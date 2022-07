Top-Sexy



#30 – Ondine (Pokémon HeartGold / SoulSilver)

---------------------------



#29 – Brighid (Xenoblade 2)

---------------------------



#28 – Tana (Fire Emblem Heroes)

---------------------------



#27 – Ursula (Fire Emblem Heroes)

---------------------------



#26 – Praxis (Xenoblade Chronicles 2)

---------------------------



#25 – Fiora (Xenoblade Chronicles)



---------------------------



#24 – Sharla (Xenoblade Chronicles)

---------------------------



#23 – Maiko Shimazaki (Tokyo Mirage Session #FE)

---------------------------



#22 – Corrin (Fire Emblem Cipher)

---------------------------



#21 – Sharena (Fire Emblem Cipher)

---------------------------



#20 – Elincia Ridell Crimea (Fire Emblem Heroes)

---------------------------



#19 – Eirika (Fire Emblem Heroes)

---------------------------



#18 – Morag Ladair (Xenoblade Chronicles 2)

---------------------------



#17 – Selena (Fire Emblem Heroes)

---------------------------



#16 – Linde (Fire Emblem Heroes)

---------------------------



#15 – Melia Antiqua (Xenoblade Chronicles: Definitive Edition)

---------------------------



#14 – Lyndis (Fire Emblem Heroes)

---------------------------



#13 – Verica (Dragalia Lost)

---------------------------



#12 – Mercedes von Martritz (Fire Emblem Heroes)

---------------------------



#11 – Dorothea Arnault (Fire Emblem Heroes)

---------------------------



#10 – Mym (Dragalia Lost)

---------------------------



#09 – Elma (Xenoblade X)



---------------------------



#08 – Pyra (Xenoblade 2)



---------------------------



#07 Byleth et #06 Rhéa (Fire Emblem Heroes)

---------------------------



#05 – Samus Aran (Super Metroid)



---------------------------



#04 – Laegjarn (Fire Emblem Heroes)

---------------------------



#03 – Freyja (Fire Emblem Heroes)



---------------------------



#02 – Noire (Fire Emblem Heroes)

---------------------------



#01 – Mythra (Xenoblade 2)



---------------------------

---------------------------

C’est l’été et il fait chaudalors c’est parti pour le top-bikini des personnages Nintendo les plus sexy en période estivale. Un « top bikini » mais qui va de pair avec les personnages féminins qui les portent, naturellement.Ceci est un top réalisé à partir des ressources officielles, exit donc les fanarts où ça serait trop simple autrement haha (bien que, ça me serait utile pour inclure 2-3 personnages préférés qui ne figure pas ici). J’exclue cependant tout ce qui est anime (même si Pokémon il n’y a pas 36 milles personnages féminins concernés... Professeur Flora de l’Archipel Orange aurait été dans le top-10 je pense). Histoire de se concentrer exclusivement sur des apparitions dans des jeux (y compris jeux de carte à jouer pour 2 cas).Un classement de 30 personnages entre maillot 1 pièce et maillot 2 pièces, pas le temps de bavarder alors je vais être bref :Passé ce stade, on est sur des sets plus sexy et plus originauxVoilà, Mythra avec son maillot 1 pièce est certainement l’apparence estivale que je préfère le plus de cette liste. Je ferais un jour une run "maillot de bain" rien que pour ça haha.Je ne suis pas un hacker, mais un jour peut être que je modderais ma Switch juste pour avoir cette tenue dans Super Smash Bros UltimateVoilà mon top bikini "made by Nintendo". Tous les gouts sont dans la natures, alors vous êtes plutôt 1 pièce comme Mythra ou 2 pièces comme Noire ?Pour finir, quelques mots sur des absentes. Ni Camilla ni Loki de Fire Emblem avec leur bikini de Fire Emblem Heroes, au final je n'aime pas leur bikini et elles seraient au fond, vers Ursula si je devais les inclure. Le jeu mobile Fire Emblem Heroes a pas mal d'unités saisonnières alors je pense que j'en ai mis pas mal de celles que j'aime beaucoup (j'aurais pu placer Marianne et Hilda milieu de classement aussi).Malgré leur présence dans les jeux mobiles Mario Kart Tour et Pokémon Masters et où c'est typiquement le type de fan-service attendu, Pauline et surtout Cynthia n’ont toujours pas de maillot de bain alors que ce sont des personnages populaires. Harmonie avec sa robe de bain (Mario Kart Tour) et Spectra de Pokémon Rubis/Saphir étaient d'ailleurs à la 29e et 30e place avant que je fasse des changements.Eunie de Xenoblade 3 devrait logiquement avoir un skin maillot de bain j’imagine avec le DLC extension déjà annoncé, j’aime beaucoup le personnage donc c’est une quasi-garantie qu’elle rentrera dans ce top (peut être Sena aussi d'ailleurs).