Mon top des personnages non-jouables favoris des jeux sortis en 2025.

Mon top des héroïnes qui sont apparues pour la première fois cette année.

Mon top des combo héroïnes+bikini les plus sexy pour aller à la plage (ou pas...).

Mon top des héroïnes qui sont apparues dans d'autres jeux vidéo cette année.

Des 5, seule Mai Shiranui était présente dans mon "top attente" de l'an dernier. Et avec la réédition de Stellar Blade sur PC, EVE était obligée d'être numéro 1 cette seconde édition .

----------------