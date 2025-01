Actualité



Napoli et Chitose





Shinano





Hindenburg





Atago Napoli et ChitoseShinanoHindenburgAtago

Premier article de 2025, et ça parle de censure, cette fois avec Google.On apprend qu'il ne sera plus possible dans le jeu mobile chinois Azur Lane d'obtenir via achat 5 skins dont l'historique varie entre plusieurs années à seulement quelques mois, mais également que l'event d'hiver en court sera écourté. Cela est dû à un conflit avec la politique de Google Play, comme l'affirme le compte officiel du jeu sur Twitter.Les skins en question sont donc :- "Visions of Fantasy" de Shinano.- "Dreamy Night" de Napoli.- "Delirious Duel" de Hindenburg.- "Summer Shine" de Chitose.- "Summer March" d'Atago.Atago et son skin maillot de bain (ci-dessus) sont présents dans Azur Lane depuis 2019 en occident, c'est le plus ancien du lot concerné.Si vous avez acheté via Google Play et ou que vous possédez déjà ces skins, vous gardez accès à ces éléments. Mais après le 4 janvier (demain) il ne sera plus possible de les obtenir.Si du coté de la Chine les jeux mobile/PC se font constamment censurés au point que cela entraine involontairement de la FOMO (la "Peur de Rater") là-bas, c'est une première concernant Azur Lane du coté de l'occident. Azur Lane comporte beaucoup de contenus érotiques, ça ne se résume pas qu'à ces 5 apparences ici, il est évident c'est un choix délibéré et qui risque de se reproduire.Pour l'anecdote : Entre 2019 et 2021 j'ai moi-même eu affaire avec Google avec notamment une app avec de wallpapers, qui n'était pas un jeu ici mais j'ai été souvent visé par Google et leur politique alors que mes contenus n'était pas aussi suggestifs que ce qu'on trouve même dans des jeux mobile comme Fire Emblem Heroes, avec une classification d'âge pourtant plus élevé (Rated M en USA). Genre je recevais un mail de Google me détaillant avec captures d'écran quels éléments faillaient modifier ou supprimer... Tout en bloquant mon app, me demandant alors de republier une nouvelle app en gros (ce qui me demandait de recompiler mon app avec une nouvelle ID...).Les recours ne servaient à rien quand en face la personne est persuadé que ton contenu pose problème. Alors moi je ne suis qu'un indépendant, avec Azur Lane aujourd'hui c'est visiblement au tour des grosses entreprises qui vont soit se plier à Google soit simplement quitter Google Play. Affaire à suivre.