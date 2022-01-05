Top

TOP-50





#50 - Thetismon

Niveau 5 - Donnée







#49 - Sistermon Blanc Eveillée

Niveau 3 - Anti-Virus







#48 - Tinkermon

Niveau 3 - Virus







#47 - Weddinmon

Niveau 5 - Anti-Virus







#46 - BanchoLilimon

Niveau 6 - Donnée







#45 - Dianamon

Niveau 5 - Donnée







#44 - QueenChessmon

Niveau 6 - Virus







#43 - JetSilphymon

Hybride 6 - Variable







#42 - Shutumon

Hybride 5 - Variable







#41 - LovelyAngemon

Niveau 6 - Anti-Virus







#40 - Cendrillmon

Niveau 6 - Virus







#39 - Hudiemon

Niveau 4 - Libre









#38 - Mermaimon

Niveau 5 - Donnée







#37 - Lotusmon

Niveau 6 - Donnée









#36 - AncientIrismon

Niveau 6 - Anti-Virus







#35 - Mastemon

Niveau 6 - Anti-Virus







#34 - Ofanimon Mode Déchue

Niveau 6 - Anti-Virus







#33 - LadyDevimon

Niveau 5 - Virus







#32 - Sistermon Ciel

Niveau 4 - Donnée







#31 - Sistermon Noir Eveillée

Niveau 4 - Virus







TOP-30





#30 - Sistermon Ciel Eveillée

Niveau 4 - Donnée







#29 - Lilithmon

Niveau 6 - Virus







#28 - Darcmon

Niveau 4 - Anti-Virus







#27 - Rosemon Anticorps-X

Niveau 6 - Donnée







#26 - Rafflesimon

Niveau 6 - Donnée







#25 - Jougamon

Niveau 6 - Anti-Virus







#24 - Ofanimon Mode Déchue Anticorps-X

Niveau 6 - Anti-Virus







#23 - Fairimon

Hybride 4 - Variable









#22 - Mervamon

Niveau 6 - Virus







#21 - JetMervamon

Niveau 6 - Virus







#20 - Lilithmon Anticorps-X

Niveau 6 - Donnée







#19 - Yukinamon

Niveau 6 - Virus







#18 - QueenBeemon

Niveau 6 - Virus







#17 / #17bis - Sakuyamon Mode Miko / Kuzahamon Mode Miko

Niveau 6 - Donnée







#16 - AncientMermaimon

Niveau 6 - Donnée







#15 - Ofanimon

Niveau 6 - Anti-Virus









#14 - LadyDevimon Anticorps-X

Niveau 5 - Virus







#13 - Ofanimon Anticorps-X

Niveau 6 Anti-Virus







#12 - Angewomon Anticorps-X

Niveau 5 - Anti-Virus







#11 / #11bis - Sakuyamon / Kuzuhamon

Niveau 6 - Donnée







TOP-10





#10 - Rosemon / Rosemon Mode Eclat

Niveau 6 - Donnée









#09 - Sanzomon

Niveau 5 - Anti-Virus







#08 - Ceresmon Medium

Niveau 6 - Donnée







#07 - Kinkakumon

Niveau 4 - Virus







#06 - BeelStarmon

Niveau 6 - Virus







TOP-5





#05 - BeelStarmon Anticorps-X

Niveau 6 - Virus







#04 - Angewomon

Niveau 5 - Anti-Virus









#03 - Venusmon

Niveau 6 - Anti-Virus







#02 - Junomon

Niveau 6 - Virus









#01 - Sakuyamon Anticorps-X

Niveau 6 - Donnée









----- -----

... Et vous connaissez déjà le twistDigimon c'est exactement le même principe que Tamagochi (du même créateur de chez Bandai) : des créatures à élever et à évoluer dans votre appareil alakon, ce qui aura donné face au succès un anime et des jeux vidéo. Mais si Digimon c'est tout un tas de bizarreries de monstres typiquement japonais, il y a aussi des Digimon "humains", généralement les stades finaux des chaines d'évolutions.... Alors aujourd'hui je vous propose aujourd'hui un top complet des Digimon "humains" les plus sexy. Avec le type associé (Anti-Virus > Virus > Donnée) et le niveau d'évolution (jusqu'au Niveau 6).J'ai été pendant quelques temps fan de Digimon notamment durant les 2 premières saisons de l'anime... Avant de passer à autre chose haha. Avant ce top, je ne connaissais que Angewomon, LadyDevimon et Rosemon de la série d'origine, mais aussi 2-3 de loin comme Sakuyamon et Mervamon. Je crois que la plus récente dans ce classement c'est Yukinamon qui apparait dans Digimon Alysion... Jeu mobile qui n'est toujours pas sorti à ce jour (prévu pour 2025 normalement).Et vous quelle est votre waifu DigimonLes autres top: