cool.
    newtechnix posted the 02/09/2026 at 03:10 PM
    On devrait se régaler maintemant que Sony a décidé de faire durer plus lontemps que prévu la PS5, ils vont donc pouvoir annoncer des projets .
    famimax posted the 02/09/2026 at 03:24 PM
    Ouais le PSSR 2 !
    shao posted the 02/09/2026 at 03:24 PM
    Il est grand temps que Sony montre à Nintendo comment on fait de vrais directs.
    Espérons qu'ils sortent enfin l'artillerie lourde parce que même si la PS5 reste une bonne console pour les tiers, son catalogue reste très pauvre en exclu first party.
    jenicris posted the 02/09/2026 at 03:30 PM
    Pour ce que ça vaut, pour Santa Monica...C'est un leaker du studio

    https://www.resetera.com/threads/playstation-studios-ot48-has-ot48-been-hijacked-by-ot47-ot46-and-ot45-to-the-detriment-of-48-ots-of-history.1329010/page-377#post-151102273
    akinen posted the 02/09/2026 at 03:31 PM
    Vivement la prochaine déception
    supasaiyajin posted the 02/09/2026 at 03:50 PM
    Ah, plus d'une heure, ça sent bon. Les derniers étaient bien rythmés, pas trop de blabla, sauf parfois à la fin avec le one more thing. Avec une heure, il y a largement de quoi placer pas mal de choses si on garde le même rythme.
    tlj posted the 02/09/2026 at 03:54 PM
    patrickleclairvoyant Si seulement tu disais vrai pour le jeu de ueda, je serai dans un état second
    marchand2sable posted the 02/09/2026 at 04:19 PM
    Hype à mort S’il y a DMC 6 avec Vergil (le GOAT) en main alors là c’est l’extase .

    J’aimerais beaucoup l’annonce de FF VII Part 3 aussi, avec une compilation du 1, 2 et 3 pour rattraper mon retard sur Rebirth. Par contre j’espère que Capcom ne va pas trop montrer RE9, histoire d’avoir des surprises le 27 prochain.
    bignstarfox posted the 02/09/2026 at 04:21 PM
    shao
    De vrais direct tu dit, Nintendo dans leur direct il vont direct au fait, montre que des jeux, pas comme Sony ou Microsoft, qu'il te montre un jeu et te parle pendant 15 minutes,
    zekk posted the 02/09/2026 at 04:35 PM
    bignstarfox Nintendo ils causent aussi dans leur direct

    Après dans les deux cas je trouve le format pas dingue, même si je vois des améliorations
    ducknsexe posted the 02/09/2026 at 04:43 PM
    zekk jenicris je pense aussi , si la présentation dure 1hoo, sony va dévoiler du matos ( PSSR 2, portal OLED )
    shao posted the 02/09/2026 at 04:44 PM
    bignstarfox
    Tu rigoles j'espère... tu veux que je te rappelle ce qui s'est passé dans le dernier gros Nintendo Direct?

    zekk
    Je crois qu'il a la mémoire courte...
    Sur le dernier vrai ND, t'as eu au moins un bon quart d'heure sur le film Mario galaxy et autres nullités en tout genre.
    niflheim posted the 02/09/2026 at 04:49 PM
    51love tu ne les attend pas au même niveau de hype comme moi je les attend. T'as critiqué le chara design de Jordan A. Mun en écrivant ton mot woke à la con. Et si c'est pour dire aussi que c'est du PS4 Plusplus sérieux arrête ton char ! espèce de faux-cul !
    jenicris posted the 02/09/2026 at 04:52 PM
    ducknsexe ah le portal OLED carrément possible oui, mais ce genre d'annonce est souvent vite fait
    romgamer6859 posted the 02/09/2026 at 04:57 PM
    jenicris j'aimerais bien un nouveau fromsoftware mais vu que duskblood n'est pas sorti, j'imagine que c'est dead
    icebergbrulant posted the 02/09/2026 at 05:17 PM
    ducknsexe Ne me fais pas repenser à cette sombre époque
    tynokarts posted the 02/09/2026 at 06:01 PM
    Mesdames et Messieurs,

    Sony sera de retour pour jouer une partie de jeu video sur Playstation 5, ce jeudi 12 février.

    Qui vivra jouera

    jenicris posted the 02/09/2026 at 06:05 PM
    romgamer6859 ils ont plusieurs jeux en dev simultanément. Du coup ils pourraient très bien montrer autre chose à mon avis
    bigb0ss posted the 02/09/2026 at 06:09 PM
    Je veux juste voir Intergalactic , le reste osef
    licran posted the 02/09/2026 at 06:12 PM
    Y a pas moyen, qu'ils présentent un GAAS...
    51love posted the 02/09/2026 at 06:16 PM
    niflheim J'ai vraiment hâte que Playstation enchaîne à nouveau les excellents jeux comme leurs studios ont su le faire depuis la PS1 jusqu’à la PS5 comme ça on pourra redevenir copain copain

    et tu arrêteras ton cinéma pathétique de petit fanboy frustré peut etre?

    En attendant, va prendre tes médocs', ta santé mentale semble au plus bas à cause de ton amour maladif envers Playstation

    Quand Sony est bon, je suis le premier à le dire, mais s'ils sont décevants, eux comme n'importe quelle entreprise, je serai aussi le premier à le dire pendant que toi tu fais du damage controle absurde.

    Profite du direct et pense pas à moi ça va te gâcher ton moment

    Moi tkt, je profite du JV sans jamais penser un seul instant à toi
    bignstarfox posted the 02/09/2026 at 06:34 PM
    zekk
    Le seul qui parle c'est le président de Nintendo pour présenté le prochain jeu, rien d'autre, le dernier state of Plays de Sony c'était que fu blabla
    thelastone posted the 02/09/2026 at 06:36 PM
    Ils ont au moins intérêt à balancer un trailer pour ff7 part 3
    zekk posted the 02/09/2026 at 06:37 PM
    shao vu sa dernière réponse, il n’est pas dans le même univers que nous
    bignstarfox posted the 02/09/2026 at 06:38 PM
    shao
    Seulement quand c'est pour leur film, Nintendo est le constructeur qui fait montre souvent le plus de jeu dans leur direct, tu veut faire des comparaisons, le dernier state au Plays, a chaque jeu il avais 10 minute de blabla, le seul souvent sui parle c'est le président de Nintendo qui parle pour annoncé le jeu suivant
    romgamer6859 posted the 02/09/2026 at 06:59 PM
    jenicris
    j'espère, de bons jeux solos, plein le c*l du multi moi aussi
    suikoden posted the 02/09/2026 at 06:59 PM
    Tiens pour une fois je vais essayer de regarder, j'espere aussi un trailer de FFVII R3 (sans exclu par pitie xD)

    Je n'ai pas allume ma PS5 depuis le 29 fevrier 2025 xD pour une beta (Sonic Racing Crossworlds), le dernier jeu ayant ete FFVII Rebirth justement xD

    Si je pouvais eviter d'avoir a l'acheter sur PS5 ca m'arrangerait mais sinon elle sera la pour lui ????
    jenicris posted the 02/09/2026 at 07:11 PM
    thelastone pour le coup, vu que les versions Xbox et Switch 2 sortent début Juin, le plus logique serait de sortir le trailer de part 3, au Summer Game Fest par ex.
    Mais je me trompe peu être

    Romgamer6859 étant full jeu solo désormais, je ne peux qu'être d'accord avec toi
    patrickleclairvoyant posted the 02/09/2026 at 07:25 PM
    Bloodborne Remaster et RDR2 PS5
    tynokarts posted the 02/09/2026 at 07:58 PM
    Ce jeudi se sera le Gamer : PlayStationsday
    romgamer6859 posted the 02/09/2026 at 08:08 PM
    jenicris
    BF6 était mon dernier jeu, trop l'impression de perdre mon temps aujourd'hui.
    jenicris posted the 02/09/2026 at 08:47 PM
    romgamer6859 je sors tellement déçu de BF6, alors que c'est un jeu que j'attendais énormément, vu que les BF sont sûrement la licence multijoueur actuellement que je préfère. J'adore cette licence depuis BF1942 et plus tard BF3
    Que désormais je veux plus jouer a un seul jeu multijoueur. Avant un bon moment du moins.
    belmoncul posted the 02/09/2026 at 08:54 PM
    Je suis prêt à être déçu par ces marchands de sable.
    rider288 posted the 02/09/2026 at 09:12 PM
    Aozora78 De quoi des State of Play ? IL y en à chaque fois Janvier/Fevrier, Mai/juin et Septembre
    romgamer6859 posted the 02/09/2026 at 09:16 PM
    jenicris nan c’est terminé, les maps sont nulles, on tourne en rond, c’est toujours la même chose, aucune ambiance et même la commu est partie.
    thelastone posted the 02/10/2026 at 07:17 AM
    Jenicris le truc c'est que ça voudrait dire qu'il sort debut 2027 hors de ce que j'ai compris il est vraiment terminé juste du paufinage, moi je le vois plutôt sortir en été pour éviter le ras de marée GTA qui canibalisera les ventes pendant toute la fin d'année
    jenicris posted the 02/10/2026 at 07:33 AM
    romgamer6859 c'était l'impression que j'avais lorsque j'ai arrêté d'y jouer. Sans oublier les bugs, les majs qui empirait la visé...

    thelastone le jeu est jouable selon Hamaguchi, après une phase de paufinage, peut prendre un certains temps parfois. Genre 1 année.
    sandysoret posted the 02/10/2026 at 10:45 AM
    Bonjour est ce que vous pensez que il aura tomb raider legacy of atlantis et tides of annihilation
    shao posted the 02/13/2026 at 02:07 PM
    zekk
    C'est clair
