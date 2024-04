Top

Mentions Honorables (situées entre top 40 et top 20)

Maxie / D / Marciana / Artimon / Neve / Ludmilla







20 – Tove



19 – Noise



18 – Yan



17 – Folkie



16 – Eunhwa



15 – Sakura



14 – Isabel



13 – Carmine alias « Le Chaperon Rouge »



12 – Volume



11 – Emma



TOP 10



10 – Rupee



09 – Gouverne



08 – Marian / Modernia



07 – Ingrid



06 – Scarlet



05 – Nihiliste « Dragon de Feu »



04 – Nera



TOP 3



03 – Moran



02 – Rapi





01 – Breda







NIKKE: Goddess of Victory est le second jeu mobile du studio coréen Shift Up après Destiny Child et dont on attend ce mois-ci leur premier jeu sur console, Stellar Blade. Ici je vais vous partager mon top-20 de mes Nikkes préférées, et hors collaboration sinon 2B serait à la première place heheD’abord pour ceux qui débarquent : Les Nikkes sont des androïdes créées par différentes compagnies militaires essentiellement afin de combattre les Raptures, des robots aliens venus détruire la Terre, l'humanité ayant trouvée refuge dans l'Arche. Elles forment des escouades avec un commandant humain les dirigeant.A partir de demain 8 avril, un nouveau sondage de popularité commencera où les joueurs seront conviés à voter chaque jour pour leur personnages, costumes, monstres et events préféré, mais évidemment également pour leurs Nikke préférés. La Nikke la plus votée obtiendra un costume spécial distribué ultérieurement et gratuitement à tous les joueurs. L’an dernier ce fut ainsi Modernia (Marian corrompue) élue Nikke préférée des joueurs (spoiler, elle est dans mon Top 10 hehe).Autre information : La collaboration avec l’anime Re:ZERO touche à sa fin, il reste 3 jours pour obtenir Emilia, Rem et Ram. Entre temps le nouvel event « One More Time » centré autour des nouvelles Nikke cheerleaders Bay et Clay sera lancé. Autour du 20 avril Shift Up commémora les 1,5 an de Nikke depuis son lancement avec notamment un event livestream pour présenter l’avenir du jeu et des récompenses in-game.A la base ça devait être un Top 80, mais je n’ai pas le temps de toutes les inclure ici alors ça sera un Top 20Nouvelle Nikke de l’escouade « Sans Limite », Tove est une survivaliste mais en pratique elle manque d’expérience...Une des stars de la musique et membre de l’escouade « Prima Dona ». Noise s’efforce de donner le meilleur d’elle-même.Membre important de l’escouade de marchandes « Talentum », elle est réputée pour toujours conclure des accords commerciaux.Folkie est une athlète, membre de l’escouade « Népenthès ». Sa caractéristique c’est qu’elle transpire beaucoup... Du coup elle mange souvent des glaces et a toujours ventilo sur elle.Capitaine de l’escouade « Olympiennes », équipe aujourd'hui considérée comme la plus forte de l’Arche. De nature rancunière, Eunhwa n’a pas digéré le départ de Rapi de l’équipe.Une Nikke à la tête des Yakuza et en alliance avec les autres groupes mafieux formant avec leur leaders l’escouade des « Souterreines ».Une Nikke vagabonde de la nouvelle escouade « Héritage » aux technologies les plus avancées et travailant pour Eden, un refuge des humains à la surface de la Terre. Elle est du genre à « coller sa cible » jusqu’à l’épuisement de cette dernière...Une Nikke du temps de la Première Guerre contre les Raptures, très sociable et rigolarde qui a su revigorer la mythique escouade des « Déesses » dans une période difficile.Chanteuse talentueuse et membre de « Prima Dona » avec Noise et Aria. Outre son apparence, Volume est aussi connue pour ses comportements grossiers.Une Nikke très maternelle des « Olympiennes », elle se comporte comme une véritable maman pour les autres Nikke mais aussi le commandant...Une vraie fanatique du shopping et membre de « Talentum », comme une véritable égérie pour le groupe. La luxure n’a pas de secret pour Rupee.Capitaine de l’escouade « Egide », la seule équipe préparée pour des batailles navales... Quand la guerre avec les Rapture est avant tout sur terre. Gouverne rêve de pouvoir livrer bataille sur les mers.Marian est la première Nikke que le joueur (le nouveau commandant) rencontre en début de jeu, rattaché à ce dernier. Très dévouée au commandant, Marian se fait corrompre par les Rapture et meurt d’une balle tirée par le joueur.Plusieurs events plus tard, on apprend que le corps de Marian a été pris par les Rapture et transformé : désormais c’est sous le nom de Modernia qu’elle se fait connaitre. D’abord ennemi, Modernia se fait battre par l’équipe du joueur et redevient alliée, mais elle a désormais un âge mental équivalent à un enfant de 6 ans.Alors cas un peu spécial ici (mais pas unique dans mon Top 80), Ingrid n’est pas une Nikke. C’est une véritable humaine. Elle est à la tête d’Elysion, l’un des 3 constructeurs de Nikke et exclusivement à usage militaire. Ingrid est une véritable commandante dans l'âme, ses connaissances dans la guerre et sa forte personnalité lui ont conduit à créer les plus puissantes Nikkes qui en retour la respectent énormément.Syuen et Futée, deux autres humaines, ont été "jouable" pour le 1er Avril 2023 et 2024 mais personnellement j'espère qu'un jour on pourra jouer avec Ingrid de manière officielle.Une Nikke du temps de la Première Guerre, la dernière en vie spécialisée dans le corps à corps (CAC) quand désormais les Nikkes se battent avec de armes à feux. Elle était membre de l’escouade mythique des « Déesses », où elle avait un comportement farouche en plus d’être une bonne alcoolique à ses heures de repos. Désormais vagabonde sous l’escouade des « Pionnières », Scarlet revêt une nouvelle apparence toute blanche vêtue.Scarlet est arrivé 2e derrière Modernia au sondage 2023 de popularité, mais elle n’avait alors que sa première apparence.Une Nikke corrompue par les Raptures, se faisant désormais connaitre sous le nom de « Nihiliste ». Elle a une grande passion pour la guerre et la destruction.Une Nikke timide et dépendante de sa sœur cadette Bianca qui est véritable tout son opposée (dont le physique). Nera est membre de l’escouade « 777 » opérant comme hôtesse dans un casino.A la tête de l’Association Pivoine une des organisations mafieuses des bas-fond de l'Arche, Moran est la plus altruiste de l’escouade des « Souterreines », souvent moquée pour ses choix loyaux par ses paires Sakura et Rosanna.Ancienne membre des « Olympiennes », Rapi a un passé mystérieux et entend bien connaître la raison de son existence. Désormais elle opère dans la toute nouvelle escouade « Versus » avec Anis, Neon et le commandant.Rapi est (avec Marian) la mascotte du jeu Nikke. J’aime beaucoup son apparence et celle des Olympiennes en général d’où le placement d’Emma et Eunhwa un peu plus haut. J’ai raté son skin gratuit « maillot de bain » donc ouais j’espère vraiment qu'il y aura un reroll cet été...Nikke membre de l’escouade « Voie Eternelle », Breda est une pilote de train et la meilleure de sa catégorie.Si ça n’avait pas été 2B, ça aurait été Breda qui m’aurait fait joué à ce jeu je pense. J’ai juste le seum d‘avoir raté l’occasion d’acheter sa tenue élégante exclusif à un passe. C’est actuellement la Nikke la plus forte que j’ai en possession.Des Nikkes listées ici, me manque seulement Nihiliste (parce qu'elle est gratuite mais bloquée à un mode où faut farmer quotidiennement des points, donc je l'aurais seulement dans plusieurs semaines) et Volume. Un classement qui évoluera avec le temps au fil des nouveaux personnages. Je suis bien conscient que ce n'est pas un classement personnel intéressant pour toutes les têtes de ce site, mais avec Stellar Blade le 26 avril prochain et les events sur Nikke qui arrivent je me devais de faire ce top haha. Et je compte bien tenter d'avoir Bay la prochaine nouvelle Nikke (et pour l'instant je n'ai payé que pour avoir les skins qui m'intéressaient dans les Mission Pass).