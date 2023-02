Jeux

Apparence 1 – Street Fighter II (1993)









Apparence 2 – Street Fighter Alpha (1995)





Apparences 3 et 4 – Street Fighter IV (2008 )









Apparences 5 et 6 – Street Fighter V (2016)







Apparence 7 – Street Fighter 6 (2023)







Je n’avais plus prévu d’articles sur le groupe Waifukyo par manque de motivation. Je verrais si j’en refais d’autres, j’ai un top à poster prochainement que je me garde sous le coude donc pourquoi pas. Je pensais aussi faire un article sur l'évolution de l'apparence de Nina Williams dans les jeux Tekken, à voir si j'ai le temps (et l'envie).Aujourd’hui, après les personnages de Chun-Li (voir ici) et Juri (ici) , je vous propose une rapide rétrospective sur les apparences de Cammy dans les jeux officiels de la série Street Fighter. On ne s’attardera évidemment pas sur toutes les apparences secondaires (estivales, costumes, évènements...), juste les apparences principales et les 1-2 choix alternatifs.Cammy White de son nom complet est le second personnage féminin de la série après Chun-Li, apparaissant dans la 4e réédition de Street Fighter II «The New Challengers» sorti 2 ans après le jeu de base. Une femme forte travaillante pour les forces spéciales britanniques et aux originaux méconnues, ayant été jadis capturé et manipulé par Bison.Surnommé « Delta Red » ou « Cannon Spike », c’est l’apparence iconique de Cammy. Cette apparence consiste en un simple justaucorps vert sans manche, rendant Cammy très suggestive au visuel. Elle a également un béret militaire rouge et des protections rouges sur ses mains et bras, dont le design pour anecdote est inspiré des protections que portent certains personnages dans le manga Appleseed.Deux changements notables, que je regroupe ici vu que c'est simplement la même apparence (ou même base).Cammy apparaît dans le jeu vidéo Cannon Spike (2000), un jeu de tir mettant en vedette plusieurs héros de Capcom. Ici, elle porte encore plus de protections, au niveau des genoux et jambes lui enlevant alors les marques de camouflage.Dans Street Fighter V (2016), Cammy voit cette apparence une nouvelle fois modifiée. Ainsi, son maillot vert se voit texturer sur les cotés et elle a désormais des ceintures autour de son buste. Dans cette version, Cammy perd tout de même ici ses fameuses marques de camouflage qui étaient sur ses cuisses.A noter que cette version a été censuré après une mise à jour du jeu, enlevant les tétons apparents.Là où cela passait crème dans les cross-over où Cammy est apparue, cette apparence est censurée dans Fortnite, où ils lui ont rajouté un collant noir (lui rajoutant ses marques de camouflages enlevés avec SFV).C’est la seconde apparence iconique de Cammy, connue en ce temps-là sous le nom de Killer Bee une assassin au service de Bison et son organisation Shadaloo.Cammy troque son maillot vert pour un justaucorps rayé bleu caractéristiques des assassins Shadaloo (habits portés par les Dolls), qui cette fois couvre ses bras et épaules mais lui dénude néanmoins le dos. La forme de ses marques de camouflage militaire change et devient ici des éclairs.Dans Street Fighter IV, Cammy se voit attribuer deux nouvelles apparences alternatives (hors saisonnières). La première est une version hiver de sa tenue classique, dans les tons blanc/bleu et avec fourrure. Elle garde ici le même type de béret que sa tenue dans SFA (Killer Bee).La seconde apparence est un mixe entre sa tenue iconique et la tenue de Bison, rappelant les heures où elle était une possible candidate à la réincarnation du leader de Shadaloo. Une apparence très fan-serviceComme pour Chun-Li, Cammy apparaît dans l’histoire de SFV portant un uniforme, un uniforme militaire... Mais toujours sans vêtement pour lui couvrir les cuisses haha.La seconde nouvelle apparence (hors saisonnières) ici est une combinaison tactique, malicieusement ouverte pour laisser apparaître le clivage de sa poitrine. Cammy ici a ses cheveux totalement relâchés et a pour marques sur ses cuisses des cicatrices.On termine avec la toute nouvelle apparence de Cammy, officiellement présentée cette semaine mais bien leaké l’an dernier via les concept-arts.Cammy abandonne son iconique maillot pour une vraie tenue, une tenue sportive mais garde tout de même quelques éléments comme ses protections et ses bottes militaires. Elle porte désormais un legging noir et une petite blouse jean avec le drapeau britannique. Cammy a désormais les cheveux courts.Merci aux leaks de l'an dernier, Cammy retrouvera son fameux justaucorps vert en option dans SF6, et où elle retrouvera aussi ses marques de camouflages (elle semble néanmoins avoir perdu quelques tailles de bonnets). Reste à voir si elle aura d'autres apparences ou le retour d'anciennes (en dehors des tenues bonus).Alors, quelle est votre apparence de Cammy préférée