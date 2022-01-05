Top
"Waifukyo Sexy Awards"
On rempile pour une seconde édition du top annuel de mes héroïnes JV préférées. Je comptais vous faire voter mais j'ai encore une fois la flemme + c'est plus simple de vous voir commenter. Mais cette année, les mentions honorables seront sous plusieurs catégories, on a le budget
.
Je le précise toujours et au cas où, ces tops ne sont que sur l'attrait, sur l'appeal voire le sex-appeal oui, des personnages en question. Il ne s'agit pas l'élire objectivement les meilleurs héroïnes selon le gameplay mais des personnages qui moi m'ont plu et des jeux et franchises dont j'ai un minimum d'affection.
A revoir: Top 2024 + Attentes pour 2025
posted the 12/16/2025 at 06:30 PM by masharu
Mai shiranui top.
Leda dans ce style beautiful.
Gwendolyn est sublime, coup de coeur.
Nell Hathaway vraiment classe.
Neilnail, bien vue, vraiment belle dans le jeu.
Sinon Mio de split fiction est sublime aussi.