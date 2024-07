Top





-- Mentions Honorables --

Car elle sont les quelques exceptions des places 40 à 50+, et je n'allais pas faire de "top 45", je préfère rester rond.



Boréas (Destiny Child)





EVE (Stellar Blade)

Ocean Maid et Black Wave



Ocean Maid qui me rappelle le bikini de Tifa dans FFVII Rebirth...



Neon (NIKKE)

Blue Ocean





Lan Fei (Destiny Child)





-----



#40 – Artimon (NIKKE)





#39 – Lisa (Destiny Child)





#38 – EVE (Stellar Blade)

Blue Monsoon / White Monsoon



Je le préfère en full blanc.



#37 – Chang'e (Destiny Child)





#36 – Pepper (NIKKE)

Ocean Vitamin





#35 – Sytry (Destiny Child)





#34 – Métis (Destiny Child)





#33 – Arhat (Destiny Child)





#32 – Guilty (NIKKE)





#31 – Artimon (NIKKE)





#30 – Mona (Destiny Child)





#29 – Elysée (Destiny Child)





#28 et #27 – Anemone (Destiny Child)





#26 – Bathory (Destiny Child)





#25 – EVE (Stellar Blade)

Midsummer Alice





#24 – Mercure (Destiny Child)





#23 – Phorcus (Destiny Child)





#22 – Rapi (NIKKE)

Classic Vacation





#21 et #20 – EVE (Stellar Blade)

Holiday Rabbit et Midsummer Redhood



Version non-censurée



#19 – Yan (NIKKE)





#18 – Mona (Destiny Child)





#17 – EVE (Stellar Blade)

Wave Diver Bikini







#16 – EVE (Stellar Blade)

Wave Oblique Monokini





#15 – Lisa (Destiny Child)





#14 – Pakhet (Destiny Child)





#13 – Gouverne (NIKKE)





#12 – Mary (NIKKE)





#11 – Phorcus (Destiny Child)





#10 – Sakura (NIKKE)





#09 – Viper (NIKKE)





#08 – Nirrti (Destiny Child)





#07 – Anis (NIKKE)





#06 + #06bis – Mona (Destiny Child)





#05 – Bari (Destiny Child)





#04 – Maiden (NIKKE)





#03 – Tamamo (Destiny Child)





#02 – Khepri (Destiny Child)





#01 – Rosanna (NIKKE)

Chic Ocean







En faisant ce top, je ne pensais pas mettre Rosanna en première place, mais il faut avouer que son "bikini" est le plus original de tous les maillots ici présent, tout misant dans la suggestivité .



Il fait très chaud en France alors je vous propose un nouveau Top Bikini d'héroïnes de jeux vidéoLa plus part d'entre vous ont connu Shift Up que récemment avec Stellar Blade voire seulement depuis que Sony s'y est intéressé, mais le studio coréen n'est pas à son premier coup. Shift Up a été fondé en 2013 par Hyung-tae Kim, artiste au style pin-up et chara-designer ayant notamment bossé sur les séries Magna Carta et Blade & Soul.Le studio développa sur mobile les jeux Destiny Child puis Goddess of Victory: NIKKE, 2 jeux que j'ai déjà pu évoqué à plusieurs reprises sur ce groupe. Les jeux Shift Up se démarquent de la concurrence des jeux mobile par la qualité des animations produites sous le moteur Live2D. Stellar Blade est leur premier gros projet hors mobile mais on reconnait bien l'influence de Destiny Child dans certaines apparences des vêtements d'EVE notamment.Comme pour les 2 précédents Top Bikini dédiés à Nintendo et Square-Enix, le but est de classer les différentes apparences officielles des personnages féminins dans les jeux avec leur maillots de bain attitrés, donc exit les fanarts et autres contenus tiers. Classement régit évidemment par le seul goût personnel de moi-même, mais n'hésitez pas à partager vos différents avis en commentaireNote:- Les illustrations sont en version non-censurée pour Destiny Child (ainsi que NIKKE).- Si vous avez de meilleures références visuelles pour les maillots issus de Stellar Blade dans le classement, je suis preneur.Un top 5 très "serré" et pas qu'un peu comme vous pouvez le voir. Seul les maillots de Khepri et Maiden rattrapent celui de Rosanna et il y a encore de la marge avec le top 1. S'il n'y avait pas eu ce top 5 là, Mona serait à la première place car c'était longtemps mon apparence préféré bien avant que je m'intéresse sérieusement aux autres personnages de Destiny Child (puis Nikke depuis).N'empêche il y a beaucoup d'apparences avec seulement 3 jeux au compteur. Ça devait être un top-50 à la base, mais les derniers design du classement était moyen à passable, je n'ai retenu que les bikini et maillots en mentions honorables.