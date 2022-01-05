profile
Fire Emblem : Fortune's Wave
name : Fire Emblem : Fortune's Wave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
Les Waifus du Nintendo Direct
Events
Les personnages qui m'intéressent beaucoup .

Par ordre d'apparition :

Mario Tennis Fever (Nintendo)
Pauline



Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo)
Harmonie


+ elle sera jouable dans Super Mario Bros. Wonder - Edition Nintendo Switch 2.
(c'est visible très prièvement)



Final Fantasy VII Remake Intergrade + Final Fantasy XVI (Square Enix)
Tifa Lockhart and Aerith Gainsborough



Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceaux (Nintendo / Koei Tecmo)
Zelda


Sonia



DRAGON QUEST VII Reimagined (Square Enix)
Aishe

Elle est censurée (elle porte un short)


Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo)
Samus Aran

Elle porte la combinaison Vi-O-La, même nom que la moto.


Pokémon Legends: Z-A (Nintendo / Pokémon Company)
Emma



Resident Evil Requiem (Capcom)
Grace Ashcroft

La fille d'Alyssa Ashcroft, qui est classée 58e dans mon Top Bikini Capcom (voir ici).


Fire Emblem: Fortune's Weave (Nintendo)
Theodora


Elle me rappelle Seiros de Fire Emblem Three Houses et ça me plait.


Leda


Elle peut invoquer des bêtes et ça rappelle Hapi qui est une de mes préférées dans Three Houses, Leda est peut être sa descendante.


On n'a pas encore de nom pour celle-ci.



Sothis

On peut légalement mettre Sothis sans craindre les religieux de ce site .
    tags : nintendo final fantasy ff7 dragon quest resident evil capcom fire emblem super mario galaxy koei tecmo hyrule warriors re9 fortune's weave
    tynokarts
    posted the 09/13/2025 at 09:27 AM by masharu
    comments (18)
    sonilka posted the 09/13/2025 at 09:51 AM
    Faudra m'expliquer pourquoi Nintendo a ressorti le chara design vieillot des années 90/2000 pour son nouveau Mario Tennis alors que les nouveaux design (de MKW), en particulier ceux de Peach ou Pauline, sont autrement plus cools.
    ippoyabukiki posted the 09/13/2025 at 09:52 AM
    Quelqu'un a penser à signaler se detraqué à la police ? Fantasmer à ce point sur des femmes dans des jeux... tu ne vis pas pret d'une ecole rassure moi ?
    solarr posted the 09/13/2025 at 09:57 AM
    Seiros, Leda, Sothis et le design du gars, sont excellents.
    aozora78 posted the 09/13/2025 at 09:58 AM
    sonilka Parceque la flemme
    masharu posted the 09/13/2025 at 10:10 AM
    sonilka aozora78 Yep ce sont les mêmes modèles que Mario Tennis Aces, avec l'exception de DK. Peach et Daisy ont cependant un meilleur détail des cheveux ici j'ai l'impression, mais Pauline et Harmonie sont exactement comme dans MTA.
    jacquescechirac posted the 09/13/2025 at 10:27 AM
    Tifa c'est quand même la Waifu ultime
    Avec son caractère de "girls next door" brrrr haha
    zekk posted the 09/13/2025 at 10:29 AM
    J'aime bien les persos de ce fire emblem, par contre je suis intrigué de l'épée qui ressemble à une monado dans ce jeu
    mrnuage posted the 09/13/2025 at 10:38 AM
    ippoyabukiki Faut arrêter d'abuser mec, juste afficher des artworks de meufs sans aucune sexualisation pour ensuite déclarer que cette personne est un détraqué... C'est à se demander si c'est pas toi qui a des envies à chaque fois que tu vois la moindre meuf...
    volran posted the 09/13/2025 at 10:39 AM
    Je demande l'intervention de Shanks pour modérer les propos de Ippoyabukiki sur des diffamations et des accusations hors sujets, Merci
    masharu posted the 09/13/2025 at 10:40 AM
    zekk Ah oui Dietrich, il manie Answerer qui est une relique, armes et objets de pouvoir dans Three Houses qui ont des gemmes emblématiques (la sphère rouge). Certains ont vu que la gemme dans Answerer correspond à l'emblème de Lamine, partagé par Emile et Mercedes qui ont la même couleur de cheveux que Dietrich.
    zekk posted the 09/13/2025 at 11:06 AM
    masharu Merci pour l'info
    burningcrimson posted the 09/13/2025 at 12:06 PM
    ippoyabukiki T'es clairement pas nouveau sur le site pourtant, comment tu peux affirmer des choses pareilles mec ???
    burningcrimson posted the 09/13/2025 at 12:07 PM
    J'aurais aimé Zero Suit Samus sur la moto
    gaymer40 posted the 09/13/2025 at 02:01 PM
    ippoyabukiki Gamekyo est devenu un site de deviant, ils ont une erection quand la page arrive a s' afficher, et ils viennent se terminer ici
    En lisant les speudos, ça explique tellement de chose sur ce qu'est devenu GK
    onsentapedequijesuis posted the 09/13/2025 at 02:26 PM
    Fait pas attention aux ragix comme Ippoyabukiki, si il était pas intéressé il prendrai pas la peine de venir poster.

    Que ca plaise ou pas, il y a peu d'articles de ce genre, donc c'est toujours bien venu J'apprécie la démarche.
    masharu posted the 09/13/2025 at 05:10 PM
    onsentapedequijesuis
    mrnuage posted the 09/13/2025 at 05:51 PM
    gaymer40 J'sais pas c'est quoi votre problème en fait, il met des images de femmes absolument non sexualisé, mais des mecs comme toi et ippoyabukiki vous êtes tellement loin de votre délire de bienséance que bientôt regarder la moindre image de meuf, ce sera direct au bûcher, va vraiment falloir que vous commenciez à sortir de votre bulle de chialeurs en fait...
    volran posted the 09/13/2025 at 05:58 PM
    Onsentapedequijesuis Il y a trop de cassos avec de tels personnes que ça fait pitié.
