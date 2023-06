Top-Sexy

Mention honorable: Shiva de Final Fantasy XII: Revenant Wings (n'apparait pas dans FFXII)





15 – Shiva de Final Fantasy III





14 – Shiva de Final Fantasy IV (version iOS / Nintendo DS)





13 – Shiva de Final Fantasy Brave Exvius





12 – Shiva de Final Fantasy Dimension II





11 – Shiva de Final Fantasy X





10 – Shiva de Dissidia Final Fantasy NT





09 – Shiva de Final Fantasy XI





08 – Shiva de Final Fantasy IX

07 – Shiva de Moebius Final Fantasy





06 – Dark Shiva de Final Fantasy Dimension II





05 – Shiva α de Final Fantasy Dimension II





04 – Shiva de Final Fantasy Explorer





03 – Shiva de Final Fantasy XIV







02 – Shiva de Final Fantasy VII / Final Fantasy VII Remake







01 – Shiva de Final Fantasy XV





Shiva est une des invocations possibles dans la série des jeux Final Fantasy et l’une des plus iconiques auprès des fans. Apparue pour la première fois dans Final Fantasy III sur NES, son apparence physique diffère entre les jeux mais reste généralement suggestive, contrastant avec ses pouvoirs de glace.Alors, quelle est votre apparence de Shiva préférée dans la saga Final Fantasy ? Pour la sortie de Final Fantasy XVI la semaine prochaine, voici mon top-15 sur la vingtaines d’apparences et incarnations identifiables de Shiva.A partir de maintenant on entre dans les apparences que j’aime beaucoupJe trouve Shiva de FFXV la plus sexy, et même que cette version est censurée en Chine Je n'ai pas encore assez vu de la Shiva du prochain Final Fantasy XVI pour l'inclure ici, mais elle devrait être dans le top-10 je pense. Et vous, quelle est votre Shiva préférée