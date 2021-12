] ---------------------------





Article d'origine : https://www.gamekyo.com/blog_article403952.html Les temps changent, les goûts aussi (ou presque). L'article d'origine va avoir 5 ans en mars prochain sur Gamekyo, et davantage si on compte sur d'autres sites, alors je tenais à mettre à jour mon top des Princesses Zelda préférées. Je copie-colle en partie mon propre article, mais j’édite et ajoute des choses aussi (avec des changements !). Une occasion pour ceux qui découvrent de voir ce classement et aussi de proposer le votre XD.Pas vraiment de nouveautés depuis le précédent top. Breath of the Wild est sorti, sa "préquelle" sous forme d'un énième "Dynasty Warriors"-like aussi ce qui me permettra de ajouter cette princesse Zelda dans mon classement. Un spin-off / cross-over avec Crypt of the NecroDancer est également sorti entre-temps : Cadence of Hyrule, dont la Zelda de ce jeu reprend les traits de son homologue d'ALTTP (et que je ne compterais pas ici). De façon générale, j'ai surtout hâte de voir un jeu de la série qui ne soit pas basé sur Breath of the Wild et qui ne soit pas un remake (en dehors de Zelda 1 ou Zelda 2 qui pourraient être intéressant).Voici mon nouveau top-9 des princesses Zelda. Non pas des jeux « The Legend of Zelda » hein, mais des "princesses Zelda", personnage emblématique de la série qui existe sous plusieurs itérations dans l'histoire globale de la série, et ici je me concentre que sur les apparences officielles des jeux vidéo hors CD-i (j'aimerais aussi inclure la Zelda de l'anime de 1989 bien que ça ne soit absolument pas canonique).C'est la première princesse Zelda de la série, présente dans Hyrule Fantasy (qui est le sous-titre japonais du premier jeu "The Legend of Zelda" pour ceux qui se posent la question) et The Adventure of Link tout deux sur NES.Son character-design plutôt "rétro" digne des années 80 je dirais est vraiment éloigné du standard établi depuis le 3e opus A Link to the Past, c'est à dire robe lisse et non bouffante comme ici, ainsi que les cheveux essentiellement blonds et longs. C'est d'ailleurs avec la Princesse Zelda de Twilight Princess la seule version brune de la saga.Je reste indifférent quant à son apparence, pas que je ne l'apprécie pas mais elle est complètement oubliée depuis par même Nintendo (ne ressortant que les artwork de Link de cette époque là) et ce n'est pour rien je pense, en tout cas c'est important de se rappeler à quoi ressemblait Zelda au origine de la série.Si jamais Nintendo fait un remake de Zelda 1, j'espère que l'apparence de cette Zelda pourrait ressembler à quelque chose de ce genre là. Avec ce style, elle gagnerait plusieurs places dans mon coeur haha.Alors qu'elle venait d'être révélée quand j'avais publié initialement ce top sur Gamekyo, j'avais espoir de la bien placer, genre top-5. A mon grand étonnement, elle se retrouve 8e ici. Avec recul, il lui manque quelque chose physiquement pour rivaliser avec ses versions de Twilight Princess, Orcarina of Time et même Skyward Sword.Oui, j'aime beaucoup le fait que cette Zelda soit plus "technophile" que "girly" (Tetra ok, mais c'est une pirate à la base), oui j'aime beaucoup son apparence de base où elle porte un pantalon qui lui moule les fesses comme Nintendo n'aurait jamais risqué de faire avant. Mais je ne sais pas, il y a ce "quelque chose" qui fait que je l'apprécie physiquement moins que d'autres Zelda. Et on est ici que pour juger son apparence (oui c'est injuste c'est la vie...).A noter que dans la suite de Breath of the Wild (enfin, on ne sait pas exactement si c'est une suite directe "directe" ou genre comme A Link Between Worlds...), "cette même Zelda" a les cheveux courts, une première depuis Zelda 1. Mais a priori ça ne devrait pas changer mon avis sur son apparence général.C'est la princesse du très populaire "Zelda 3", le fameux A Link to the Past sur SNES, le jeu préféré de la série d'un bon nombre d'entre vous avec Orcarina of Time. C'est la Zelda dont l'apparence servira de base pour les futures versions du personnage et aussi celle qui a été choisi pour le dernier SSB, Super Smash Bros Ultimate (qui est un mixe des versions ALTTP et ALBW).Son apparence a été légèrement modifié pour A Link Between Worlds et pour être étonnamment moins détaillé que l'originale si vous regardez attentivement. Je préfère l'argent l'original (ALTTP), cependant j'aime beaucoup le style graphique employé pour sa version ALBW, notamment cet aspect pastel avec un bel effet d'ombre sur la robe.J'aime bien cette Zelda en vrai mais moins que les autres et ça va en choquer certains peut être mais je dirais que c'est la moins belle je trouve personnellement. Par rapport à elle j'ai clairement une préférence pour Hilda de Lorule en fait, la version "Dark World" de cette Zelda. Vous le verrez peut être, en fait Hilda de Lorule a des points communs avec les Zelda mieux classées.C'est la première princesse Zelda de la branche "carton", initialement introduite avec l'opus The Wind Waker sur GCN où elle est d'abord connue sous le trait de la pirate espiègle Tétra. D'ailleurs j'ai commencé à joué aux jeux de la série en commençant avec TWW qui reste un de mes opus préférés de la saga.Là on entre dans les apparences que j'aime : Un style originalement jolie pour une fillette mais peut être un peut trop "flashy" pour d'autres. Je n'avais pas tilt mais le collier qu'elle porte pourrait être un clin d'oeil à la première version de Zelda (the Zelda 1 / The Adventure of Link).Le meilleur moment avec cette Zelda reste à mes yeux le combat final dans TWW où Zelda vient en aide à Link, un combat assez classe malgré un Ganondorf facile, un combat final original du fait que Zelda attaque elle aussi le boss à l'aide de l'arc du héros.Là on entre dans le premier changement avec la première version de mon top, Zelda de Skyward Sword perd 2 places. Pourquoi ? Avec le temps, je pense que j'ai moins d'affection aujourd'hui pour cette Zelda dont le fait qu'elle ne soit pas une princesse a aussi un poids dans le choix, que son apparence reste simple. D'ailleurs j'avais longuement hésité sur son placement à l'origine, preuve que déjà à l'époque je doutais de son placement.Cette Zelda est la première de la série à avoir une vraie personnalité et une vraie connexion avec le héros, Link. D'apparence gentille mais aussi espiègle, elle est dévouée à accomplir sa destiné guidée par Impa. J'adore toujours son apparence plus que la Zelda d'ALTTP, notamment sa frange. Et puis quand elle porte la robe blanche de la déesse Hylia, elle devient encore plus classe que n'importe quelle princesse vue précédemment.Second changement, c'est l'inversion entre cette Zelda de Four Swords avec celle d'Orcarina of Time. Mon discours à l'époque était que cette Zelda combinait des éléments d'Orcarina of Time avec celle de The Wind Waker, ce qui au final reste vrai mais j'ai moins d'affection là aussi.Parce qu'au final je n'ai pas grand chose à dire en vrai, cette Zelda n'apparait que dans les Four Swords qui sont des jeux multijoueurs avant tout. Mais j'aime beaucoup cette apparence plus que les précédentes en tout cas, et jaimerais vraiment revoir ce design à l'avenir. Je pense que ce chara-design pour Zelda aurait été cool dans Tri Force Heroes si elle avait été présente à la place de Princesse Mousseline.La princesse Zelda d'Orcarina of Time, dans sa version adulte évidemment (vous avez cru que j'allais parler de la version enfant ?). Elle gagne 2 places par rapport à la précédente version de mon top. En relisant, je pense que c'est pourtant évident de pourquoi elle passe 3e et aurait du être déjà à cette place à l'époque.J'adore le design de robe mais l'élément de design que je surkiffe ce sont ses boucles d'oreilles en forme de Triforce. Vous me direz que Zelda les a aussi dans ALBW mais là elle est 1000% plus détaillée (c'est mon top, je fais ce que je veux). En vrai j'aime beaucoup cette apparence qui fait plus "princesse" que les précédents itérations de Zelda dans ce top.Cette apparence de Zelda apparaît aussi, et peut être que peu de gens font le lien, dans Oracles of Age et Seasons sur GBC où il faut avoir terminé les 2 jeux et les lier via Cable Link pour débloquer une ultime quête où Zelda se fait kidnapper par Koume et Kotake. Son apparence est en réalité une version semi-chibi mais moins détaillé aussi, mais que j'aime beaucoup (elle est a une cape sous cette version !).C'est aussi la première Zelda que j'ai vu en jeu vidéo avant d'avoir joué à TWW, via Super Smash Bros Melee. J'ai donc un gros affect nostalgique pour cette apparence que d'autres pourraient avoir avec la Zelda d'ALTTP.Et voici ce qui fut ma princesse Zelda préférée pendant plusieurs années avant qu'elle ne soit détrônée. Mais on peut dire que la Princesse Zelda de Twilight Princess est toujours aujourd'hui ma Zelda canonique préférée actuellement. Mais sinon c'est la meilleure robe en terme de design je trouve, le meilleur design de sa tiare et les autres bijoux qu'elle porte. Et contrairement à toutes les autres Zellda, elle a dispose d'une rapière pour se battre !Bref, dans Twilight Princess, Zelda est à la tête d'Hyrule et ce dernier sombre dans les forces du Crépuscule de Xanto. Cependant, parce qu'il faut un "mais" et que tout ne peut être parfait, cette Zelda est scénaristiquement mise de coté durant les 2/3 du jeu, on ne l'a voit que brièvement au début et qu'à la fin. TP met clairement l'accent sur Midonna (que je préfère appeler Midna son nom anglais) et sa relation avec Link.... Et puis Hyrule Warriors arriva sur Wii U. A l'annonce du jeu, j'étais très impatient de voir le chara-design Zelda par Koei-Tecmo. Et je n'ai pas été déçu.Même si ce n'est pas un design officiel des mains de Nintendo, c'est ma Princesse Zelda préférée et qui combine les éléments que j'adore le plus : le design de sa robe ouverte, le fait qu'elle est blonde combiné avec ce style de cheveux sur le front que je préfère bien devant les franges (et qu'on retrouve sur la princesse Hilda de Lorule par exemple), la tiare et tous les éléments ornementaux...Dans Hyrule Warriors, contexte oblige (ce n'est pas un Musou pour rien) c'est la première fois que l'on voit Zelda commander l'armée d'Hyrule, alors que la seule allusion faite dans la série principale c'est dans Twilight Princess (et même, on ne voit que sa défaite à retenir les forces de Xanto). Zelda entre donc sur le champs de bataille et possède un style de combat à la rapière qui me plait beaucoup, alternant entre coup d'épée et magie de lumière.Voilà mon top Princesse Zelda remis à jour, avec Breath of the Wild comme seul ajout. Si je devais inclure la Zelda de l'anime de 1989 elle serait probablement avant-dernière (mais hors de question que j'inclus la Zelda des jeux CD-i...).Et vous, quelle sont vos princesses Zelda préférées ?