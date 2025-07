Jeux

Apparence 1 - Donkey Kong (1981)





Apparence 2 - Donkey Kong (1981)



Apparence 3 - Family BASIC (1983)



Apparence 4 - Donkey Kong (1994)





Apparence 5 - Super Mario Odyssey (2017)



2025 - Le cas de Donkey Kong Bananza







Avec la sortie de Donkey Kong Bananza ce jeudi, connaissez-vous vraiment Pauline ? On va revenir sur l'un des premiers visages féminins des jeux vidéo Nintendo.Pauline est une diva, une chanteuse à la voix mélodieuse. Du temps où Mario se nommait "Jumpman" dans les jeux d'arcade, son nom était simplement "Lady" mais elle prend le nom de Pauline très vite en réalité, dès 1982 les différents portages du jeu Donkey Kong et autres produits dérivés adoptent ce nom.Si elle est chronologiquement parlant la première protagoniste féminin de jeu vidéo de Nintendo devant les princesses Peach et Zelda ainsi que Samus Aran, Pauline est en réalité la 3e, elle est précédée par "Lady Alarm" sur le jeu Manhole (Game & Watch) et Betty du jeu d'arcade Sheriff.Contrairement à Mario qui est parti sur sa propre série Super Mario qui a ensuite elle-même découlée plusieurs autres sériés dérivées, Pauline est restée un personnage Donkey Kong et est donc restée à l'écart des jeux secondaires Mario (dont Mario Kart, et même Mario Baseball Sluggers sur Wii qui a notamment K.Rool jouable), en tout cas jusqu'à très récemment où grâce au succès de Super Mario Odyssey le personnage a pu intégrer le casting des jeux dérivées comme Mario Tennis Aces ou Super Mario Party Jamboree. Mais aujourd'hui on va juste se contenter des jeux principaux par Nintendo.La toute première apparence de Pauline, présentant une jeune femme en robe rouge et aux cheveux bouclés tantôt roux/brun tantôt blond, tout comme Peach et Zelda à leur début.C'est aussi cette apparence qu'on retrouve en graffiti à New Donk City dans le Super Mario Odyssey, en clin d'oeil au jeu Donkey Kong sur borne arcade.Alors oui, on parle ici du même jeu d'arcade. Vous avez certainement vu cette apparence aussi en fait, c'est la version américaine du jeu Donkey Kong. Le style plus cartoon américain avec coupe de cheveux différentes, mais Pauline devient exclusivement blonde à ce moment là. Toutes les adaptations de dessin animés et produits dérivés en Amérique sont basées sur cette version-là de Pauline. C'est juste histoire d'être exhaustif.Avant le jeu suivant qui reste un peu méconnu malgré son importance, Pauline est apparue dans le logiciel Familly BASIC sorti sur Famicom exclusivement au Japon, c'était un logiciel de programmation développé par Nintendo et Hudson Soft qui permettait de créer des jeux en reprenant quelques sprites NES (Famicom au Japon). Le manuel dépeint une Pauline au style caricaturale avec une apparence plus âgée mais toujours basé sur la silhouette de son sprites des jeux Donkey Kong.Peut être que vous pensez que la Pauline que l'ont connaît aujourd'hui n'est arrivée que bien plus tard... Mais c'est déjà en 1994 dans le remake de Donkey Kong sur Game Boy que Nintendo lui donne cette nouvelle apparence et qui est donc son apparence actuelle. Pauline devient définitivement brune et garde un physique "pinup" tout en étant dans le style artistique des jeux Super Mario depuis SMB3.Comme précisé plus haut, Pauline restera un personnage Donkey Kong et ses seules autres apparitions seront dans les Mario VS Donkey Kong, en tout cas jusqu'au jeu suivant dans cette liste.Outre sa robe de diva, Pauline apparaît dans Super Mario Odyssey désormais dans un rôle secondaire avec une apparence formelle lors de sa première rencontre dans le déroulement du jeu : celle de maire de New Donk City. Elle porte un chapeau qui est un des éléments que Mario peut récupérer dans le jeu Donkey Kong avec notamment le sac à main.Marrant de noter que l'apparence de Pauline ici est particulièrement "différente" dans la mesure où elle a les mêmes proportions réalistes que les PNJ humains de New Donk City.Excepté le chapeau, cette apparence sera d'ailleurs reprise pour le film d'animation Super Mario Bros sorti en 2023, où Pauline est cette fois la maire de New York.Dans Donkey Kong Bananza qui sort ce jeudi, Pauline prend les traits d'une jeune fille, transformée en caillou par Void Company au début du jeu. C'est un peu hors-sujet, mais je tenais à en parler.Le fait qu'elle soit un enfant contredit certains éléments de la série étendue, comme la simple présence de Cranky Kong qui est officiellement le Donkey Kong des jeux arcades, celui qui kidnappe donc Pauline et combat Mario à la base. Et si certains diraient que Nintendo n'est pas réputé pour la cohérence entre leur jeux (je pense particulièrement à Yoshi's Island et le film Mario qui posent tout deux 2 origines différentes à Mario...), je ne dirais pas que ça soit aussi simple car sachant les fans sont aux aguets sur ces choses c'est une erreur de chronologie que Nintendo aurait pu facilement éviter (en ne mettant pas Cranky Kong dans ce jeu, déjà par exemple...).Plusieurs théories émergent de ce problème, dont celle que Banzana est la simplement suite de SMO (et non une préquelle), que Pauline enfant est en fait une conséquence de la magie de Void Company et non la réalité. Pauline sait chanter, elle est populaire et est donc une cible connue, et éventuellement elle pourrait retrouver sa forme adulte à la fin du jeu. Mais je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, sachant que Nintendo peut aussi avoir revu le lore de Cranky Kong (après tout, jamais le personnage n'aura nommé explicitement Mario ou Pauline dans les jeux DKC).Même si elle est une "demoiselle en détresse", Pauline est différente de Peach ou Zelda aussi bien physiquement que son background dans lesdits jeux. Je suis bien content que comme pour Harmonie à l'époque, on ait enfin un nouveau personnage féminin jouable dans le casting dans les derniers jeux Mario.Aller, en espérant que j'ai la foi de m'attaquer à Lara Croft une prochaine fois, mais j'ai Tifa et Samus en embuscade...