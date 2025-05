Actualité

Pour représenter les personnages, leurs personnalités et leurs dialogues, nous avons opté pour une approche sérieuse et stricte. Nous voulions révéler tout le charme de la Romance des Trois Royaumes et créer une histoire immersive. J'imagine que les éléments sexy ont naturellement été relégués au second plan.



Diaochan joue un rôle essentiel et important dans l'histoire, nous avions donc une direction claire en tête pour elle dès le départ. […] Nous lui avons donné un passé particulier – comme sa formation précoce en arts martiaux – et nous voulions qu'elle ait l'air d'une personne capable de se battre de manière réaliste. Si nous avions exagéré avec le fanservice, cela aurait pu paraître étrange pendant les combats, nous avons donc essayé d'atténuer ce phénomène.

Evolution de Diaochan (1997-2025) :





Dynasty Warriors (1997)







Dynasty Warriors 2 (2000)







Dynasty Warriors 4 (2003)







Dynasty Warriors 5 (2005)







Dynasty Warriors 6 (2007)







Dynasty Warriors 7 (2011)







Dynasty Warriors 8 (2013)







Dynasty Warriors 9 (2018 )







Je spoil là encore : visiblement un personnage féminin de fiction ne peut décidemment plus être intelligente et être sexy à la foisTomohiko Sho, le producteur de Dynasty Warriors Origins, explique au magazine japonais Denfaminicogamer (dans une discussion avec le fondateur de site 4chan) pourquoi le jeu est moins "fan-service" qu'avec les anciens opus.Si cela a été fait sans une volonté de retirer ces contenus, dans le processus de rendre le jeu plus réaliste et sérieux tous les éléments allant à l'encontre de cette vision ont été naturellement écartés. Exit donc la physique des seins des héroïnes ou encore les tenues suggestives dans un univers pourtant de fiction.Les développeurs ont néamoins essayé de trouver un compromis visuel car le sex-appeal restait important pour Omega Force. Mais Sho suggère en plaisantant que les efforts ont été surtout fait sur les personnages masculins.Ça n'est pas le but de l'article, mais je vous propose une évolution de l'apparence de Diaochan dans les jeux principaux de la série.