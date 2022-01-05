Jeux

Je vous le dit : Ça devait être un personnage Bandai Namco, mais avec la collaboration entre Shift Up et Capcom sur le jeu NIKKE je devais faire cet article sur JillS'il y a bien une héroïne de Resident Evil que l'on retient, c'est Jill Valentine. Membre du S.T.A.R.S de la police de Racoon City puis membre fondateurs de l'organisation internationale B.S.A.A., Jill est combattante aguerrie ayant été formé dans l'armée américaine. Elle est réputée pour son courage et sa ténacité. Au sein de la police de Racoon City elle formera un bon duo avec un Chris Redfield.Aujourd'hui, on va revoir les différentes apparences officielles de Jill à travers les jeux.La toute première apparence de Jill, celle en tant que membre du S.T.A.R.S., une tenue spéciale de police.Certainement l'apparence la plus iconique du personnage. Jill porte ici une tenue décontractée et certainement plus sexy que son uniforme.Pour les jeux sortis après RE3 incluant Jill jouables ou non, Capcom a comme délavé sa tenue. Son top n'est plus bleu mais désormais grisâtre. Certainement pour donner un coté "post-apo" à son apparence.Alors que les 2 premiers tiers sont dédiés à une réécriture de RE1 et RE3, pendant le dernier tier exclusif du jeu Jill porte ici un vêtement polaire puisqu'elle explore une zone enneigée. Mais je pense que beaucoup de fans passeront à coté de cette apparence visible que dans 1 seul jeu à ce jour.Désormais membre du B.S.A.A., Jill porte une tenue tactique garnit de pochette, oreillette et même d'une casquette. Fini la coupe au bol, Jill a aussi pour la première les cheveux longs.... Mais je pense que la communauté a plutôt retenu sa combinaison moulante. Ayant été capturée puis subi un lavage de cerveau, elle attaque désormais ses alliés. Si Jill est blonde ici, c'est à cause des manipulations effectuées sur son corps. Le cristallin rouge implanté sur sa poitrine permet de la garder sous l'effet du lavage de cerveau.Dans cet opus Jill porte une combinaison tactique de plongé, devant infiltrer le bateau Queen Zenobia en pleine mer.Il a fallu attendre presque 10 ans pour voir Jill avec une toute nouvelle apparence. Remake oblige, ici il s'agit d'une révision de son apparence d'origine dans RE3. Désormais Jill porte un top bleu et un jean noir.Entre utilité et charme, quel est votre apparence de Jill préférée