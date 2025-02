Jeux

Apparence 1 – Fatal Fury 2 (1992)











Apparence 2 – Fatal Fury 3 (1995)



Apparence 3 – KOF: Maximum Impact (2004)





Apparence 4 – Street Fighter 6 / Fatal Fury : City of the Wolves (2025)





Voici une nouvelle rétrospective de personnage féminin du jeu vidéo. Avec la mise à jour de Street Fighter 6 mercredi prochain et l'arrivée de City of the Wolf en avril, aujourd’hui on s’attarde sur Mai Shiranui et ses apparences principales (donc pas de tenues décontractée etc) à travers les jeux vidéo Fatal Fury et The King of Fighters de SNK.Mai Shiranui est apparue pour la première fois dans le jeu Fatal Fury 2 en 1992, elle était alors la première (et seule) héroïne jouable. C’est une kunoichi et la dernière héritière du style ninja Shiranui, mêlant le feu et la dance. De nature intrépide et enjouée, Mai est en relation amoureuse avec Andy Bogard, le frère du personnage principal des jeux Fatal Fury : Terry Bogard. Mai sera disponible dans Street Fighter 6 ce mercredi via le second passe payant, mais ce n'est pas la première fois qu'elle apparaît avec les personnages de Capcom. Avec les cross-over Capcom VS SNK, elle est souvent opposée à Chun-Li.L’iconique kimono rouge de Mai Shiranui, c’est le style dit classique et indissociable du personnage. Un kimono très court révélant les jambes dans son entièrement et ne couvrant pas les fesses.Outre l'aspect érotique (qui a été largement mit en avant avec les animations du personnage au fil des jeux), cette apparence évoluera avec le temps, rajoutant des détails vestimentaires pour le kimono. La coupe de cheveux de Mai sera même modernisée avec des mèches désormais plus long sur le coté.Le obi blanc à la ceinture devient définitivement noir à partir des jeux Real Bout Fatal Fury Special (1997) et The King of Fighters XII (2010) pour les séries Fatal Fury et KOF respectivement, mais certains jeux récents (notamment les cross-over) utilisent l’ancienne ceinture blanche tout de même. Cette nouvelle ceinture de couleur noire est parfois décorée et plus détaillé selon les jeux (généralement avec des cordes et motifs dorés).Pendant un très court temps, entre Fatal Fury 3 et Real Bout Fatal Fury la même année, Mai troquera sa tenue traditionnelle pour un body rouge à la Cammy de Street Fighter. Ce dernier n’est en réalité pas bien visible puisque qu’elle porte un tout nouveau kimono rouge en 2 pièces.Une apparence que j'aurais aimé revoir tant l'habit est suffisamment différent pour être apprécié et aurait pu bénéficié d'amélioration avec le temps, comme pour la première apparence.Une apparence qui aura divisé les fans de mémoire. Mai gardera son apparence iconique comme premier skin, mais son skin alternatif lui donne une toute nouvelle apparence. Mai porte un kimono noir qui lui couvre aussi les fesses. Cette apparence lui donne une nouvelle coupe de cheveux courte, tranchant avec la queue de cheval des précédents styles.C'est près de 20 ans après KOF: Maximum Impact que Mai dispose enfin d’une toute nouvelle apparence. Et qui pour le coup lui donne un tout nouveau style. Désormais comme apparence principale (à l’instar de Chun-Li et Cammy dans SF6), Mai dispose d’une tenue civile bien moulante avec le haut dézippé laissant toujours paraître le clivage de sa poitrine. Son obi noir est même référencé à la ceinture.C’est paradoxalement via le cross-over avec SF6 en premier qu'on verra officiellement manette en main Mai avec cette nouvelle apparence (en plus de la première apparence qui a même l'ancienne coiffure des premiers jeux Fatal Fury).Peut être que cette apparence aurait permis à Mai d'apparaitre dans Super Smash Bros Ultimate...----Alors, quelle est votre apparence préférée de Mai Shiranui ? Quel a été votre premier jeu avec la kunoichi ?Je n'ai pas encore Street Fighter 6 car j'attend de voir une éventuelle nouvelle version du jeu incluant au moins la saison 1 (si ce n'est les 2 premières saisons...). Mais je ne sais pas vous, la dernière fois qu'un DLC m'avait donné envie alors que je suis pro-physique pro-"Version Définitive" d'un jeu c'était avec l'ajout de Pyra et Mythra dans Super Smash Bros Ultimate...