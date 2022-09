Jeux

Je réservais le 2e article pour Cammy, mais Capcom ne voulant pas encore officialiser sa nouvelle apparence dans Street Fighter 6, on va voir aujourd’hui l’évolution de l’apparence de Juri à travers les jeux.Juri Han de son nom complet est certainement une fan-favorite de la série pour de nombreux joueurs. C’est un personnage d'origine sud-coréenne introduite dans la série avec la nouvelle version de Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 en 2010. Juri pratique notamment le Taekwondo.Comme pour Chun-Li, on va retracer ensemble les différentes apparences principales de Juri, hors costumes alternatifs (décontractée, bikini...) et spin-off.Voici la première apparence de Juri, avec un élément qui va la caractériser sur ses apparences suivantes : le motif araignée présent sur son corps. Juri porte un ensemble dans les tons violets, avec un legging moulant sous sa tenue de combat.Pour ceux qui se pose la question : Ce qu’elle porte comme top de couleur sombre se nomme un dudou, ce n’est pas vêtement coréen mais chinois et agit comme un (sous) vêtement léger, son apparence la rend ainsi suggestive vu que cela ne couvre pas le coté de la poitrinePour sa seconde apparition dans la série, Juri revient cette fois dans une combinaison moulante toujours dans les tons pourpres. Le motif araignée est du coup imprimé sur la combinaison, toujours dans son dos. Elle porte également un cache-œil à son l’œil gauche, du fait qu’elle se l’est faite volé par Bison au cours de l'histoire de SF5.Mais cette tenue lui aura valu tout de même une polémique à son annonce : cette apparence aurait subi un « coup de censure » puisqu’elle porte un body noir sous sa combinaison qui autrement aurait laissé apparaître ses jambes, et surtout le clivage de sa poitrine chose qui pourtant ne posait pas de soucis avec ses skins dans SF4.Alors attention, maintenant on essaie sans le filtre « censure », ça donne quoi ?La seconde apparence principale de Juri dans SF5 est sa tenue polaire. Pas d’autre commentaire, je vous laisse juges haha.La 3e apparence principale de Juri dans SF5 est une variante « entrainement » de sa tenue principale de SF4, et aux couleurs inversés : Le dudou est ici blanc alors que son pantalon de sport est dans les tons pourpre. Juri a les cheveux complètement relâchés et a sa frange de cheveux de couleur violette pour aller dans son style "rebelle".Juri revient pour la 3e fois dans la série, dans SF6 où son style vestimentaire est directement inspiré de première apparition dans SF4 avec le retour notamment du motif araignée dans son dos mais ici plus détaillé et plus présent même devant au niveau de son torse. Les 2 bouts de cheveux caractéristiques de sa coiffure ont par ailleurs changé d’angle et pointent maintenant vers le ciel. On peut aussi remarquer l’ajout d’une partie de sa frange colorée en violet comme dans sa tenue premium précédemment vue, frange qui dorénavant lui recouvre son fameux œil gauche.Tous ces détails que je viens décrire font qu’ici plus qu’un retour aux sources on a une sorte du best-off des apparences précédentes de Juri.Voilà pour cet article sur l'évolution de l’apparence principale de Juri, plus courte qu'avec Chun-Li évidemment mais avec des changements intéressants tout du long. Même question qu’avec Chun-Li, quelle est votre apparence de Juri préférée ?