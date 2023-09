Jeux





-- 2017 --

Mars 2017 - VALKYRIE ANATOMIA -THE ORIGIN- (Square Enix)



Mars 2017 - Phantasy Star Online 2 (SEGA)



Avril 2017 - Monster Hunter Frontier Z (Capcom)



Mai 2017 - Gravity Rush 2 (Sony)





Juillet 2017 - LORD of VERMILION IV (Square Enix)



Aout 2017 - Final Fantasy: Brave Exvius (Square Enix)



Aout 2017 - Spelunker World (Square Enix)



Aout 2017 - SINoALICE (Pocket Lab / Designer : Yoko Taro)

-- 2018 --

Février 2018 - Servant of Thrones (Square Enix)

Aout 2018 - Dead Cells



Octobre 2018 - Soul Calibur VI (Bandai Namco)

-- 2019 --

Fevrier 2019 - Toji no Miko: Kizamishi Issen no Touka (Square Enix)

Mars 2019 - Star Ocean: Anamnesis (Square Enix)





Octobre 2019 - Final Fantasy XIV: Shadowbringers (Square Enix)



November 2019 - Gothic wa Mahou Otome (CAVE Interactive)





Decembre 2019 / 21 Mai 2020 - Shadowverse (Cygames)

-- 2020 --

Septembre 2020 - Project Tokyo Dolls (Square Enix)

-- 2021 --

Juin 2021 - Fall Guys (Epic Games)





August 2021 - Last Cloudia (AIDIS Inc)

-- 2022 --

Février 2022 - Babyllon's Fall (Square Enix)

Avril 2022 - PlayerUnknown: Battleground (Krafton)



Avril 2022 - NEW STATE MOBILE (Krafton)



Juillet 2022 - Punishing Gray Ravens (Kuro Games)





Septembre 2022 - D4DJ Groovy Mix (Bushiroad)





Novembre 2022 - Rainbow Six: Siege (Ubisoft)

-- 2023 --

Mars 2023 - Octopath Traveler: Champions of the Continent (Square Enix)

Aout 2023 - NARAKA: BLADEPOINT (NetEase) (actuellement en cours)





Septembre 2023 - Goddess of Victory: NIKKE (ShiftUp) (actuellement en cours)

----

Aujourd'hui on va s'intéresser au personnage de Yoko Taro "2B", qui aura été invitée seule ou avec 9S/A2 et d'autres personnages de la série dans pas mal de jeux au final depuis 2017.Pour ce listing j'exclus naturellement le remake NieR Replicant et le jeu mobile NieR Re[in]carnation.2B est jouable et peut être débloquée en obtenant son katana Virtuous Contract via le système d'invocation.Cette collaboration entre 2 jeux Square-Enix était exclusive au Japon, avant la sortie du jeu à l'internationale en 2020.Costume 2B pour l'avatar.Phantasy Star Online 2 et la collaboration avec NieR: Automata finiront par sortir en occident en 2020, avec 3 packs DLC qui coutaient chacun 34,99$...Costume pour les chasseurs donnant ainsi l'apparence de 2B. Cette collaboration aura duré 6 mois, jusqu'à octobre de la même année.Costume pour Kat, lui donnant aussi l'apparence de 2B mais avec les cheveux blonds.Les joueurs peuvent obtenir 2B via le système d'invocation.Costume de 2B pour l'avatar.Les joueurs peuvent obtenir 2B via le système d'invocation.Des cartes à jouer de 2B, A2 et 9S ont été ajouté au jeu. D'autres cartes de personnages des séries de Yoko Taro ont aussi été ajouté, venant de SINoALICE et Drakengard.2B et 9S apparaissent dans un tableau dans le jeu. C'est plus du clin d'oeil qu'une vrai collaboration, mais on reconnaît bien l'android. J'ai failli ne pas ajouter cette inclusion, je l'ai vu en vérifiant d'autres sources juste avant de publier cet article.Certainement la première grosse collaboration hors jeux mobile et de niveau internationale.2B a fait parti des personnages du second season pass du jeu de combat Soul Calibur VI. C'est de cette collaboration qu'est née le personnage de "2P", nom donné par les fans à la recolo de 2B pour le second joueur, inversant notamment les couleurs (et qu'on reverra plus tard dans cette liste).Jeu de carte où 2B apparaît comme un personnage support, avec certains personnages qui ont également des cosplay de personnages de NieR: Automata.Les joueurs peuvent obtenir 2B via le système d'invocation.Avec l'évènement dédié à NieR: Automata intitulé "YoRHa: Dark Apocalypse", Square-Enix reconnaît officiellement le personnage de "2P" à la série NieR introduite avec Soul Calibur VI et la nomme officiellement YoRHa Type P No.2 (ou 2P pour faire court).Pas jouable mais 2B, ainsi que 9S et A2 apparaissent dans une histoire originale au jeu (doublée en japonais).Le studio CAVE a même tenu un jeu-concours sur Twitter où joueurs pouvaient gagner des autographes des voix japonaises des personnages de NieR: Automata.Les joueurs peuvent obtenir 2B en l'achetant dans la boutique in-game. Des cartes à jouer de 2B et 9S sont également introduites en jeu.Les joueurs peuvent obtenir les idoles héroïnes vêtus des habits de 2B via le système d'invocation.Decembre 2020 - War of the Vision: Final Fantasy Brave Exvius (Square Enix)Les joueurs peuvent obtenir 2B via le système d'invocation.Pour info, War of the Vision est un jeu mobile spin-off du jeu mobile Final Fantasy: Brave Exvius.Costume 2B pour les haricots sur pattes.Les joueurs peuvent obtenir 2B via le système d'invocation (9S était gratuit).Costume de 2B pour l'avatar.Costume de 2B pour l'avatar.NEW STATE MOBILE est le nouveau nom de PUBG Mobile (d'où la ressemblance avec PUBG).Les apparences de 2B et Kainé sont d'ailleurs censurées dans ces deux jeux de Krafton, 2B un collant noir pour cacher ses grosses cuisses(la nuisette de Kainé est modifiée).Les joueurs peuvent obtenir 2B via le système d'invocation (A2 et 9S étaient gratuits).Costume pour Iana, lui donnant l'apparence de 2B (légèrement modifiée, ainsi ne montrant pas ses cuisses dénudées).Les joueurs peuvent obtenir 2B via le système d'invocation.C'est ici jeu mobile pour ceux qui se posent la question. Intitulé "Champion of the Continent", c'est la préquelle du premier Octopath Traveler.Costume pour Viper Ning, lui donnant l'apparence de 2B. D'autres personnages ont des costumes de personnages venant de NieR et NieR: Automata.C'est actuellement la dernière collaboration en date pour 2B et la licence NieR, actuellement en cours et nommée "Outer Automata" où 2B, A2 et Pascal se retrouve dans le monde de NIKKE pas si éloigné que le leur dans le concept...Alors que 2B est déjà apparue dans des jeux avec gun fights, plutôt en tant que costume/cosplay en vrai, Square-Enix et ShiftUp ont créé une arme à feu spécialement pour 2B nommé "Virtuous Rafle", reprenant le design de ses katana. Vous me direz alors "pourquoi elle n'utilise pas son Pod ? Il est où son Pod ?". Son Pod, je n'en sais rien où il est, mais sinon eh bien parce que :Les joueurs peuvent obtenir 2B via le système d'invocation. 2B apparaît avec 2 skins dont 1 premium (le kimono disponible dans la version Nintendo Switch "End of the YoRHa"). Vous pouvez avoir sa version leotard (censurée sur YouTube) simplement en vous connectant au mode temporaire Outer Automata.S'il y a bien une chose là-dedans, c'était que voir 2B dans Soul Calibur IV m'a bien motivé à prendre le jeu, j'avais ainsi pris la version contenant le DLC pour obtenir 2B (mais il manquait la fin du second season pass...).Là j'ai eu une copie de 2B dans NIKKE je suis assez refait parce que paradoxalement je n'y joue pas beaucoup (à ces jeux mobile), j'essaie d'avoir A2 mais la flemme un peu sachant que son costume premium est littéralement payant.