Shift Up n'aura pas attendu le weekend pour présenter comme habituellement le nouvel évènement qui commence mercredi prochain.Après l'évènement majeur actuellement en cours Coin in Rush (aka les Nikkes en costume de lapines), c'est bien la collaboration entre NIKKE et RESIDENT EVIL de Capcom dévoilé lors de la Gamescom qui sera disponible d'ici le milieu de la semaine prochaine.3 personnages féminins de la série Resident Evil seront disponibles dans le jeu NIKKE : Ada Wong, Jill Valentine et Claire Redfield. Cette dernière sera offerte aux joueurs qui se connecteront au jeux durant l'évènement (mais elle est une unité de rang SR). Tout comme les précédentes collaboration, les invocations pour obtenir Jill et Ada sont limitées à la durée de l'évènement, passé la fin il ne sera plus possible de les obtenir (à moins d'espérer un rerun comme ce fut le cas pour NieR: Automata plus tôt cette année).On ne connait pas encore les détails mais Jill semble manier le pistolet, Ada le fusil de précision ou un lanceur (arbalète) et Claire le fusil à pompe.Si coté histoire on devrait voir ou Chris Redfield ou Leon Kennedy ou les deux, les Nikkes qui apparaitront durant l'évènement sont D ainsi que Poli, Quiry et Miranda du A.C.P.U. alias "police" du jeu, histoire de les allier aux S.T.A.R.S. de Racoon City. D via sa version "Potiche Assassine" aura également un nouveau costume "policière" (ci-dessous) via le système de tirage, tirage qui peut donc couter jusqu'à 60€ on rappelle (ou moins si vous avez de la chance).Seule les costumes pour Jill et Ada n'ont pas encore été montré. L'une ou l'autre aura forcément un costume via tirage également.