Série d'articles spéciaux Tomonobu Itagaki. On va revenir sur l'évolution des apparences d'Ayane des séries Dead or Alive (DOA) et Ninja Gaiden. Si je préfère Kasumi, je pense que vous êtes certainement plus nombreux ici a préférer Ayane.Ayane est la demi-soeur de Kasumi, né d'un viol commit par Raidou. Depuis son enfant elle est rejetée par les villageois du clan Mugen Tenshi, seuls Kasumi et Hayate restent proches d'elle. Lorsque Kasumi s'enfuit du village et part se venger après l'attaque de Raidou qui a gravement blessé Hayate, Ayane reçoit l'ordre de tuer Kasumi. Depuis, une certaine rivalité est née entre les 2 kunoichi. Entre les différents évènements de la série DOA, Ayane est aussi active coté Ninja Gaiden où elle assiste Ryu Hayabusa dans ses quêtes.Contrairement à Kasumi, je vais rester sur les apparences principales d'Ayane sur les jeux DOA principaux (les tenues 1 et 2 pour les jeux de combat) et Ninja Gaiden, avec 1 exception (le DLC de 2015). Petite particularité comparé à Kasumi : Pour sa première première, Ayane n'apparait que sur les versions consoles de DOA, soit 2 ans après la version arcade.Vous connaissez tous cette apparence, mais peut être pas le fait qu'Ayane en réalité ne portera ce kimono violet en tenue principale que dans les 2 premiers DOA (puis sera rétrogradé en tenue alternative), là où Kasumi gardera son kimono bleu plus longtemps jusqu'à DOA5.Donc un kimono violet assez simple puisque dénudé au dessus de la poitrine, et avec un motif de papillon qui est son animal totem.Une combinaison ninja dite "shozoku", exactement comme pour Kasumi avec le même design mais juste de couleur violette.Et comme pour Kasumi, Ayane aura une version moderne de cette combinaison dans le remaster DOA2 Ultimate qui deviendra sa tenue principale dans DOA4 et DOA Dimensions.Nouvelle apparence, Ayane apparaît ici avec un kimono de combat noir et pourpre plutôt imposant.Nouvelle combinaison ninja, ici moulante avec de la maille sur le coté. Dans DOA5 Ultimate où on peut débloquer cette apparence, Ayane ne porte pas la capuche.Ayane dispose d'un nouveau kimono de couleur lavande au motif floral très fin et dénudé aux épaules.Nouveau kimono, beaucoup plus suggestif avec un décolleté et sans bas montrant ainsi. Dans NG2, elle porte une veste qui cache un peu tout cela.Si elle apparaît dans l'histoire de NG2, pour sa version jouable dans NGS2 Ayane dispose d'une nouvel ensemble vaguement inspiré de sa toute première apparence, un peu comme l'apparence Kasumi dans ce jeu est basé sur son kimono bleu. Ayane retrouve son animal totem avec un badge papillon sur la poitrine ainsi qu'un accessoire kimono rose qui rappelle les ailes de l'insecte.Ayane retrouve une apparence discrète qu'elle avait déjà dans NG2, ici sa veste noire est entièrement fermée, ne révélant rien de sa tenue. Mais notez le papillon inscrit dans sa veste sur le haut de l'ouverture.Nouvelle apparence pour le portage de NG3 ainsi que pour le nouveau DOA, DOA5. Une combinaison ninja noir et pourpre pour aller de pair avec Ryu Hayabusa, Momiki et Kasumi.Notez les ailes de papillon violettes ne sont présentes dans le dos d'Ayane que sur NG3 Razor's Edge, totalement absent dans DOA5 remplacé par un kimono noir.Un justaucorps noir avec des bouts armures, mais exposant les cuisses et épaules (alors que Kasumi porte une combinaison moulante rappelant celles des kunoichi de Taimanin......).... "Combinaison moulante, rappelant celles des kunoichi de Taimanin", bah nous y somme presque. C'est plutôt un ensemble de collant noir + justaucorps noir et d'un haut blanc qui me fait penser à sa première tenu dans le premier Ninja Gaiden (le reboot Xbox j'entend). Ayane porte une nouvelle fois une capuche rappelant son actif dans les jeux Ninja Gaiden. Elle n'a plus que 2 bouts d'écharpe pour évoquer vaguement des ailes de papillons, mais très vaguement.Ayane est de retour dans le nouvel opus de Ninja Gaiden sorti la semaine dernière. Ici elle colle aux tons futuriste avec un look cyberpunk jusque dans l'apparence de ses armes. Un justaucorps coupé au niveau de la poitrine, idéal pour les amateurs de underboobs. Ayane a aussi une nouvelle coiffure avec les cheveux plus long.----Alors que Kasumi est la mascotte de Dead or Alive, Ayane aura su briller plutôt avec ses multiples apparitions dans les jeux Ninja Gaiden depuis le reboot.Alors, quelle est votre apparences préférées à travers les différents opus ?