Actualité





Je confirme que c'est une censure pour les joueurs américains, les joueurs européens ne sont visiblement pas concernés.Visiblement il n'y a plus les jeux asiatiques qui se voient être censuré chez Nintendo.Avec l'annonce de l'arrivée du jeu PEGI 18 Dispatch sur NS1 et NS2, certains ont remarqué que l'artwork du complément "Art and Comics Pack" (artbook numérique qui est vendu avec la version deluxe sur PS5) est censuré sur le eShop américain (et je confirme, il n'est pas censuré sur notre Nintendo eShop européen).- Le maillot de bain de Blonde Blazer n'a non seulement plus la découpe en forme d'étoile révélant ainsi sa poitrine mais cache également les fesses avec un rendu au final bizarre.- Le bikini de Prism devient un short et celui de Malevola plutôt fashion devient un simple haut sobre.- Le bikini d'Invisigal couvre désormais intégralement la zone de son entrejambe, le maillot de bain de Coupé couvre plus les fesses.- Et je vous laisse deviner quel personnage masculin s'est vu aussi être censuré.Le plus insultant c'est que pour consulter les pages du jeu et de l'artbook numérique sur le site US de Nintendo il faut donner son âge, bien évidemment... *facepalm*Déjà disponible sur PS5 et Steam, le jeu développé et édité par AdHoc Studio (des anciens de Telltale Games et Ubisoft) arrive le 28 janvier prochain sur NS1 et NS2, mais reste à savoir si Nintendo of America a fait censurer des parties de l'artbook voire des parties du jeu PEGI 18 (RATED M FOR MATURE en Amérique), réponse l'année prochaine.