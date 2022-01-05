profile
NIKKE x Resident Evil - Trailer et premiers visuels pour Jill et Ada
Actualité


Shift Up n'aura pas attendu le weekend pour présenter comme habituellement le nouvel évènement qui commence mercredi prochain.

Après l'évènement majeur actuellement en cours Coin in Rush (aka les Nikkes en costume de lapines), c'est bien la collaboration entre NIKKE et RESIDENT EVIL de Capcom dévoilé lors de la Gamescom qui sera disponible d'ici le milieu de la semaine prochaine.



3 personnages féminins de la série Resident Evil seront disponibles dans le jeu NIKKE : Ada Wong, Jill Valentine et Claire Redfield. Cette dernière sera offerte aux joueurs qui se connecteront au jeux durant l'évènement (mais elle est une unité de rang SR). Tout comme les précédentes collaboration, les invocations pour obtenir Jill et Ada sont limitées à la durée de l'évènement, passé la fin il ne sera plus possible de les obtenir (à moins d'espérer un rerun comme ce fut le cas pour NieR: Automata plus tôt cette année).

On ne connait pas encore les détails mais Jill semble manier le pistolet, Ada le fusil de précision ou un lanceur (arbalète) et Claire le fusil à pompe.





Si coté histoire on devrait voir ou Chris Redfield ou Leon Kennedy ou les deux, les Nikkes qui apparaitront durant l'évènement sont D ainsi que Poli, Quiry et Miranda du A.C.P.U. alias "police" du jeu, histoire de les allier aux S.T.A.R.S. de Racoon City. D via sa version "Potiche Assassine" aura également un nouveau costume "policière" (ci-dessous) via le système de tirage, tirage qui peut donc couter jusqu'à 60€ on rappelle (ou moins si vous avez de la chance).



Seule les costumes pour Jill et Ada n'ont pas encore été montré. L'une ou l'autre aura forcément un costume via tirage également.
    posted the 09/19/2025 at 07:45 AM by masharu
    comments (8)
    akinen posted the 09/19/2025 at 08:17 AM
    Le charac design a prit cher
    bladagun posted the 09/19/2025 at 08:18 AM
    Amouk
    masharu posted the 09/19/2025 at 09:04 AM
    akinen Forcément c'est la "animefication" comme disent certains, quand Jill dans le remake de RE3 est calquée sur la mannequin Sasha Zotova ça change. Mais faut se dire que c'est un style et ça n'est pas la première fois que Jill est réalisée ainsi (j'aime même beaucoup cette version, plus que Ada et Claire en tout cas).
    akinen posted the 09/19/2025 at 09:50 AM
    masharu Mes charac design d'elle sont dans Marvel vs capcom
    lion93 posted the 09/19/2025 at 10:33 AM
    c'est de IA les designs ?
    sdkios posted the 09/19/2025 at 12:33 PM
    C'est quoi NIKKE? Je connais pas du tout.
    masharu posted the 09/19/2025 at 02:17 PM
    sdkios Un jeu de tir type arcade sur mobile.
    masharu posted the 09/19/2025 at 04:58 PM
    lion93 Au passage voici la liste des dessinateurs principaux du jeu.
