Jeux

Chrono Trigger (Square-Enix)

Ayla







Tobal (Square-Enix)

Chaco Yutani





Mary Ivonskaya







Blue Dragon (Mistwalker / Xbox Game Studios)

Zola







Dragon Ball (Bandai Namco)

Android 21 / Vomi



(Apparue dans Fighter-Z et Kakarot)



Towa





(Apparue dans Online et Xenoverse)



Jump Force (Bandai Namco)

Galena







Dragon Quest (Square Enix)

Guerrière (DQIII et DQIX)





Maya (DQIV)





Aishe (DQVI) et Red (DQVIII)





Jessica (DQVIII)





Reine Noria (DQIX)





Lin, Luchenda et Valeria (DQX)







Jade et Krystalinda (DQXI)





Desdémona (Heroes II)





Reine d'Ingénia (Heroes II)



Un article de plus à la "nécrologie Toriyama", mais comme vous l'avez deviné aujourd'hui on va regarder quelles ont été les héroïnes (et aussi les méchantes) les plus sexy créées et dessinées par Akira Toriyama, dans son style artistique reconnaissable.Alors, pour me simplifier le travail c'est seulement dans le domaine des jeux vidéo (sinon ça serait trop long), mais ça inclura les personnages féminins nées des jeux Dragon Ball pour les 2-3 du fonds qui partaient déjà en ne voyant pas Bulma ou Android 18 ici. L'ordre ici n'a pas d'importance, cet article n'est pas un top.