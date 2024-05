Jeux

Annoncé en début d'année, Vindictus: Defying Fate est le second opus de la série (techniquement le 3e). Vindictus est à l'origine un MMORPG coréen sorti sur PC en 2010 ainsi que la préquelle d'un autre MMORPG sorti avant, Mabinogi, qui comme son nom l'indique se place dans un univers d'inspiration celtique.Ce nouvel opus "next gen" mise cette fois sur une expérience solo en mixant le gameplay des personnages du MMO avec des éléments de game-design notamment des "Souls-like". Pour l'instant il n'est annoncé que sur PC, mais j'espère voir une sortie sur PS5 et XSX à terme.Si je vous parle de ce jeu, c'est qu'on retrouve le personnage de Fiona, présente dans le MMO de 2010 et mise en avant avec la version démo du jeu en mars dernier. Elle n'est pas la seule protagoniste ici puisque les joueurs peuvent choisir de jouer avec le héros Lann, et le jeu étant en développement il est possible que d'autres personnages des précédents jeux viennent étoffer le casting. Mais c'est de Fiora spécifiquement dont on va parler maintenant.Fiona est une combattante aguerrie, maniant le combo épée/bouclier mais également le marteau, capable d'anéantir de puissants monstres à elle seule. De nature sérieuse, son passé est mystérieux et personne ne sait exactement comment elle a fait pour rejoindre le groupe de mercenaire.Fiona a ici une toute nouvelle apparence définie, dont la coupe de cheveux est similaire à celle de Jill ValentineSur Vindictus (2010) et comme sur tous les personnages/classes jouables, on pouvait personnaliser l'apparence de Fiona et lui faire ce que certains appelleraient aujourd'hui des "danses TikTok".Avec la demo jouable en mars dernier, j'ai déjà vu pas mal de gens réagir avec moquerie sur le design de Fiona, la physique de sa poitrine et notamment "l'emote de danse". Mais tout ça vient déjà du MMO d'origine en réalité, ça n'est pas nouveau ça fait parti de ce que propose cette série.Sinon dans une moindre mesure et dans le genre TPS, il y a aussi The First Descendant qui m'intéresse pour ses personnages féminins (notamment Viessa et Freyna), toujours par les coréens de Nexon, qui lui devrait sortir pour mi-2024 sur PC et sur consoles (dont PS4 et XO visiblement).