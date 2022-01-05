profile
Likers
name : Digimon Story : Time Stranger
platform : Playstation 5
editor : Bandai Namco Games
developer : Media Vision
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X
Top-50 Digimon
Top
... Et vous connaissez déjà le twist .

Digimon c'est exactement le même principe que Tamagochi (du même créateur de chez Bandai) : des créatures à élever et à évoluer dans votre appareil alakon, ce qui aura donné face au succès un anime et des jeux vidéo. Mais si Digimon c'est tout un tas de bizarreries de monstres typiquement japonais, il y a aussi des Digimon "humains", généralement les stades finaux des chaines d'évolutions.

... Alors aujourd'hui je vous propose aujourd'hui un top complet des Digimon "humains" les plus sexy . Avec le type associé (Anti-Virus > Virus > Donnée) et le niveau d'évolution (jusqu'au Niveau 6).


TOP-50


#50 - Thetismon
Niveau 5 - Donnée



#49 - Sistermon Blanc Eveillée
Niveau 3 - Anti-Virus



#48 - Tinkermon
Niveau 3 - Virus



#47 - Weddinmon
Niveau 5 - Anti-Virus



#46 - BanchoLilimon
Niveau 6 - Donnée



#45 - Dianamon
Niveau 5 - Donnée



#44 - QueenChessmon
Niveau 6 - Virus



#43 - JetSilphymon
Hybride 6 - Variable



#42 - Shutumon
Hybride 5 - Variable



#41 - LovelyAngemon
Niveau 6 - Anti-Virus



#40 - Cendrillmon
Niveau 6 - Virus



#39 - Hudiemon
Niveau 4 - Libre




#38 - Mermaimon
Niveau 5 - Donnée



#37 - Lotusmon
Niveau 6 - Donnée




#36 - AncientIrismon
Niveau 6 - Anti-Virus



#35 - Mastemon
Niveau 6 - Anti-Virus



#34 - Ofanimon Mode Déchue
Niveau 6 - Anti-Virus



#33 - LadyDevimon
Niveau 5 - Virus



#32 - Sistermon Ciel
Niveau 4 - Donnée



#31 - Sistermon Noir Eveillée
Niveau 4 - Virus



TOP-30


#30 - Sistermon Ciel Eveillée
Niveau 4 - Donnée



#29 - Lilithmon
Niveau 6 - Virus



#28 - Darcmon
Niveau 4 - Anti-Virus



#27 - Rosemon Anticorps-X
Niveau 6 - Donnée



#26 - Rafflesimon
Niveau 6 - Donnée



#25 - Jougamon
Niveau 6 - Anti-Virus



#24 - Ofanimon Mode Déchue Anticorps-X
Niveau 6 - Anti-Virus



#23 - Fairimon
Hybride 4 - Variable




#22 - Mervamon
Niveau 6 - Virus



#21 - JetMervamon
Niveau 6 - Virus



#20 - Lilithmon Anticorps-X
Niveau 6 - Donnée



#19 - Yukinamon
Niveau 6 - Virus



#18 - QueenBeemon
Niveau 6 - Virus



#17 / #17bis - Sakuyamon Mode Miko / Kuzahamon Mode Miko
Niveau 6 - Donnée



#16 - AncientMermaimon
Niveau 6 - Donnée



#15 - Ofanimon
Niveau 6 - Anti-Virus




#14 - LadyDevimon Anticorps-X
Niveau 5 - Virus



#13 - Ofanimon Anticorps-X
Niveau 6 Anti-Virus



#12 - Angewomon Anticorps-X
Niveau 5 - Anti-Virus



#11 / #11bis - Sakuyamon / Kuzuhamon
Niveau 6 - Donnée



TOP-10


#10 - Rosemon / Rosemon Mode Eclat
Niveau 6 - Donnée




#09 - Sanzomon
Niveau 5 - Anti-Virus



#08 - Ceresmon Medium
Niveau 6 - Donnée



#07 - Kinkakumon
Niveau 4 - Virus



#06 - BeelStarmon
Niveau 6 - Virus



TOP-5


#05 - BeelStarmon Anticorps-X
Niveau 6 - Virus



#04 - Angewomon
Niveau 5 - Anti-Virus




#03 - Venusmon
Niveau 6 - Anti-Virus



#02 - Junomon
Niveau 6 - Virus




#01 - Sakuyamon Anticorps-X
Niveau 6 - Donnée




-----


J'ai été pendant quelques temps fan de Digimon notamment durant les 2 premières saisons de l'anime... Avant de passer à autre chose haha. Avant ce top, je ne connaissais que Angewomon, LadyDevimon et Rosemon de la série d'origine, mais aussi 2-3 de loin comme Sakuyamon et Mervamon. Je crois que la plus récente dans ce classement c'est Yukinamon qui apparait dans Digimon Alysion... Jeu mobile qui n'est toujours pas sorti à ce jour (prévu pour 2025 normalement).

Et vous quelle est votre waifu Digimon ?

    gaeon, spontexes, burningcrimson
    posted the 09/06/2025 at 05:40 PM by masharu
    comments (25)
    kikoo31 posted the 09/06/2025 at 05:41 PM
    Vivement le top Pokemon
    masharu posted the 09/06/2025 at 05:44 PM
    kikoo31 Les championnes, meneuses et membres des Conseil 4 de toutes les régions post-10G, un jour .
    mizuki posted the 09/06/2025 at 05:58 PM
    J’en connais aucun à part angewomon et ladydevimon
    darkxehanort94 posted the 09/06/2025 at 06:07 PM
    D'un coté je me dis que tu a vachement du temps a perdre.

    De l'autre je reconnais ta dévotion comme fan de Digimon.
    tonius posted the 09/06/2025 at 06:08 PM
    Quand j'ai vu que c'etait une news de Masharu je me disais "bon j'imagine que ca va etre des bonnasses Digimon" et ca a pas manqué, mais je me suis dit surtout "est-ce qu'il y a assez de bonasses Digimon pour un top 50 ?" et a ma surprise, oui, on en apprend tout les jour.

    Tout le monde a toujours craqué sur Angewomon mais je ne l'ai jamais trouvé son design si bien que ca un peu decu aussi du design de Venusmon on dirait vraiment juste une meuf banale dans un costume banal ca fait pas trop Digimon je trouve.

    Sinon j'aime beaucoup le design de Cendrillmon masi je trouve qu'elle ressemble presque plus a une Persona de...bah de Persona qu'a un Digimon, mais j'aime bien quand même.
    shambala93 posted the 09/06/2025 at 06:33 PM
    Jamais aimé les Digimon « humain ».
    cort posted the 09/06/2025 at 06:37 PM
    C'est laquelle Waifumon ?
    akinen posted the 09/06/2025 at 06:53 PM
    Elles ressemblent à toutes les méchantes d’hoyoverse

    https://m.hoyolab.com/#/article/40916841?reply=1
    oreillesal posted the 09/06/2025 at 07:05 PM
    La quantité de monstres n'empêche.
    Et rien à ce jour permet de tous les collectionner dans un JV?

    Le prochain semble en posseder un paquet, mais jamais l'intégralité du roaster.
    ratchet posted the 09/06/2025 at 07:31 PM
    Il y a plus de 1000 Digimon certains ont des design de fou furieux!

    Même si j’adore Pokémon, je crois que Digimon reste devant dans mon cœur. On aurais eus des jeux Digimon façon Pokémon cela aurait été dingue !

    Tellement hâte d’être début octobre du coup hihi!
    opthomas posted the 09/06/2025 at 08:31 PM
    Ils en ont fait autant ?
    cyr posted the 09/06/2025 at 08:37 PM
    Perso digimon, c'est le truc qui a essayer de surfer sur le succès de pokemon.

    Digimon pour un fan PlayStation, c'est leur pokemon.


    Mais perso, l'anime j'ai jamais pu rentrer dedans.....jamais essayé de jeux digimon ceci dit.
    lautrek posted the 09/06/2025 at 09:46 PM
    J'avais fais un Digimon sur ps1, Digimon World.

    Le principe était sympa mais le jeu était buggé en Europe, pas moyen de finir le jeu à 100%.

    Les autres jeux Digimon ressemblent ils à celui là ?
    ratchet posted the 09/07/2025 at 04:36 AM
    opthomas 1500 Digimon !
    https://wikimon.net/Visual_List_of_Digimon
    darkxehanort94 posted the 09/07/2025 at 05:22 AM
    oreillesal lautrek Le prochain Digimon story a dans les 500 digimons, c'est un Pokémon like, d'ailieurs Nintendo a porter plainte contre les moutures, Bandai leur a rit au nez.
    pimoody posted the 09/07/2025 at 05:34 AM
    C’est le truc quand j’étais enfant qui me plaisait pas du tout cette histoire de Digimon humain (on va dire que ca passer encore pour Angemon en solo, mais ça semblait pas pertinent). Après peut-être que l’idée s’inscrivait dans l’inspiration de Shin Megami Tensei.
    burningcrimson posted the 09/07/2025 at 05:45 AM
    Le design de cendrillomon est vraiment stylé.
    shambala93 posted the 09/07/2025 at 06:22 AM
    cyr
    Ça existait avant donc non.
    cyr posted the 09/07/2025 at 08:38 AM
    shambala93 digimon est sortie avant pokemon? Ben mince je pensais l'inverse.
    cyr posted the 09/07/2025 at 08:43 AM
    shambala93 je viens de regarder sur le net, c'est difficile de trouver un avis trancher.

    "ans l'actualité, les deux premiers médias Pokémon, Pokémon Rouge et Bleu, sont initialement parus le 27 février 1996 au Japon alors que le premier média de Digimon, le virtual pet n'est paru que le 26 juin 1997."

    Par contre si on compte le tamagotchi, alors oui c'est sortie avant. Mais j'ignorais que le tamagotchi etai considéré comme un digimon....
    opthomas posted the 09/07/2025 at 12:13 PM
    ratchet Mdr ce qui me termine à chaque fois c'est que les Digimons ça commence par une petite créature mignonne qui évolue à un moment donné en un truc complètement wtf pour finir sur une forme humanoïde truffé d'arme.

    Genre un slime boule de poile > un loup > un réfrigérateur > un trolleybus > Un loup garou avec jetpack.

    Contraiment à Pokémon ou les évolutions sont on va dire un peu plus logique
    burningcrimson posted the 09/07/2025 at 12:26 PM
    opthomas Bah faut bien que Digimon se démarque de la concurrence et puis les Pokémons s'inspirent d'animaux, d'êtres d'objets du monde réel donc ils doivent garder une certaine crédibilité par contre mate comment ils sont partie en couille (c'est voulu) avec les Ultra chimères Les Digimons sont des creatures virtuelles donc niveaux design on a un peu plus de libertés. Cependant c'est pas comme tu l'as dit. Un Digimon à plusieurs lignes d'évolution différentes en fonction de comment tu l'as élevé, donc y a quand même une forme de logique au niveau du design, même si tu m'as super rire avec ton exemple
    opthomas posted the 09/07/2025 at 01:44 PM
    burningcrimson cela veut dire que mon exemple n'est pas loin de la vérité.
    oreillesal posted the 09/07/2025 at 06:13 PM
    darkxehanort94 a bon ? Nintendo à fait ça ?
    Sinon le jeu semble très proche dans ces mécaniques des épisodes DS que j'avais beaucoup apprécié.
    gaeon posted the 09/07/2025 at 07:44 PM
    C'est un peu bête je trouve, je connais pas Digimon mais c'est pas l'idée que je m'en fais.

    Ça colle plus avec Persona. Voir du Final Fantasy ou Yugioh
