Spoiler, non on ne voit malheureusement pas Samus sans son armure dans Metroid Prime 4: Beyond mais je vais tout de même y revenir en bonus (donc ça restera spoiler).
Samus Aran est une humaine née sur la planète K-2L, une colonie de la Fédération Galactique où l'on y trouvait des minerais rares. Le père de Samus était d'ailleurs le chef de cette colonie. Un jour des Chozo atterrirent sur cette planète en quête de minerais, mais le père de Samus refuse de leur en donner. Samus, alors enfant, devient ami avec un Chozo du nom de Vielle Oiseau qui lui appris la confiance et l'amitié. Les Chozo finissent par repartir bredouille.
Ridley, le chef des pirates de l'espace, avait suivi les Chozo pour leur voler les minerais mais ne voyant aucune ressource à bord de leur vaisseau décide alors de jeter son dévolu sur la colonie. Les pirates y font un massacre, tuant tous les humains afin de mettre la main sur ces minerais. Samus croise la vue de Ridley et tente alors de devenir son ami sur les conseils de Vieux Oiseau, mais elle est sauvé par sa mère qui se sacrifie devant l'attaque du dragon.
Ayant reçu un message d'alerte venant de la colonie, les Chozo font machine arrière et découvrent une fois sur place que Samus est la seule survivante. Vieux Oiseau décide alors de former Samus à la survie sur sa planète : Zebes...
Vous le savez probablement déjà mais sous cette armure d'origine Chozo se cache une femme, visible en chair et en os depuis le tout premier jeu Metroid en 1996. Hormis brièvement en game over, voir l’héroïne en quelque sorte dévêtue était un bonus pour les joueurs qui terminaient le jeu le plus rapidement possible, encourageant le speedrun bien avant l’heure.
Revoyons ensemble ses différentes apparences de Samus sous son armure (que je vais raccourcir en Samus (Zero)).
Apparence 1 – Metroid (1986)
Condition :
Fanart par @12Tamamon
• Finir le jeu en moins de 2h30/3h (selon la version NST ou PAL).
Une des premières choses qu’on remarque c’est que tout comme Zelda à la même époque, Samus était brune à l'origine. Elle porte un simple justaucorps de couleur magenta, qui devient alors un bikini si le joueur termine le jeu en moins d’une heure.
Le tout premier Metroid sur NES est en réalité la première apparition jouable de Samus (Zero) avant même le remake du même jeu sur GBA. Avec les limitations de la NES, Samus pouvait voir ses cheveux devenir vert en passant à la combinaison Varia, cette version-ci est connue sous le nom de JUSTIN BAILEY, nom issue du mot de passe du jeu qui permet de commencer directement avec cette version. L’origine du mot de passe est à ce jour encore un mystère. Cette version sera modernisée dans le remake Samus Returns sur Nintendo 3DS où Samus porte une combinaison de couleur magenta inspiré du sprite in-game.
La même pose que sur la fin de Metroid
Apparence 2 – Super Metroid (1994)
Condition :
• Finir en moins de 3h sur Super Metroid.
• Finir en moins de 2h sur Metroid Fusion.
Une apparence iconique tant elle a dû faire fantasmer beaucoup de joueurs de l’époque avec l'animation de Samus qui relâche ses cheveux, et pourtant elle n’a eu qu’une seule véritable apparition.
Samus porte un simple 2-pièces noir dont le bas est "échancré" pour ne pas dire que c’est un string, c'est la science-fiction des années 80-90 haha. Pour cause, les personnages de Jody Summer, Kat Alen et Mrs Arrow des jeux F-ZERO ont elles aussi ce genre d’apparence, nettement visible dans F-ZERO GX.
On ne verra le string que dans Super Metroid, cette apparence sera modifié avec la suite Metroid Fusion, où le bas devient ici un short couvrant ainsi les fesses et l’ensemble prendra la couleur signature de Samus (Zero) : la couleur bleu en opposition aux tons orange/rouge de l’armure.
Cette version de Samus (Zero) n'est jouable que dans Super Smash Bros 4 et Super Smash Bros Ultimate (avec les cheveux attachés).
Apparence 3 – Metroid: Zero Mission (2004)
Condition :
• Finir en moins de 2h en Normal ou Difficile sur Zero Mission.
• Finir avec au moins 75% d’objets sur Metroid Prime 2: Echoes.
• Battre Gorea 2 sur Metroid Prime Hunter.
• Finir avec 100% d’objets sur Metroid Prime 3: Corruption.
• Finir en moins de 4h sur Metroid: Samus Returns.
• Finir en moins de 4h en Normal et en Difficile dans Metroid Dread.
Désormais Samus est habillée d’une combinaison de couleur bleu, apparence qui a été popularité avec Super Smash Bros Brawl en 2008. Le nom « Zero Suit » vient de cette apparence, représentant ainsi Samus sans son armure Chozo mais toujours en état de combattre sur le terrain.
A partir de Metroid: Other M, la combinaison sera plus réaliste et plus détaillées. Exit donc la poitrine bien moulé.
Samus en combinaison Zero est jouable dans le post-game de Zero Mission et durant la séquence de fin de Other M.
Les cas de Metroid Prime et Metroid Prime 4 :
Si cela arrive aussi dans les opus GBA parmi les différentes récompenses de fin de jeu, dans Metroid Prime en 2002 Samus n'enlève seulement que son casque (si au moins 75% des objets ont été récupéré). Mais cet acte nous met en avant une héroïne au physique plus réaliste voire mature pour un jeu Nintendo. A l'époque c'était le premier jeu en 3D pour la série, et de plus réalisé en dehors de Nintendo EAD.
Dans Metroid Prime 4: Beyond... Bah je vous laisse juge en cliquant ici
. Le jeu étant sorti hier, je ne spoilerais pas, mais juste pour dire qu'elle est magnifique. Faudra néanmoins réaliser le 100% du jeu pour la voir à la fin.
