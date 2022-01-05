profile
channel
all
Top 2025 Heroïne JV + Top Attente pour 2026
Top
"Waifukyo Sexy Awards"

On rempile pour une seconde édition du top annuel de mes héroïnes JV préférées. Je comptais vous faire voter mais j'ai encore une fois la flemme + c'est plus simple de vous voir commenter. Mais cette année, les mentions honorables seront sous plusieurs catégories, on a le budget .

Je le précise toujours et au cas où, ces tops ne sont que sur l'attrait, sur l'appeal voire le sex-appeal oui, des personnages en question. Il ne s'agit pas l'élire objectivement les meilleurs héroïnes selon le gameplay mais des personnages qui moi m'ont plu et des jeux et franchises dont j'ai un minimum d'affection.

TOP 2025
----
MENTIONS HONORABLES

••• Meilleurs second rôle de 2025
Mon top des personnages non-jouables favoris des jeux sortis en 2025.

#03 - Seori de Ninja Gaiden 4 (Koei Tecmo)


#02 - EVA de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Konami)


#01 - Scarlet de Stellar Blade Complete Edition (Shift Up / Sony)



••• Meilleurs débuts en 2025
Mon top des héroïnes qui sont apparues pour la première fois cette année.

#03 - Neilnail de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Nintendo)


#02 - Yumia Liessfeldt de Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land (Koei Tecmo)


#01 - Lune de Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall Interactive / Kepler Interactive)



••• Meilleurs bikini en 2025
Mon top des combo héroïnes+bikini les plus sexy pour aller à la plage (ou pas...).

#03 - Zenith de Brown Dust II (NEOWIZE)


#02 - Electre de Goddess of Victory: NIKKE (Shift Up / Level Infinite)


#01 - Lisandria de Horizon Walker (Gentle Maniac)



••• Meilleures collaborations en 2025
Mon top des héroïnes qui sont apparues dans d'autres jeux vidéo cette année.

#03 - Lucyna Kushinada dans Guilty Gear -Strive- (Arc System)


#02 - EVE dans Goddess of Victory: NIKKE (Shift Up / Level Infinite)


#01 - Mai Shiranui dans Street Fighter 6 (Capcom)


----

TOP 5 SEXY ••••• HEROÏNES DE 2025

#05 - Nell Hathaway de The First Descendant (Nexon)


#04 - C. Viper dans Street Fighter 6 (Capcom)


#03 - Serena Antonietta de The First Descendant (Nexon)


#02 - Mai Shiranui dans Street Fighter 6 (Capcom) et Fatal Fury: City of the Wolves (SNK)


#01 - EVE dans Stellar Blade Complete Edition (Shift Up / Sony)




Des 5, seule Mai Shiranui était présente dans mon "top attente" de l'an dernier. Et avec la réédition de Stellar Blade sur PC, EVE était obligée d'être numéro 1 cette seconde édition .


----

TOP 5 ATTENTES ••••• HEROÏNES POUR 2026

#05 - Tieria de MIRESI: Invisible Future (Smilegate)


#04 - Lara Croft de Tomb Raider: Legacy of Atlantis (Crystal Dynamics / Amazon Game Studios)


#03 - Leda de Fire Emblem: Fortune's Weave (Nintendo)


#02 - Fiona de Vindictus: Defying Fates (Nexon)


#01 - Gwendolyn de Tides of Annihilation (Eclipse Glow Games)




----


A revoir: Top 2024 + Attentes pour 2025
    tags : mgs3 konami snk fatal fury gust metal gear solid delta shift up stellar blade atelier yumia tides of annihilation
    2
    Likes
    Who likes this ?
    onsentapedequijesuis, abookhouseboy
    posted the 12/16/2025 at 06:30 PM by masharu
    comments (4)
    masharu posted the 12/16/2025 at 06:58 PM
    Sinon en aparté, je pensais inclure un top flop. Le jeu Wuchang m'est tombé des mains (pour sa difficulté principalement) avec l'héroïne éponyme pas si remarquable que ça au final. Ce flop devait aussi inclure Millie de Légende Pokémon Z-A qui représente à mes yeux l'état de jemenfoutisme de la série par son éditeur.
    onsentapedequijesuis posted the 12/16/2025 at 07:46 PM
    darkxehanort94 posted the 12/16/2025 at 08:15 PM
    Tu a pas mis Saber pour les collab
    choroq posted the 12/16/2025 at 08:44 PM
    Bon, si on enlève les persos rince œil (top bikini), mais on en a assez débattu, j'avoue que certaines sont sublimes.

    Mai shiranui top.
    Leda dans ce style beautiful.
    Gwendolyn est sublime, coup de coeur.
    Nell Hathaway vraiment classe.
    Neilnail, bien vue, vraiment belle dans le jeu.

    Sinon Mio de split fiction est sublime aussi.
