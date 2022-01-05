Top

Cammy White

Street Fighter & Friends Swimsuit Special 2024





Tiffany Lords

Street Fighter & Friends Swimsuit Special 2024





Juri Han

Street Fighter & Friends Swimsuit Special 2023





Kyoko Minazuki

Street Fighter & Friends Swimsuit Special 2024



#62 – Yoko Suzuki (Resident Evil Outbreak / Resident Evil Clan Master)







#61 – Rainbow Mika (Street Fighter V)







#60 – Kalinka Cossack (Mega Man Xover)







#59 – Poison (Street Fighter V)







#58 – Alyssa Ashcroft (Resident Evil Outbreak / Resident Evil Clan Master)







#57 – Akira Kazama (Street Fighter V)







#56 – Claire Redfield (Resident Evil Team Survive)







#55 – A.K.I. (Street Fighter 6)







#54 – Felicia (Cross Edge)







#53 – Juri Han (Street Fighter V)







#52 – Rebecca Chambers (Resident Evil Clan Master)







#51 – Poison (Street Fighter: Duel)







#50 – Kolin (Street Fighter V)







#49 – Iris (Mega Man X DiVE)







#48 – Luna Platz (Mega Man Xover)







#47 – Palette (Mega Man Collection / Mega Man X DiVE)

Illustration promotionnelle (MMC)







#46 – Menat (Street Fighter V)







#45 – Claire Redfield (Resident Evil Clan Master)







#44 – Cindy Lennox (Resident Evil Outbreak)







#43 – Elena (Street Fighter: Duel)







#42 – Alma (Monster Hunter Wilds)







#41 – Sherry Birkin (Resident Evil Clan Master)







#40 – Falke (Street Fighter V)







#39 – Laura Matsuda (Street Fighter V)

Illustration promotionnelle







#38 – Lucia Morgan (Street Fighter V)







#37 – Tron Bonne (Mega Man Xover)







#36 – Gemma (Monster Hunter Wilds)







#35 – Erica Rubens (Resident Evil Team Survive)







#34 – Layer (Mega Man Collection)

Illustration promotionnelle







#33 – Karin Kanzuki (Street Fighter V)

Mode Arcade







#32 – Ada Wong (Resident Evil Clan Master)







#31 – Rose (Street Fighter V)







#30 – Ibuki (Super Street Fighter IV)

Illustration promotionnelle







#29 – Jill Valentine (Resident Evil Team Survive)







#28 – Elena (Street Fighter V)

Illustration promotionnelle







#27 – Morrigan Aensland (Cross Edge)







#26 – Cammy White (Street Fighter V)







#25 – Tron Bonne (Mega Man X DiVE)







#24 – Roll Caskett (Mega Man Xover)







#23 – Alia (Mega Man Collection / Mega Man X DiVE)

Illustration promotionnelle (MMC)







#22 – Ashley Graham (Resident Evil Clan Master)







#21 et #21bis – Ibuki (Street Fighter: Battle Combination + Street Fighter: Duel)







#20 – Karin Kanzuki (Street Fighter V)







#19 – Tiffany Lords (Street Fighter V)









#18 et #17 – Chun-Li (Street Fighter: Battle Combination)











#16 – Laura Matsuda (Street Fighter V)

Mode Arcade (SFIII)







#15 – Chun-Li (Street Fighter V)









#14 – Sheva Alomar (Resident Evil 5)









#13 – Chun-Li (Street Fighter V)









#12 – Tiffany Lords (Street Fighter V)

Mode Arcade







#11 – Ferham (Mega Man X DiVE)







#10 – Manon Legrand (Street Fighter 6)









#09 – Layer (Mega Man X DiVE)







#08 – Cammy White (Super Street Fighter II: The New Challengers / Street Fighter 6)

Illustration promotionnelle (SSFII)









#07 – Jill Valentine (Resident Evil Clan Master)







#06 – Elena (Street Fighter 6)

Mode Arcade







#05 – Kimberly Jackson (Street Fighter 6)









#04 et #03 – Laura Matsuda (Street Fighter V)













#02 – Chun-Li (Super Street Fighter II: The New Challengers / Street Fighter 6)











#01 – Cammy White (Street Fighter: Battle Combination)



Avec un peu de retard, voici un nouveau top bikini des héroïnes de jeux vidéo. Après Nintendo et Square Enix aujourd’hui on regarde du côté de Capcom.Vous connaissez le principe : je classe les meilleurs maillots de bain et bikinis officiels apparaissant dans les jeux vidéo, ici produits et édités par Capcom. Pas de fanarts, pas de cosplay. Toutes les illustrations ici sont officielles. Et le seul critère qui existe : mes goûts. Mais n'hésitez pas à donner vos avis et vos préférences en commentaireJe ne vous le cache pas que ce top a été compliqué à réaliser car Capcom a pas mal de contenu promotionnels hors JV qui aurait pu figurer tout de même dans ce top (comme le Capcom VS Osamu Tezuka avec les maillots de Chun-Li et Morrigan) et au départ je pensais inclure les bikinis visibles dans les comics de UDON Entertainement, car tout comme Marvel à son Special Summer Capcom a aussi le sien grâce à ce partenariat (et le maillot de Manon dans SF6 est basé sur son maillot du comic). L'explication est un peu plus bas.Si ce top reste centré sur les apparitions en jeux vidéo, je vais tout de même mettre en mentions honorable 3-4 héroïnes en maillots issus des comics sous licence Capcom que j'aime beaucoup. Autre particularité, c'est un Top 62 pour être précis, car spoiler : J'ai du rajouter Roll Caskett et Luna Platz à la dernière minute mais je ne voulais pas écarter Yoko Suzuki et Rainbow Mika pour autant.Juri et Kyoko avec ces maillots seraient dans le top-5 facile. Le bikini "Capcom" sur Cammy est auss très sympa.Alors pourquoi ne pas inclure des maillots issus des comics "Special Summer" ? Déjà parce que je n'ai pas acheté ni simplement ai accès sur internet à tous les numéro hein... Mais c'est surtout qu'au final même si c’est sous licence Capcom, ce ne sont pas des artistes/designers commissionnés par Capcom qui ont réalisé ces bikinis. J’en veux pour preuve REIQ qui est un des premiers artistes que j’ai connu sur Internet dans les années 2000-2010, il n’a pas été mit au courant que Capcom avait repris (avec quelques changements) le maillot de bain de Manon dans Street Fighter 6 qu'il avait réalisé pour l'édition 2023.Et qui sait si demain Capcom rajoutera à l'avenir dans SF6 un maillot pour Juri inspiré par celui ci-dessus...C'est donc Cammy qui gagne ce top dédié à Capcom avec son maillot de bain dont je suis certain que très peu d'entre vous l'avez vu avant. Pour ceux qui se souviennent du Top Shift Up, c'est clairement mon faible.C'est déjà cool que Capcom ait mit les maillots de Chun-Li et Cammy de l'illustration promotionnelle de SSFII dans SF6. Je pense qu'elles ont clairement gagnées quelques places grâce à cela. Chun-Li a tout de même 5 places (5 bikinis et maillots différents) à travers ce top, un record pour l'instant.J'ai un gros faible pour Laura et elle a un quasi sans-faute, seul son bikini dessiné par Kazushi Hagiwara (auteur du manga Bastard!!) est assez haut.Prochain top bikini : Atlus ou Gust, un des deux spécifiquement (pas la foi de faire tous les jeux Koei Tecmo pour le moment, à cause des Dead or Alive Xtreme où ça va être galère à répertorier...). Enfin pas certain de ces 2 choix, je peux changer d'avis et faire Nexon aussi. On verra.Précédents tops bikini :