profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 12/20/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 225
visites since opening : 533578
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Nintendo of America censure un artwork du jeu Dispatch
Actualité
Je confirme que c'est une censure pour les joueurs américains, les joueurs européens ne sont visiblement pas concernés.



Visiblement il n'y a plus les jeux asiatiques qui se voient être censuré chez Nintendo.

Avec l'annonce de l'arrivée du jeu PEGI 18 Dispatch sur NS1 et NS2, certains ont remarqué que l'artwork du complément "Art and Comics Pack" (artbook numérique qui est vendu avec la version deluxe sur PS5) est censuré sur le eShop américain (et je confirme, il n'est pas censuré sur notre Nintendo eShop européen).



- Le maillot de bain de Blonde Blazer n'a non seulement plus la découpe en forme d'étoile révélant ainsi sa poitrine mais cache également les fesses avec un rendu au final bizarre.
- Le bikini de Prism devient un short et celui de Malevola plutôt fashion devient un simple haut sobre.
- Le bikini d'Invisigal couvre désormais intégralement la zone de son entrejambe, le maillot de bain de Coupé couvre plus les fesses.
- Et je vous laisse deviner quel personnage masculin s'est vu aussi être censuré.

Le plus insultant c'est que pour consulter les pages du jeu et de l'artbook numérique sur le site US de Nintendo il faut donner son âge, bien évidemment... *facepalm*

Déjà disponible sur PS5 et Steam, le jeu développé et édité par AdHoc Studio (des anciens de Telltale Games et Ubisoft) arrive le 28 janvier prochain sur NS1 et NS2, mais reste à savoir si Nintendo of America a fait censurer des parties de l'artbook voire des parties du jeu PEGI 18 (RATED M FOR MATURE en Amérique), réponse l'année prochaine.
    tags : dispatch adhoc studio
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/20/2025 at 07:04 PM by masharu
    comments (18)
    cyr posted the 12/20/2025 at 07:22 PM
    Au lieu de censuré, peut-être faut il interdire le jeux.

    Je sais pas ce que c'est. Mais rien que l'arkwork....ça donne pas vraiment envie.....
    malroth posted the 12/20/2025 at 07:23 PM
    Les seins et les fesses sont interdit maintenant

    Honte aux femmes qui possedent ces attributs

    Au Buchet
    altendorf posted the 12/20/2025 at 07:27 PM
    Le Porntendo de l'ère Switch commence doucement mais surement a redevenir strict
    guiguif posted the 12/20/2025 at 07:29 PM
    Tellement fait à l'arrach en plus
    jackfrost posted the 12/20/2025 at 07:33 PM
    cyr Dans ce cas, il faut interdire gta, the Witcher 3, BG 3, Cyberpunk, etc... ? Ou même SF ? Le jeu est 18, donc non. Laissons les artistes...
    wazaaabi posted the 12/20/2025 at 07:38 PM
    C’est nul la censure
    zanpa posted the 12/20/2025 at 07:39 PM
    vraiment, c'est prendre les gens pour des cons ! whoaa des fesses et des seins mon dieux !
    tripy73 posted the 12/20/2025 at 07:43 PM
    J'ai vu ça sur X et clairement NOA qui est gangrené depuis un moment par certains militants cassent les couilles, le jeu est PEGI 18 donc ne s'affiche pas sur les comptes des mineurs, donc je ne vois pas où est le problème avec cet artwork...
    sdkios posted the 12/20/2025 at 07:45 PM
    cyr va t'informer du coup avant de dire des conneries? C'est juste le meilleur jeu narratif depuis bien longtemps, et c'est fait par l'ancienne equipe de Telltales games. Le jeu propose meme un casting vocal de qualité, avec Aaron Paul en main.
    Apres ouais, y a des boobs (meme des teubs), c'est sur que ca va te changer de tes kirby et pokemon...
    mercure7 posted the 12/20/2025 at 08:08 PM
    sdkios
    kali posted the 12/20/2025 at 08:41 PM
    Mais qu'est-ce qu'il raconte encore l'autre ?
    Toujours à débarquer et commenter sur n'importe quel sujet sans maitriser quoi que ce soit.
    Ça doit être d'un pénible les dîners avec des ultracrépidariens à la Cyr.
    cyr posted the 12/20/2025 at 10:18 PM
    sdkios OK, merci pour les détails.

    kali tu serais pas invité de toute façon.
    kali posted the 12/21/2025 at 12:05 AM
    Merde alors je vais rater les discussions d'un puits de science.
    famimax posted the 12/21/2025 at 07:35 AM
    cyr c’est une parodie/hommage d’une couverture super connue de Jim Lee pour un comics X-Men. En plus c’est pas la 1ere fois que cette couverture est parodiée
    cyr posted the 12/21/2025 at 09:13 AM
    kali un trou noir, tu rattera rien.


    famimax ha, voilà un commentaire intéressant. OK vu comme ça je comprends.
    Il est bien le jeux? Enfin su tu y a joué. Enfin s'il est deja sortie. J'aimais bien teltate sur les walking dead notamment.
    famimax posted the 12/21/2025 at 09:34 AM
    cyr Non pas encore, et j’avais même pas suivit le dev de ce truc, j’avais vaguement vu passer une news, je pensais que c’était un truc limite amateur pompé sur le comics Invincible. Et j’ai apprit dans les commetaires ici, que c’était fait par des anciens de Telltale, et la pour le coup ça m’interresse vraiment maitenant
    zekk posted the 12/21/2025 at 11:02 AM
    cyr mec ne vient pas parler de commentaires intéressant quand ton premier commentaire est d’une bêtise abyssale. Comment peut être aussi arrogant tout en racontant autant de connerie
    e3ologue posted the 12/21/2025 at 11:34 AM
    guiguif c'est limite ça qui me choque le plus.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo