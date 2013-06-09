Playstation 5
Préparez-vous à découvrir plus d'une heure d'actualités et de mises à jour sur les jeux vidéo provenant de développeurs du monde entier.
Rendez-vous ce jeudi pour plus de 60 minutes d'actualités, de mises à jour sur les jeux et d'annonces provenant de studios du monde entier. Le State of Play de février mettra à l'honneur des jeux tiers et indépendants captivants qui sortiront sur PS5, ainsi que les dernières nouveautés des équipes de PlayStation Studios.
State of Play sera diffusé en direct le 12 février à 14 h PT / 17 h ET / 23 h CEST | le 13 février à 7 h JST sur YouTube et Twitch, en anglais avec des sous-titres japonais également disponibles. À bientôt !
Présence confirmé de first party.
Le State of Play durera plus de 1h.
Un insider de Santa Monica, bien connu de Resetera, parle d'un possible reveal du nouveau jeu de Barlog pour ce State of Play.
Shinobi602 dit que au vu de la date de sortie prévue, ça ne serait pas surprenant, mais ne semble pas vouloir en dire plus.
https://www.resetera.com/threads/playstation-studios-ot48-has-ot48-been-hijacked-by-ot47-ot46-and-ot45-to-the-detriment-of-48-ots-of-history.1329010/page-378#post-151107211
Au moins ils ont évacué Horizon Hunters Gathering déjà
Trailer sur le mode Legends de Ghost Of Yotei.
Quelques infos sur SAROS.
Update du roster de Marvel Tokon.
Enfin le God of War Metroidvania.
Un peu plus de gameplay pour Marvel's Wolverine.
On va se prendre un trailer pour Marathon malheuresement... Et on risque de se tapper du gameplay du non-désiré FairGame$.
Une rumeur vient de pop il y a quelques heures sur DMC 6.
J'espère des news de certains studios comme Media Molecule, teamLFG ou sur Until Dawn 2... et évidemment qu'on aura rien sur Intergalactic ou le prochain gros jeu de Santa Monica...
kujotaro Ou malheuresement on risque de se tapper du gameplay de FairGame$ annoncé il y a deux ans...
walterwhite icebergbrulant je la sens bien aussi mon intuition me fera pas défaut je le sens
ducknsexe C’est grâce à Nintendo que Sony sait nettoyer leurs sièges
Comment ?!
Et bien Sony a simplement regardé le lancement de la WiiU
skuldleif Si, il reste Nintendo et ses fanboys qui hurlent à tue-tête que la Switch 2, c’est LA console des éditeurs-tiers dorénavant.
Un petit taquet ne leur ferait pas de mal avant LE gros taquet cataclysmique GTA 6
Sony, reveille-toi et refais nous rêver
zephon FFVII part 3 à la limite mais tu vas devoir attendre FFXVII
icebergbrulant sony ont aussi regardé le lancement de la wii et de la switch assis sur leur trône en or massif
Ça devrait envoyer du lourd et des exclus
J'ai pas de PS5 mais je la suivrais quand même en direct celle là
Espérons qu'ils sortent enfin l'artillerie lourde parce que même si la PS5 reste une bonne console pour les tiers, son catalogue reste très pauvre en exclu first party.
https://www.resetera.com/threads/playstation-studios-ot48-has-ot48-been-hijacked-by-ot47-ot46-and-ot45-to-the-detriment-of-48-ots-of-history.1329010/page-377#post-151102273
J’aimerais beaucoup l’annonce de FF VII Part 3 aussi, avec une compilation du 1, 2 et 3 pour rattraper mon retard sur Rebirth. Par contre j’espère que Capcom ne va pas trop montrer RE9, histoire d’avoir des surprises le 27 prochain.
j'espère, de bons jeux solos, plein le c*l du multi moi aussi
Je n'ai pas allume ma PS5 depuis le 29 fevrier 2025 xD pour une beta (Sonic Racing Crossworlds), le dernier jeu ayant ete FFVII Rebirth justement xD
Si je pouvais eviter d'avoir a l'acheter sur PS5 ca m'arrangerait mais sinon elle sera la pour lui ????
Mais je me trompe peu être
Romgamer6859 étant full jeu solo désormais, je ne peux qu'être d'accord avec toi
BF6 était mon dernier jeu, trop l'impression de perdre mon temps aujourd'hui.
Que désormais je veux plus jouer a un seul jeu multijoueur. Avant un bon moment du moins.
thelastone le jeu est jouable selon Hamaguchi, après une phase de paufinage, peut prendre un certains temps parfois. Genre 1 année.
C'est clair