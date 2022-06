Jeux



Pas beaucoup d'articles en ce moment, j'ai la tête ailleurs et ça aurait pu être un "top Chun-Li" ou un versus mais je réserve d'autres idées d'articles sur Street FighterAujourd'hui on va voir (ou revoir) l'évolution de Chun-Li dans les jeux Street Fighter. Chun-Li s'inscrit comme le personnage féminin principal de la série présente depuis Street Fighter 2 en 1991 (sachant que Cammy n'apparait qu'à partir de la 4e version de SF2, Super Street Fighter 2: The New Challengers).D'origine chinoise et experte en kung-fu, Chun-Li aussi une policière d'Interpol qui a un objectif simple : retrouver l'assassin de son père. Parmi ses coups célèbres, on peut évoquer son Hyakuretsukyaku (où elle mitraille sa cible de coups de pied), son Kaitenteki Kakukyakushu (sa fameuse attaque "pirouette-hélicoptère" à l'envers) ou encore son Kikoken qui est un équivalent du Hadoken de Ryu et Ken.Retraçons maintenant les apparences principales de Chun-Li dans les jeux Street Fighter (hors spin-off, cross-over et autres apparences comme sa forme Ranger dans la série Power Ranger...) :C'est la première apparence de Chun-Li et la plus iconique sans aucun doute, présente dans quasi tous les jeux principaux et au-delà. Un vêtement chinois bleu très souple avec en dessous un body de la même couleur et un collant noir. Selon les jeux, sa demi-frange est parfois juste représenté par des brins de cheveux.La seconde apparence de Chun-Li dès le jeu suivant, Street Fighter Alpha, où elle adopte un bodysuit (plus exactement un tracksuit) bleu plus clair et aussi d'inspiration chinois mais aussi très très moulant pour le coup. Sa coiffure est aussi différente, changeant sa demi-frange pour des brins de cheveux. C'est aussi chronologiquement parlant la première apparence de Chun-Li dans l'histoire de Street Fighter.C'est l'apparence qui m'a failli faire acheter Chun-Li dans Fortnite(mais j'ai résisté haha, vu que je n'y joue plus et tant mieux).Après Street Fighter Alpha, Chun-Li reviendra à sa première apparence comme apparence principale pour le reste de la série et autres médias. Mais dans Street Fighter 4, elle dispose aussi d'une seconde apparence où elle porte une robe chinoise noire révélant beaucoup son corps, de quoi enfin rivaliser avec une certaine Mai ShiranuiDans Street Fighter 4, Chun-Li dispose aussi d'autres apparences alternatives dont une apparence en zombi robe de mariée, mais on reste ici sur ces tenues et apparences principales.Si Chun-Li dispose toujours de sa première apparence, dans Street Fighter 5 elle apparaît en premier lieu avec son uniforme de policière. Rien de bien particulier, si ce n'est qu'elle garde sa coiffure.Mais l'autre apparence principale qui aura fait beaucoup de bruit à la sortie du jeu c'est bien sa seconde apparence alternative, qui est une amélioration de son apparence alternative de SF4. Une robe chinoise noire encore plus fine que sa précédente version et cette fois Chun-Li n'a pas ses doubles bun mais plutôt les cheveux complètement relâchés, la rendant encore plus sulfueuseDans SF5 tout particulièrement, Chun-Li mais aussi tous les autres personnages ont une masse d'apparences spéciales entre maillot de bain, halloween, premium, cosplay de personnages Capcom et j'en passe. Mais si j'en retiens une particulièrement, ce serait cette apparence "training" où Chun-Li porte un vêtement chinois bleu semblable à sa première apparence mais ici beaucoup plus fin et sans son collant noir, révélant ainsi beaucoup de son corps haha.On arrive à la fin, avec Street Fighter 6 prévu pour 2023 dont le trailer de cette semaine a révélé la nouvelle apparence de Chun-Li, et cette fois ci cette apparence remplace l'iconique vêtement chinois Chun-Li porte désormais une robe chinoise très traditionnelle (mais garde en dessous un legging bleu aussi moulant certainement inspiré de son tracksuit de SFA). Etant donnée qu'on est certainement chronologiquement dans son apparence la plus récente dans l'histoire de Street Fighter, Chun-Li est visiblement ici plus mature mais tout aussi bien conservée.Reste à voir si Chun-Li disposera d'une apparence alternative en plus de cette nouvelle (genre une tenue plus sexy dans la lignée de SF4 et SF5 peut être), en tout cas les leaks vidéo sur Ken et Cammy laissent penser qu'elle aurait au moins sa première apparence iconique comme costume. Ah oui, dernière information concernant Chun-Li dans SF6, Laura Bailey est remplacé par Jennie Kwan (notamment connue pour être la voix de Suki dans Avatar: Le Dernier Maître de l'Air) qui est désormais la nouvelle voix du personnage.Voilà pour cet article sur l'évolution de Chun-Li, de Street Fighter 2 à aujourd'hui. Mais vous, quelle est votre apparence de Chun-Li préférée ?