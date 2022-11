--Au fait, quel est l'état actuel du développement ?



Takai : Environ 95%.



--C'est presque terminé !



Takai : C'est vrai. La situation actuelle est que nous jouons au jeu jour après jour, nous peaufinons les parties rugueuses, et brossons les parties qui ont des défauts de performance ou de dessin. Le reste est de la correction de bugs.



Yoshida : De toute façon, l'échelle du jeu est grande, donc le débogage prend beaucoup de temps. Presque tous les programmeurs trafiquent le code pour corriger les bugs.



Takai: Il y a un avis selon lequel il est interdit d'ajouter du code car de nouveaux bugs vont apparaître (rires).

--Je suis curieux de connaître la date de sortie car le projet est presque terminé. Pour l'instant, elle est fixée à " l'été 2023 ", mais quand pensez-vous que vous connaîtrez la date de sortie spécifique ?



Yoshida : Nous prévoyons de publier à nouveau les informations plus tard dans l'année, donc je pense que nous pourrons le dire à ce moment-là. Je ne pense pas que ce sera pendant l'été, donc je pense que c'est bon (rires).

-Quand un Dominant meurt, il se transforme en pierre.

-Les successeurs peuvent naître immédiatement ou prendre des centaines d'années pour se manifester.

-Certains points de l'histoire existent où certains dominants restent en sommeil

-Actuellement, tous les dominants existent

-Deux personnes ne peuvent exister en même temps pour un seul dominant.

-Il n'existe pas de règle selon laquelle un dominant doit gouverner son propre pays.

-Par exemple, Waloed a deux dominants qui y vivent : Garuda et Odin.

Dans une nouvelle interview accordée à Famitsu, Yoshida, le directeur Takai et le directeur créatif Maehiro mentionnent que même s'il y a 6 pays dans le jeu, vous n'irez pas dans chacun d'eux.



L'histoire vous mènera vers certaines destinations, mais d'autres auront un rôle plus symbolique.

Nous savons qu'il y a six pays dans le jeu, alors allons-nous les visiter tous ?



Yoshida : Comment dire, et c'est peut-être un peu difficile à expliquer, mais ce n'est pas aussi simple que d'aller directement dans chaque pays.



Maehiro : C'est plus comme si l'histoire vous y emmenait, alors vous vous dirigerez vers cette destination.



Takai : Par exemple, s'il y a une ville qui a un but symbolique, vous ne pourrez pas simplement y aller et vous promener pour explorer la région.

-Le narrateur est quelqu'un dans le jeu que vous serez surpris de rencontrer (ce n'est probablement pas Jill).

-Le jeu disposera d'un index historique auquel vous pourrez accéder pour vous aider à découvrir le monde.

Deux infos importantes viennent de paraître sur FFXVI de la part de Yoshida et Takai.Le directeur de FF16, Takai, a déclaré dans une interview accordée au site de jeux italien EveryEye que l'histoire principale de FF16 prendra environ 35 à 40 heures à compléter.Si vous résolvez toutes les quêtes secondaires et le contenu optionnel, le temps de jeu total sera d'environ 70+ heures.NG+ a aussi des ennemis plus forts !Un trailer est également prévu pour la fin de l'année.Une démo devrait sortir un peu avant la sortie du jeu.Le directeur créatif Maehiro nous en dit plus sur les Dominants de FF16 :Sur les 6 Royaumes:Ce qui une fois traduit devient en fait plus vague:Nouvelles informations sur les pays dans FF16 :-Rosaria a une longue histoire de tradition-Sanbreque est très religieux-Dhalemkia a plusieurs gouverneurs.-Le Royaume de Fer parle une langue différente-Waloed aime la guerre-Le Dominion de Cristal est un pays politiquement neutre, rempli d'éther et sans roi.Le trailer de FF16 Ambition commence et se termine par l'ouverture et la fermeture d'un livre. Les développeurs disent :Le directeur créatif de FF16, Maehiro, explique que le thème des combats a été fortement inspiré de FF5, notamment en ce qui concerne la personnalisation des capacités. Il mentionne qu'au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, vous apprendrez de nouvelles capacités que vous pourrez combiner en fonction de votre propre style de jeu.Yoshi-P dit qu'il est difficile de dire, à partir du dernier trailer de FF16 Ambition, qui est exactement un antagoniste et qui ne l'est pas.Il révèle également que le nom du roi de Sanbreque est Sylvestre, et que même s'il semble être un méchant, le plus gros problème est la corruption dans le monde.Yoshida et Takai sont tous deux d'accord pour dire que l'histoire que Maehiro a créée pour FF16 est similaire à celle de Heavensward de FFXIV.Maehiro explique qu'à la base, l'histoire est centrée sur Clive, le protagoniste, et les amis qu'il rencontre au cours de son voyage. Il s'agit d'une "aventure en territoire inconnu".Nouveau personnage dans FF16 appelé Byron qui n'a pas encore été présenté mais qui a fait pleurer le directeur Takai."C'est un personnage à la personnalité extrêmement sympathique : très joyeux et magnanime. Je m'attends donc à ce que beaucoup de joueurs finissent par l'aimer".