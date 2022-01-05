Divers





Les jeux Metal Gear sont connus pour avoir des posters dont le joueur peut interagir avec, des posters de propagandes mais également des posters avec des mannequins en mode pin-up.Non, Metal Gear Solid Delta n'est pas censuré à ce sujet là, ou presque. L'anecdote ici c'est plutôt que Konami a donné le "choix" d'avoir les posters d'origines ou bien des posters avec les mêmes mannequins mais avec leur apparences d'aujourd'hui et plus sages dans certains cas. Le choix se fait en réalité automatiquement selon si vous jouez avec les contrôles du personnage et de la caméra d'origine à la MGS3 ou bien avec les contrôles modernes.Je n'ai que les comparaisons pour Shoko Hamada et Yumi Kikuchi. Si vous avez une source pour les autres je suis preneur