Divers











La carte visible sur le livret de Nintendo de l'époque. La carte visible sur le livret de Nintendo de l'époque.

Le blog BeforeMario est spécialisé sur l'histoire de Nintendo avant l'ère électronique et des jeux vidéo. Le site poste des billets sur des trouvailles en tout genre, dont des cartes avec des pin-ups ou autrement dit cartes érotiques (je ne sais plus si j'avais écrit un article à ce sujet, en tout cas j'en avais parlé en commentaire ici à la présentation du Nintendo Museum ).Exit donc les cartes Pokémon, voici ce qui est certainement la carte Nintendo la plus rare et que vous n'aurez certainement jamais la chance de voir en vrai. Le blog BeforeMario a mit la main sur la carte avec la célèbre pin-up Marilyn Monroe.Cette carte n'était visible jusqu'à présent que dans un livret lui aussi rare de Nintendo des années 1950 où la compagnie détaillait son business des cartes à jouer à travers le monde. S'il est possible encore aujourd'hui de trouver et d'acheter des cartes érotiques Nintendo, jamais le set de jeu incluant cette carte de Marilyn Monroe n'avait été trouvé. En ce temps là, cette image de Monroe était elle-même exclusive au premier numéro du magazine américain Playboy en 1953.On doit cette découverte au collectionneur Fabrice Heilig, ce nom vous dit peut être quelque chose puisqu'il s'agit du collectionneur français qui a reproduit dans son jardin l'atelier de Nintendo du temps des cartes hanafuda, ce qui a valu plusieurs reportages (dont M6 de mémoire). BeforeMario a pu acheter ce set à Heilig peu de temps après la découverte.