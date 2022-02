#20 – Vale



+1pt "Boing Boing" ---------------------------+1pt "Boing Boing"



#19 – Sheba



Vive les harems. ---------------------------Vive les harems.



#18 – Azami

---------------------------



#17 – Theory

---------------------------



#16 – Kasandra

---------------------------



#15 - Herald

---------------------------



#14 – Obrona



---------------------------



#13 – Dahlia





It's massive! ---------------------------It's massive!



#12 – Kora



---------------------------



#11 – Agate



---------------------------



#10 – Zenobia



---------------------------



#09 – Newt



---------------------------



#08 – Nia



---------------------------



#07 – Patroka



---------------------------



#06 – Poppi Gamma



---------------------------



#05 – Brighid



---------------------------



#04 – Perun







Extreme Boing. ---------------------------Extreme Boing.



#03 – Praxis





---------------------------



#02 – Pyra / Mythra





---------------------------



#01 – Haze



---------------------------

---------------------------

C’est la Saint Valentin, et avec l’annonce qui plus est de Xenoblade 3 mercredi dernier (dont j’ai déjà 2 waifus en ligne de mire : Eunie et Sena), c’est le moment idéal de dévoiler mon top-20 des lames que je trouve les plus sexy de Xenoblade 2 haha.En vrai je me suis fait un top-50 il y a 2-3 ans avec toutes les Lames de Xenoblade 2 incluant le DLC et y compris les non-jouables comme Dolmes, Jin se classe 4e sur mon classement. De ce top-50, ici je me concentre que sur les personnages féminins (et humanoïdes) pour des raisons évidentes #Don'tLookUpComme il y a beaucoup de personnages et d'images/vidéos à mettre, je ne vais pas commenter longuement.Kora devrait être largement la Lame la plus "horny" du jeu vu sa personnalité. Mais bien que j'adore son style, elle n’est que 11e ici.Au départ je ne devais pas la mettre dans ce top à cause de sa tenue Torna, mais au fond fuck-it on ne connaitra jamais sa vraie forme Lame (comme Nia ci-dessus).Je triche un peu, j'ai mis Pyra et Mythra ensemble, même si j'ai une préférence nette pour Pyra.Cela peut surprendre certains qui s'attendaient de voir Pyra ou Mythra #01 vu que Haze est l'une des Lames les plus "noble" on va direAlors que le reste c'est pur fan-service, j’aime beaucoup Haze et c'est avec Shulk en termes de chara-design un de mes personnages préférés de la série Xenoblade tout jeu compris (avec également Elma, Jin et Lora aussi). Elle est très sobre mais tout est dans le style et la coupe de cheveux surtout, c'est mon point faible haha.Voilà mon top-20 des perso les plus sexy de Xenoblade 2 à mes yeux. Prochaine étape : Du coté de Square-Enix ?...Je ne vous retourne pas la question pour cette fois... En tout cas, très hâte de voir plus sur le prochain Xenoblade 3 et de ce qu'il en est du cas de Sena