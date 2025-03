Actualité

Ce n'est que mon avis, mais je pense que l'économie a une influence sur le type de design qui devient populaire. Certains types de personnages sont nécessaires en période de récession, et d'autres ne sont adoptés que lorsque l'économie est en plein essor.

Junzo Hosoi, le producteur de la série des jeux Atelier, a déclaré en interview au magazine JV japonais 4Gamer que la récession au Japon aurait permit selon-lui de créer le personnage de Ryza, tranchant avec les précédentes héroïnes pour avoir plus de "courbes" dans son apparence.Il serait partiellement faux de se résumer qu'à l'apparence de Ryza, sa personnalité "fille d'à côté" est également très appréciée par la communauté de joueurs, un stéréotype de personnage de fiction dont on peut citer je pense Tifa Lockhart de Final Fantasy VII comme une bonne représentante niveau jeu vidéo, le type de fille remarquée pour sa beauté mais surtout définit par sa positivité et qui va toujours de l'avant.Atelier Ryza est la trilogie la plus populaire de la série. Le défis pour le studio Gust avec le nouveau jeu à venir ce 21 mars prochain a donc été de créer une nouvelle héroïne populaire sans pour autant recréer une "seconde Ryza". C'est pourquoi Hosoi explique que l'apparence de Yumia fait plus moderne avec un style avant-gardiste et sobre sans vouloir emphaser sur les courbes néanmoins présentes de l'héroine.On apprend par ailleurs que le processus de création du personnage de Yumia a nécessité entre 30 et 40 révisions du design pour arriver au résultat actuel. Le chara-designer Benitama a notamment exprimé son inquiétude de ne pas arriver à proposer un design attrayant sans être pompé sur celui de Ryza.Je crois toujours en mon complot qu'en réalité, Gust a surtout été inspiré par la popularité de Pyra de Xenoblade 2...