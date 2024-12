Top

Top 2024 des Mentions Honorables :

Liza (Romancing Saga 2: Revenge of the Seven)

Zeta (Granblue Fantasy: Relink)

Jianxin (Wuthering Waves)

Psylocke (Marvel Rivals)

Storm (Marvel Rivals)

Lara Croft (Tomb Raider I-II-III Remastered)

Xianyun (Genshin Impact)

Loki (Fire Emblem Heroes)

Yinlin (Wuthering Waves)

Rosalinde (Unicorn Overlord)

Riko Tanemura (Persona 5: The Phantom X)

Ann Takamaki (Persona 5: The Phantom X)

Katalina (Granblue Fantasy: Relink)

Zafina (TEKKEN 8 )

Freyna (The First Descendant)

Valby (The First Descendant)

Bunny (The First Descendant)

TOP 5 HEROÏNES DE 2024

#05 - Hailey Scott (The First Descendant)





#04 - Viessa Morfiel (The First Descendant)





#03 - Nina Williams (TEKKEN 8 )





#02 - Tifa Lockhart (Final Fantasty VII Rebirth) (Final Fantasty VII: Ever Crisis)





#01 - EVE (Stellar Blade)





#05 - Hailey Scott (The First Descendant)#04 - Viessa Morfiel (The First Descendant)#03 - Nina Williams (TEKKEN 8 )#02 - Tifa Lockhart (Final Fantasty VII Rebirth) (Final Fantasty VII: Ever Crisis)#01 - EVE (Stellar Blade)

TOP ATTENTES - HEROÏNES POUR 2025

#05 - Samus Aran (Metroid Prime 4: Beyond)





#04 - Wuchang (Wuchang: Fallen Feathers)





#03 - Yumia (Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land)





#02 - Mai Shiranui (Fatal Fury: City of the Wolves) (Street Fighter 6)





#01 - Fiona (Vindictus: Defying Fate)







A la base je devais vous faire voter, mais je n'ai pas eu le temps haha. Aussi, je pensais faire à la base un gros top, puis faire plusieurs catégories de top (anime, badass, casual, elfines...), mais ça sera au final un simple Top 5 de mes héroïnes préférés de l'année 2024.On pourra dire ce qu'on veut des quelques polémiques, cette année on a eu de très bon design de personnages même si pour le coup faut se tourner davantage vers les secteurs PC et mobile. Difficile de tout inclure dans un seul article sans devoir faire de concession. C'est dire, j'avais même un top cameo avec 2B vu qu'elle est apparue cette année dans Granblue Fantasy VersusVous me connaissez, c'est avant tout une question d'attrait, ce sont mes gouts et mes gouts personnels, cela ne représente pas "les meilleurs héroïnes de l'année" mais seulement celles que je préfère, des jeux et franchises dont j'ai un minimum d'affinité pour. Le seul critère étant que ce sont des personnages principaux, jouables ou qui assistent le joueur.