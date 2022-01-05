Divers

Debout sur scène, en regardant le public, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'hommes dans la salle. J'ai même entendu dire qu'il y avait de longues files d'attente devant les toilettes pour hommes...



Dans le monde de Takarazuka, c'est assez rare, et cela m'a rendu très heureuse.

L'information je vais vous la dire de suite histoire d'être clair sur le sujet ici : Pour la première fois il y avait un public majoritairement masculin, alors que généralement c'est suivi par un public plutôt féminin.Au Japon, Takarazuka est une troupe composée exclusivement de comédiennes. Durant le mois de juillet celles-ci ont joué sur scène une comédie musicale intitulée ici Castlevania: Awakening in the Moonlight, basée sur le jeu populaire de Konami de 1997 Castlevania: Symphony of the Night.La raison d'un public majoritairement masculin s'explique certainement du fait que les jeux vidéo Castlevania ont un public plutôt masculin. Voici les propos rapportés de Sea Towaki, la comédienne qui jouait Alucard :Pour les intéressés, la troupe est actuellement sur scène à Tokyo jusqu'au 28 septembre prochain.