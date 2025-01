Actualité









(Je vous épargne les Skibidi Toilet et autre Thomas the Tank Train ...) (Je vous épargne les Skibidi Toilet et autre Thomas the Tank Train...)

Vous avez peut être vu passé sur Gamekyo ce nouveau jeu qui veut s'inspirer de Dino Crisis. Annoncé sur PS5 exclusivement, Code Violet est le nouveau jeu du studio américain TeamKill, après les "excellents" (c'est une blague je précis) Quantum Error et Son and Bone (qui espère vraiment que Code Violet soit un bon jeu?). Un jeu "pour les gamers" d'après les propos du studio.Et pourtant, sur ex-Twitter le studio s'est exprimé il y a 2 jours sur la raison de l'absence d'une version PC. La raison ? Le souhait de ne pas voir l'héroïne du jeu, Violet Sinclair, être "vulgairement moddé" par les joueurs. Oui oui vous avez bien lu, héroïne qui a pourtant déjà quelques arguments de type fessierAlors oui certains vont me dire, cela rappelle les propos de Naoki Hamaguchi sur la sortie à venir de Final Fantasy VII Rebirth sur PC , son souhait à la communauté de ne pas abuser niveau mods.Le studio TeamKill précise vouloir également protéger les doubleurs, ce qui est un minimum compréhensible mais le problème n'est pas là. C'est qu'en même se priver d'un public par peur du contenu généré par ce dernier, c'est de l'anti-consummérisme. Cela n'empêchera jamais des artistes de réaliser des fanarts, des modèles 3D voire des cosplay de l'héroïne et derrière de faire ce qu'ils veulent avec ça. Donc sortez votre jeu sur PC...... Stratégie du buzz ? Le studio se défend encore aujourd'hui même sur ex-Twitter à vouloir proposer une expérience authentique. En réalité, Code Violet sera certainement mauvais comme leur précédent jeux, et des contenus créés par les fans bah faudra les compter sur les doigts d'une main, ce genre de communication n'aidera en rien. Cela empêche juste certains d'y jouer sur PC, mods ou pas.Pendant ce temps, sur Marvel Rivals :