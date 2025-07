Divers

Elon Musk et xAI ont annoncé cette nuit la venue de plusieurs compagnons pour leur IA générative Grok. Pour l'instant seul 2 sont disponibles pour les membres premium (et rappel, c'est 20 balles par mois) : Rudy le panda roux anthropomorphique et Ani la gothic girl, et c'est cette dernière qui nous intéresse ici.Ani est donc une compagnon IA, elle peut répondre à vos messages quelque soit la langue et a des animations dignes des vtubers en 3D sur YouTube. Son apparence est clairement inspirée du personnage de Misa Amane du manga Death Note, certains ont même retrouvé un vieux tweet d'Elon Musk avec des images de Misa.Le plus "intéressant" dans cette histoire c'est qu'un système de niveau permet d'avancer dans la relation avec le compagnon virtuel, et au niveau 3 avec Ani celle-ci pourra troquer sa robe gothique pour un équivalent en nuisetteIl en fallait peu pour émoustiller Internet dont une partie embrasse naturellement le personnage, mais une autre partie critique ce choix (surtout l'option d'avoir Ani en lingerie) et vont jusqu'à appeler cela de la pornographie voire même de la pédophilie (c'est même discours que les médias de type anime...). Bref Internet quoi.Un buzz chassant un autre, puisqu'on le rappelle, certains utilisateurs ont réussi à détourner Grok pour que l'IA s'identifie comme un "Robot Hitler" poussant même la président de X, Linda Yaccarino, à prendre la porte.Pour les otaku weeb qui veulent en version japonaisePour les autres curieux, voici Rudy le panda roux qui est l'autre compagnon disponible :