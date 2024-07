Top

-- Mention Honorable --

Soldate (Dragon Quest III)



Edea et Agnes (Bravely Default)



Fanart vu qu'il n'y a pas meilleure référence Fanart vu qu'il n'y a pas meilleure référence





#60 – Jade (Dragon Quest XI)



Le "scandaleux" n'a plus que de nom...



#59 – Jessica (Dragon Quest VIII)



Censuré en occident.



#58 – Serah (Final Fantasy XIII)





#57 – Myuria (Star Ocean: Anamnesis)





#56 – Dorothy (SINoALICE)





#55 – Freya (Valkyrie Anatomia)





#54 – Glaciela (War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius)





#53 – Miki (Star Ocean: Anamnesis)





#52 – Urpina (Imperial SaGa)





#51 – Charia (Bravely Archive)





#50 – Pena (Magnificent Million Arthur)





#49 – Dahlia (Bravely Archive)





#48 – Erys (Star Ocean: Anamnesis)





#47 – Liz (Romancing SaGa Re;univerSe)





#46 – Duffie (Echoes of Mana)





#45 – Snail Bride (Magnificent Million Arthur)





#44 – Angel (Valkyrie Anatomia)





#43 – Reimi (Star Ocean: Anamnesis)





#42 – Aya (Parasite Eve)





#41 – Riku (Final Fantasy X-2)





#40 – Tifa (Final Fantasy VII: Ever Crisis)





#39 – Lucia (Final Fantasy VII: Ever Crisis)







#38 – Yuffie (Final Fantasy VII: Ever Crisis)







#37 – Akeha (NieR Reincarnation)





#36 – Kilphe (War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius)





#35 – Helena (War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius)





#34 – Sif (Romancing SaGa Re;univerSe)





#33 – Hildelana (Final Fantasy XIV)





#32 – Kaguya (SINoALICE)





#31 – Azami (Imperial SaGa)





#30 – Rena (Star Ocean: Anamnesis)





#29 – Alice (SINoALICE)





#28 – Sarah (Mobius Final Fantasy)





#27 – Aerith (Final Fantasy VII: Ever Crisis)







#26 – Ningyo (SINoALICE)





#25 – Tifa (Final Fantasy VII Rebirth)





#24 – Selma (Romancing SaGa Re;univerSe)





#23 – Wu Zetian (Kai-Ri-Sei Million Arthur)





#22 – Hakurei (Valkyrie Anatomia)





#21 – Raiponze (SINoALICE)





#20 – Clair (Star Ocean: Anamnesis)





#19 – Blance-Neige (SINoALICE)





#18 – Kaguya (SINoALICE)



Collaboration avec Space Invaders



#17 – Kaguya (SINoALICE)





#16 – Ailyth (Valkyrie Anatomia)





#15 – Thalia (Valkyrie Anatomia)





#14 – Evelysse (Star Ocean: Anamnesis)





#13 – Leny (Valkyrie Anatomia)





#12 – Eleanor (Imperial SaGa)







#11 – Elsirelle (War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius)





#10 – Cendrillon (SINoALICE)





#09 – Riesz (Echoes of Mana)



Basé sur une apparence inutilisée.



#08 – Caleen (Star Ocean: Anamnesis)





#07 – Maria (Star Ocean: Anamnesis)





#06 – Noell (NieR Reincarnation)





#05 – Lilyth (War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius)





#04 – Yurie (NieR Reincarnation)





#03 – Diana (Romancing SaGa Re;univerSe)





#02 – The Professor (Imperial SaGa)





#01 – Tifa (Final Fantasy VII: Ever Crisis)









Après celui de Nintendo voici un nouveau Top Bikini, cette fois dédiés aux jeux Square EnixPour cet article et être assez inclusif niveau IP, j'ai dû supprimer des choix sinon j'étais parti pour faire un top-80 à la base, et toujours sans être exhaustif.Je vous réexplique le principe : Cet article est un top réalisé à partir des ressources officielles (illustrations, capture d'écran...), donc aucune apparence n'est ici issue de fanarts sinon ça serait trop simple. Le top ne concerne que les apparences des héroïnes dans les jeux vidéo, et cela inclus les jeux mobiles et PC, donc exit aussi Aki du film Final Fantasy: The Spirits Within (Les Créatures de l'esprit).Et évidemment tout cela est ordonné selon un critère très spécifique : mes goûts. N'hésitez pas à donner le votre en commentaire.Autant dire que ça n'est l'affaire que de quelques pixel à l'écran... Aucune apparence pour les anciens Dragon Quest, mais si je devais en choisir une, ce serait celle-ci : Le Maillot de bain scandaleux, porté ici par la Soldate. Et aussi parce qu'on ne verra probablement jamais d'artworks refait des maillots de bains et bikini pour le remake HD-2D (s'ils ne sont pas censurés...).Je suis déjà moins familier avec les séries de Square Enix, et comme pour Nintendo j'ai surtout tapé ici dans les jeux mobiles. Il y aura forcément des omissions, volontaires (car on serait à +80 là) ou non (car je ne connais pas tous les jeux édités par Square Enix).Aller, le prochain Top Bikini sera plus facile à rédiger, vu qu'il portera sur 3 jeuxAutres articles:[TEMP.] J'augmente la taille des images après la bouffe.