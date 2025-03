Divers





J'aurais enfin pu caser ce art meme sur ce groupe haha J'aurais enfin pu caser ce art meme sur ce groupe haha

Avoir une mascotte qui représente son business, cela fait parti de l'image de marque d'une entreprise. Les gens aiment des mascottes et ont plus de facilité à identifier une marque d'une autre.Pas forcément JV ici, mais on reste dans de la culture avec l'animation japonaise et au sujet d'une enseigne américaine de restauration rapide qui au Japon n'hésite pas à faire des collaborations dont Hatsune Miku ou encore Evangelion (alors qu'en occident on se tape Mario et Pokémon les 3/4 du temps...).Je vous présente ci-dessus Samurai Tamago Tabemi, c'est la nouvelle mascotte de McDonald's Japan associée à la nouvelle gamme de burgers japonais (le Samurai Burger), elle rejoint la précédente mascotte Ima Dake Dabuchi Tabemi (traduction:) créée en octobre dernier pour la gamme Double Cheeseburger.McDonald's Japan est cependant très soucieux de la popularité de ses personnages puisque la filiale demande aux artistes "de faire preuve de retenu et de bon sens" dans la suite du tweet présentant Samurai Tamago Tabemi. Certains vont dire "WTF les artistes encore des malades mentaux !!!!" blablabla, mais oui certains artistes, et pas exclusivement japonais je tiens à vous le noter, ont pu dessiner Ima Dake Dabuchi Tabemi en bikini rouge avec 2 gros burgers si vous voyez ce que je veux direCette actualité rejoint une autre que j'ai manqué de vous partager : Depuis mars dernier sur YouTube, McDonald's Japan bloque aussi depuis quelques semaines leur publicités japonaises, c'est du region lock et les gens ne peuvent plus voir ces publicités s'ils ne sont pas résidents au Japon.De quoi rappeler que parmi une série de publicités japonaises de 2023 avec des personnages en style anime, une publicité montrant une famille très mignonne était tellement populaire que la mère dans cette publicité était devenu "la muse" d'un bon nombre d'artistes.McDonald's Japan anticipe donc une potentielle vague de fanarts de Samurai Tamago Tabemi, dont certains ne seront pas aussi "safe" que le fanart de Ima Dake Dabuchi Tabemi que je vous ai ajouté plus haut. Ironiquement, cela fait écho avec les propos de Naoki Hamaguchi sur Tifa à la sortie de Final Fantasy 7 Rebirth sur PC, demandant aux créateurs de mods d'être respectueux... Bah l'effet Streisand, toussa toussa vous connaissez les conséquences