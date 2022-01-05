profile
Japon - Castlevania au théâtre joué que par des femmes
Divers
L'information je vais vous la dire de suite histoire d'être clair sur le sujet ici : Pour la première fois il y avait un public majoritairement masculin, alors que généralement c'est suivi par un public plutôt féminin.



Au Japon, Takarazuka est une troupe composée exclusivement de comédiennes. Durant le mois de juillet celles-ci ont joué sur scène une comédie musicale intitulée ici Castlevania: Awakening in the Moonlight, basée sur le jeu populaire de Konami de 1997 Castlevania: Symphony of the Night.



La raison d'un public majoritairement masculin s'explique certainement du fait que les jeux vidéo Castlevania ont un public plutôt masculin. Voici les propos rapportés de Sea Towaki, la comédienne qui jouait Alucard :

Debout sur scène, en regardant le public, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait beaucoup d'hommes dans la salle. J'ai même entendu dire qu'il y avait de longues files d'attente devant les toilettes pour hommes...

Dans le monde de Takarazuka, c'est assez rare, et cela m'a rendu très heureuse.


Pour les intéressés, la troupe est actuellement sur scène à Tokyo jusqu'au 28 septembre prochain.

Automaton - https://automaton-media.com/en/news/castlevania-stage-play-draws-unprecedented-crowds-of-male-visitors-to-japans-all-female-takarazuka-theater/
    posted the 08/19/2025 at 05:48 PM by masharu
    comments (3)
    akinen posted the 08/19/2025 at 06:06 PM
    Comme d’habitude
    ravyxxs posted the 08/19/2025 at 07:08 PM
    ALUCARD MIS EN AVANT J'ADORE !!!!!!
    thejoke posted the 08/19/2025 at 07:11 PM
    "La raison d'un public majoritairement masculin s'explique certainement du fait que les jeux vidéo Castlevania ont un public plutôt masculin." Cette logique est imparable
