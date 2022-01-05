... Et vous connaissez déjà le twist
.
Digimon c'est exactement le même principe que Tamagochi (du même créateur de chez Bandai) : des créatures à élever et à évoluer dans votre appareil alakon, ce qui aura donné face au succès un anime et des jeux vidéo. Mais si Digimon c'est tout un tas de bizarreries de monstres typiquement japonais, il y a aussi des Digimon "humains", généralement les stades finaux des chaines d'évolutions.
... Alors aujourd'hui je vous propose aujourd'hui un top complet des Digimon "humains" les plus sexy
. Avec le type associé (Anti-Virus > Virus > Donnée) et le niveau d'évolution (jusqu'au Niveau 6).
J'ai été pendant quelques temps fan de Digimon notamment durant les 2 premières saisons de l'anime... Avant de passer à autre chose haha. Avant ce top, je ne connaissais que Angewomon, LadyDevimon et Rosemon de la série d'origine, mais aussi 2-3 de loin comme Sakuyamon et Mervamon. Je crois que la plus récente dans ce classement c'est Yukinamon qui apparait dans Digimon Alysion... Jeu mobile qui n'est toujours pas sorti à ce jour (prévu pour 2025 normalement).
Et vous quelle est votre waifu Digimon
?
De l'autre je reconnais ta dévotion comme fan de Digimon.
Tout le monde a toujours craqué sur Angewomon mais je ne l'ai jamais trouvé son design si bien que ca un peu decu aussi du design de Venusmon on dirait vraiment juste une meuf banale dans un costume banal ca fait pas trop Digimon je trouve.
Sinon j'aime beaucoup le design de Cendrillmon masi je trouve qu'elle ressemble presque plus a une Persona de...bah de Persona qu'a un Digimon, mais j'aime bien quand même.
Et rien à ce jour permet de tous les collectionner dans un JV?
Le prochain semble en posseder un paquet, mais jamais l'intégralité du roaster.
Même si j’adore Pokémon, je crois que Digimon reste devant dans mon cœur. On aurais eus des jeux Digimon façon Pokémon cela aurait été dingue !
Tellement hâte d’être début octobre du coup hihi!
Digimon pour un fan PlayStation, c'est leur pokemon.
Mais perso, l'anime j'ai jamais pu rentrer dedans.....jamais essayé de jeux digimon ceci dit.
Le principe était sympa mais le jeu était buggé en Europe, pas moyen de finir le jeu à 100%.
Les autres jeux Digimon ressemblent ils à celui là ?
Ça existait avant donc non.
"ans l'actualité, les deux premiers médias Pokémon, Pokémon Rouge et Bleu, sont initialement parus le 27 février 1996 au Japon alors que le premier média de Digimon, le virtual pet n'est paru que le 26 juin 1997."
Par contre si on compte le tamagotchi, alors oui c'est sortie avant. Mais j'ignorais que le tamagotchi etai considéré comme un digimon....
Genre un slime boule de poile > un loup > un réfrigérateur > un trolleybus > Un loup garou avec jetpack.
Contraiment à Pokémon ou les évolutions sont on va dire un peu plus logique
Sinon le jeu semble très proche dans ces mécaniques des épisodes DS que j'avais beaucoup apprécié.
Ça colle plus avec Persona. Voir du Final Fantasy ou Yugioh