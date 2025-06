En ce moment il y a la collaboration mutuelle entre NIKKE et Stellar Blade, les 2 IP du studio coréen Shift Up. Stellar Blade accueil un DLC payant NIKKE avec sa sortie PC, tandis que NIKKE accueille un évènement scénarisé ainsi que les bannières EVE et Raven pour tenter de les obtenir.Voici quelques pubs IRL que vous pouvez trouver au Japon ainsi qu'en Corée.

Who likes this ?

posted the 06/21/2025 at 08:39 AM by masharu