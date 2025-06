Depuis que le studio coréen Shift Up est entré en bourse l'an dernier, les fans de NIKKE et Stellar Blade sont inquiets pour l'indépendance du studio, surtout vis à vis de leur travail de production qui est très qualitatif depuis même leur tout premier jeu en 2016, Destiny Child.Aujourd'hui ce sont les investisseurs et analystes coréens qui émettent leur craintes de voir un jour Shift Up perdre leur indépendant au profit de Tencent. On a une information sur un manque de transparence au sein de Shift Up vis à vis de ces investisseurs, de leur propre aveu le studio a 2 fois moins de crédibilité qu'une entreprise coréenne moyenne.Faut savoir qu'une bonne moitié des gains réalisés sur le jeu NIKKE vont à Tencent via sa filiale Level Infinite (Proxima Beta) qui édite le jeu, Tencent qui possède déjà 34,58% de Shift Up via une autre filiale nommée Aceville, soit 5 points de moins que Kim Hyung-Tae le character-designer et fondateur du studio. Il suffirait d'un contexte favorable pour que le géant chinois prenne en main la direction des projets de Shift Up.Quel serait donc le risque pour Shift Up d'être sous contrôle de Tencent, voire d'être racheté ?HS un peu, mais tout cela me fait penser à PlatinumGames et comment ils sont passé des excellents Bayonetta 2 et NieR: Automata a des productions très moyennes, pour finir sur le départ de plusieurs personnes-clés dont Kamiya ou encore Taura. Alors ce studio n'est pas coté en bourse lui mais s'est reposé sur une aide financière de Tencent afin d'assoir leur nouvelle vision de se passer d'éditeurs, ce qui pourtant leur avait réussi jusque là...Depuis, tous leur jeux à PlatinumGames ont eu une polémique : le bide de Babylon's Fall, Bayonetta 3 et Origins qui vont jusqu'à diviser les fans après un très long développement, leur rachat des IP World of Demon (à DeNA) et The Wonderful 101 (à Nintendo) qui n'a pas marché en auto-édition... Et ça sans parler que PlatinumGames, en dehors d'un Ninja Gaiden 4 qui est sorti du cul on ne sait trop comment (merci Koei Tecmo et Microsoft ?...), le studio veut toujours faire du jeu service à la Babylon's Fall malgré les critiques des fans du studio.Une situation bien loin de se produire pour Shift Up en état actuel, mais qui sait ce qui arrivera une fois Tencent au contrôle du studio.Shift Up a 2 projets actuellement en développement : "Stellar Blade Sequel" dont Hyung-Tae promet une meilleure narration (Stellar Blade ayant eu beaucoup de contenus inachevés durant le développement) et "Project Spirits" dont on a qu'un seul visuel (de Hyung-Tae justement) et qui sera un jeu service (reste à savoir qui éditera le jeu...). J'oubliais que le studio a également un partenariat d'IP avec l'éditeur coréen Com2us s'occupera et éditera entièrement un 3e jeu Destiny Child.