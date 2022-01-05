profile
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
name : Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
platform : Playstation 5
editor : Konami
developer : Virtuos Games
genre : action-infiltration
other versions : PC Xbox Series X -
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 08/28/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 164
visites since opening : 418644
subscribers : 4
bloggers : 1
Metal Gear Solid Delta - Quand Konami met à jour les posters sexy
Divers


Les jeux Metal Gear sont connus pour avoir des posters dont le joueur peut interagir avec, des posters de propagandes mais également des posters avec des mannequins en mode pin-up.

Non, Metal Gear Solid Delta n'est pas censuré à ce sujet là, ou presque. L'anecdote ici c'est plutôt que Konami a donné le "choix" d'avoir les posters d'origines ou bien des posters avec les mêmes mannequins mais avec leur apparences d'aujourd'hui et plus sages dans certains cas. Le choix se fait en réalité automatiquement selon si vous jouez avec les contrôles du personnage et de la caméra d'origine à la MGS3 ou bien avec les contrôles modernes.






Je n'ai que les comparaisons pour Shoko Hamada et Yumi Kikuchi. Si vous avez une source pour les autres je suis preneur .
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/metal-gear-solid-delta-snake-eater-updates-the-original-games-sexy-posters-with-recent-photos-of-the-same-gravure-models/
    posted the 08/28/2025 at 05:54 PM by masharu
    comments (4)
    olex posted the 08/28/2025 at 05:58 PM
    En vrai, sur les exemples que tu donnes, j'aime beaucoup l'effort d'avoir gardé les mêmes personnes mais de maintenant. C'est de l'adaptation plutôt discrète. Après, à voir sur toutes les modifications, s'il y a eu autant de soin qu'ici...
    bladagun posted the 08/28/2025 at 06:07 PM
    Clever j'aime beaucoup l'idée
    iglooo posted the 08/28/2025 at 06:22 PM
    Bonne info, vraiment marrante et bien pensée!
    kikoo31 posted the 08/29/2025 at 05:22 AM
    Bah,c'est que des posters
    Même si il y avait censure tu vas sur Google images pour retrouver l image...
