Le récap' de 2024 : https://www.gamekyo.com/group_article58656.html
Je pense que le contrat est presque rempli sur Waifukyo. J'ai été plus actif en 2025 par rapport à 2024, mais j'ai surtout couvert de l'actualité et je n'ai pas assez parlé des jeux et des personnages, sachant que la section anime est toujours vide (je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de truc en vrai).
Pour 2026, on verra et avec ce qui nous attend en terme d'expérience il n'y aura pas de soucis, l'écriture d'articles restera une question de motivation et d'opportunité. J'aurais simplement d'autres priorités dans le temps comme celle d'enfin écrire mes scénarios et développer les visual novel derrière. Je ne promets rien.
Je vous souhaite une bonne année 2026 en avance et on se voit l'année prochaine avec les futures articles Waifukyo
.
----
Retour sur quelques moments clé de l'actualité générale des Waifus en 2025 (du plus récent au plus ancien) :
- Nintendo of America censure un artwork du jeu Dispatch (20/12/2025)
- La reine est de retour en 2026 (12/12/2025)
- NIKKE x Resident Evil - Trailer et premiers visuels pour Jill et Ada (19/09/2025)
- Street Fighter 6 - Trailer Outfit 4 Showcase (maillot de bain) (04/08/2025)
- Stellar Blade X NIKKE - Le récapitulatif des 2 collaborations (11/06/2025)
- Capcom censure le costume spécial d'Oyu dans Onimusha 2 Remaster (16/05/2025)
- Action Taimanin censuré par Google (08/05/2025)
- Koei Tecmo explique pourquoi avoir réduit le fan-service dans Dynasty Warriors Origins (02/05/2025)
- DOAXVV fête ses 6 ans en version globale (et 6 millions de joueurs) (31/03/2025)
- Ryza VS Yumia - Quand la récession économique pousse à la rondeur (10/03/2025)
- Code Violet - TeamKill a peur que les gens modifient leur héroïne si le jeu sortait sur PC (20/01/2025)
- Azur Lane - Google commencerait à censurer les jeux mobile ? (03/01/2025)
----
Le Versus de l'Année 2025 :
Chun-Li (Street Fighter) VS Mai Shiranui (Fatal Fury)
- https://www.gamekyo.com/group_article58920.html
Le seul Versus de l'année, qui a été largement dominé par Mai Shiranui ayant a récolté un total de 21 votes parmi les participants.
----
Les différents Top Waifus 2025 :
- Top-60 Bikini Capcom des plus sexy (21/08/2025)
- Top-50 Digimon (06/09/2025)
- Top-5 2025 + Attente pour 2026 (16/12/2025)
Là aussi moins de tops durant l'année 2025, mais en faveur de gros top avec la cinquantaine de personnages.
Le top bikini pour Capcom était un classement que je voulais faire depuis que j'ai commencé avec Nintendo puis Square Enix, c'était le plus long à faire vu la masse de source à devoir vérifier avec aussi la question d'inclure ou non les versions comic/pinups sous licence officielle et au final j'en ai fait une mention spéciale au début du top.
----
Les évolution des Waifus en 2025 :
- Metroid - Evolution de Samus (1986 - 2025) (05/12/25)
- Dead or Alive - Evolution d'Ayane (1998 - 2025) (26/10/25)
- Dead or Alive - Evolution de Kasumi (1996 - 2019) (19/10/25)
- Resident Evil - Evolution de Jill (de 1996 à 2020) (23/09/25)
- Donkey Kong - Evolution de Pauline (1981-2025) (15/07/25)
- Dynasty Warriors - Evolution de Diochan (1997 - 2025) (02/05/2025)
- Fatal Fury - Evolution de Mai Shiranui (de 1992 à 2025) (01/02/25)
Mai Shiranui, encore une fois, visiblement c'était son année
. Je pense que la meilleure évolution cette année reste incontestablement Mai Shiranui et paradoxalement pas grâce à SNK mais plutôt à Capcom avec leur travail sur la collaboration dans Street Fighter 6. La direction artistique et le chara-design font que je la trouve meilleure visuellement que dans le nouveau Fatal Fury sorti cette année.
----
Les Waifus des présentations médiatiques en 2025 :
- Les Waifus du Nintendo Direct (13/09/2025)
- Les Waifus du Nintendo Direct (01/08/2025)
- Les Waifus du Xbox Games Showcase (09/06/2025)
- Ma sélection du Summer Game Fest (08/06/2025)
- Les Waifus du State of Play (05/06/2025)
- Les Waifus du State of Play (13/02/2025)
Pour ceux qui ont vu il y a 2 semaines mon top attente pour 2026 en terme de personnage féminins, Gwendolyn de Tides of Anihilation devient l'héroïne que j'attends de voir le plus manette en main, passant devant Fiona du prochain Vindictus: Defying Fate. Elle m'avait déjà donnée forte impression dès le premier trailer et je suis assez content de voir de nouveaux gens prendre conscience du jeu avec le second trailer récent. Annoncé au premier States of Play de cette année, Tides of Anhihilation a une direction artistique pouvant faire penser à du Souls-like mais Gwendolyn semble plus agile dans la veine d'un certain NieR: Automata.
En 3e position de mon top attente pour 2026, on a Leda du prochain Fire Emblem: Fortune's Weave, un jeu qui sera situé dans le même univers que Three Houses alias le jeu le plus populaire de la série, passant devant Awakening et Fates. On ne connait pas exactement la relation entre Fortune's Weave et Three Houses (passé, future, univers parallèle...), si ce n'est qu'on retrouvera certains personnes et factions (dont Sothis et les Serpents des Ténèbres). Pourquoi Leda et pas Theodora qui elle aussi est classe ? Parce que je suis un grand fan de Hapi et de son apparence et que Leda, vu les ressemblances physique et le fait qu'elle invoque des bêtes, est forcément lié à celle-ci. J'ai d'ailleurs cette année pu obtenir la carte Fire Emblem Cipher de Hapi.
----
Quelques Faits Divers notables de 2025:
- Koei Tecmo vend de l'ASMR avec Ryza (20/11/2025)
- Bayonetta - Ils ne voulaient pas de lunettes, Kamiya a fait pression (31/10/2025)
- Metal Gear Solid Delta - Quand Konami met à jour les posters sexy (28/08/2025)
- Japon - Castlevania au théâtre joué que par des femmes (19/08/2025)
- IA - La compagnon Ani pour les utilisateurs de Grok (et qui se déshabille...) (15/07/2025)
- Stellar Blade X NIKKE - Pubs IRL au Japon et en Corée (21/06/2025)
- Nintendo - La carte Marilyn Monroe enfin trouvée (22/05/2025)
- McDonald's Japan demande aux artistes "de la retenue" (28/03/2025)
- Le chara-designer de Red Ninja encourage le portage GOG (09/03/2025)
----
Annexe: Mes articles personnels.
Je vous ai choisi un article en particulier, vu que ça concerne un studio que j'aime beaucoup avant même la présentation de Stellar Blade.
Le risque de Shift Up d'être sous contrôle (de Tencent) ? (17/06/2025)
- https://www.gamekyo.com/blog_article480724.html
Shift Up venait de rentrer dans la bourse coréenne, et le géant chinois Tencent est passé de 20% à 35% notamment après rachat des parts d'autres actionnaires. Des investisseurs coréens avaient alors émit leur crainte de voir Shift Up être sous contrôle chinois et perdre en réputation la qualité "fan-service" des jeux qu'ils ont produit depuis leur fondation.
Depuis la publication de cet article, on a appris que Shift Up et Tencent ont noué un nouveau partenariat d'édition, la filiale Level Infinite du géant chinois va donc éditer Project Spirits après avoir édité Goddess of Victory: NIKKE qui est toujours en activité et dont la version chinoise sorti cette année est édité directement par Tencent (cette dernière a reçu au court de ses 6 premiers mois d'existence quelques contenus exclusifs dont des Nikkes uniques Huapi et Yinging).
Si la question du fan-service et l'orientation "sub-culture" (= otaku) peut être écartée vu que Tencent semble eux-même l'encourager, reste la question de l'indépendance éditorial du studio.