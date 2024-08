Comme certains le savent, cette nuit s'est tenu le Nintendo Museum Direct. Voici les différentes informations ainsi que les photos du musée de Nintendo qui va ouvrir ses portes le 2 octobre prochain à Kyoto (les réservations des tickets d'entrée sont désormais disponibles sous peine d'éligibilité).Le musée couvrira essentiellement l'activité actuelle de Nintendo à savoir le jeu vidéo des bornes arcade à la Nintendo Switch, mais inclure évidemment les anciennes activités commerciales notamment les jouets.Le musée est composée de 3 bâtiments avec :- Ateliers.- Boutique.- Activités interactives.- Café (restaurant).- Exposition.Les tickets seront chargés de 10 pièces numériques (la monnaie du musée). Ces pièces sont requises pour jouer aux différentes activités interactives. Nintendo précise qu'il sera néanmoins impossible de recharger la carte en cours de visite, donc faudra bien choisir ses activités en amont.Listes des activités interactives :- Shigureden SP (1 joueur) - Utilisez votre appareil mobile pour lire des cartes de poème Tanka sur le sol interactif. Jusqu'à 20 personnes maximum.- Zapper & Scope SP (1 joueur) - Utilisez le NES Zapper et le Super Scope dans ce jeu de tir sur cible géant. 13 personnes peuvent jouer en même temps.- Ultra Machine SP (1 joueur) - Jouez avec l'Ultra Machine, la lanceuse de balle de baseball et essayez de viser les objets dans la pièce (plusieurs pièces différentes sont disponibles).- Ultra Hand SP (1 joueur) - Utilisez le bras d'extension pour attraper des balles.- Love Tester SP (2 joueurs) - Tester l'amour de votre couple avec cette nouvelle version du Love Tester.- Game & Watch SP (Ball, Manhole) (1 joueur) - Jouer à Ball et/ou Manhole en utilisant votre propre ombre.- Nintendo Classics (1 à 2 joueurs) - Jouez à un sélection de jeux Nintendo sur FC (NES), SFC (SNES) et N64.- Big Controller (2 joueurs) - Cette fois vous aurez besoin d'être 2 pour jouers aux jeux vidéo Nintendo avec des manettes géantes.Des ateliers seront également disponibles, à des horaires précis et faudra aussi réserver votre créneaux une fois dans le musée pour y participer (un affichage des créneaux sera disponible à l'intérieur). Dans ces ateliers, vous découvrirez le Nintendo des années 1880 avec leur toute première activité commerciale : les jeux de carte Hanafuda. 2 ateliers seront disponible, pour fabriquer vos propre cartes (temps: 60 min au prix de 2000yen soit ~12€) et y jouer (30 min, 500 yen soit ~3€).Les photos :Prix des tickets :- Adulte (18+) : 3,300yen soit ~20€- Jeune (12-17 ans) : 2,200yen soit ~13€- Enfant (6-11 ans) : 1,100yen soit ~7€- Bébé (0-5 ans) : Gratuit.Info utiles :- Heures ouvertures : 10h à 18h (jusqu'à 16h pour entrer) / fermeture les mardi et pour le Nouvel An (30 décembre au 3 janvier).- Le café a une capacité d'environ 130 invités.- Pas de parking dédié pour voiture/moto ou même bicyclette, vaut mieux arriver à pied ou en transport en commun (voir plan sur le site officiel).- Cartes de crédit acceptées : VISA, MasterClass, AmericanExpress, UCB, DCI, Union Pay.- Des casiers seront mis à disposition pour stocker ce que vous n'avez pas besoin pour visiter (une pièce de 100yen sera nécessaire mais rendue à votre départ).Plan :Site officiel (anglais) : https://museum.nintendo.com/en/index.html