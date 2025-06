Actualité

Rappel d'information - "PROJECT SPIRITS"



Dès ce soir à minuit commencera l'évènement de collaboration attendue entre les 2 IP de Shift Up : Stellar Blade et Goddess of Victory: NIKKE (en grec). Les 2 jeux recevront mutuellement des éléments respectifs aux 2 univers.Stellar Blade sera également disponible sur PC (Steam et EGS) cette nuit au même moment. Les versions PS5 et PC se dotent de nouveaux contenus qui eux sont gratuits pour tous les joueurs. Voici le gros récapitulatif des informations à savoir pour ne rien manquer.- 25 nouveaux costumes pour EVE disponibles ainsi que 3 nouvelles expressions pour EVE et 4 nouvelles poses pour EVE et Lily pour le mode Photo.- Parmi les nouveaux costumes, le Crimson Wings sera offert à tous les joueurs pour célébrer la sortie PC du jeu.- Nouveau combat de boss: Mann, le chef des sentinelles de Xion, vous propose un combat intense avec une récompense à la clé : la tenue des sentinelles.- L'inclusion des doublages japonais et chinois et avec lyp sync pour les joueurs occidentaux.- De potentiels nouveaux contenus à découvrir (cette cinématique ci-dessus où EVE semble envoyer la clé-mémoire de Tachy dans l'espace, pas présente sur PS5 actuellement).- Combat NIKKE - Searching Lost Relics : Dans ce nouveau mode, EVE rencontre la Nikke pèlerine Scarlet et combat les Naytiba comme une véritable Nikke. Finissez les missions pour obtenir les tenues des Nikkes Rapi, Anis, Alice, Modernia et Dorothy.- Combat de boss - Scarlet : EVE combat Scarlet dans un duel d'épéistes des plus épiques. Battre Scarlet vous donne sa tenue en récompense.- Pêchez 6 nouveaux éléments liés aux Nikkes et pourchasser le "meme sur patte" Doro à travers la ville de Xion.- Cette nouvelle édition du jeu inclus directement les 2 contenus payants "NieR: Automata" et "Goddess of Victory: NIKKE", ainsi que la tenue de Tachy + Planet Diving Suit 6th blanche + les bonus de précommandes et les bonus de la version deluxe.- L'achat de cette édition vous donne également un code pour obtenir sans frais le costume de tirage de Scarlet dans le jeu mobile Goddess of Victory: NIKKE (voir section plus bas). Le costume/code se trouve à Xion dans un coffre (pour les nouveaux joueurs, ça demande ~2h de jeu).- Il n'y a pas de plan de mise à niveau ni même la simple obtention du code pour ceux qui possèdent déjà Stellar Blade (notamment en version physique) sur PS5, donc pour bénéficier des bonus de l'édition complète et également obtenir le costume offert pour le jeu mobile faut racheter le jeu en "édition complète" (90€). Shift Up rassure les joueurs PS5 en explorant des solutions à ce problème (mais j'ai peine à croire qu'ils y arriveront).- Memories Teller: Nouvelle histoire en 2 parties où on suivra l'interaction du trio EVE/Adam/Lily débarqué dans ce nouveau monde avec les protagonistes de NIKKE dans complot impliquant l'Arche, le dernier bastion de l'humanité et ce pourquoi les Nikkes se battent.- Mini-jeu "Native Raid" : Il s'agit de la reproduction du mode Boss Challenge de Stellar Blade dans le jeu mobile. Combat de boss dans ce mini-jeu avec une version simplifiée du gameplay de Stellar Blade pour une jouabilité sur mobile/tablette. EVE est personnalisable niveau équipement.Rejoignez 4 autres joueurs pour combattre le robot de la Matriarche devenu incontrôlable.EVE (SSR) : La bannière de tirage pour tenter de l'obtenir sera disponible à partir du 11 juin à 22h (ou le 12 juin selon la maintenance).Raven (SSR) : La bannière de tirage pour tenter de l'obtenir sera disponible à partir du 18 juin (à 22h), en même temps que la partie de l'histoire.Lily (SR) : Elle est offerte à tous les joueurs qui se connecteront et participeront à l'évènement, avec 2 autres copies à obtenir durant l'évènement pour la maxer.EVE - Keyhole Dress : Une tenue qu'EVE trouve en explorant le monde. Offerte à tous les joueurs qui ont obtenue le personnage et participeront à l'évènement.EVE - Neurolink Suit : La tenue de récompense pour terminer le mode Boss Challenge. Disponible dans le passe d'évènement "Neurolink Pass" (24€)EVE - Skin Suit : L'apparence nature d'EVE, sans protection. Disponible dans le tirage de costume (peut couter jusqu'à 60€).Raven - Planet Diving Suit (6th) : La tenue du 6e escadron aéroporté, qu'EVE trouve en explorant le monde. Offerte à tous les joueurs qui ont obtenue le personnage et participeront à l'évènement.Raven - Midsummer Alice : Une tenue qu'EVE trouve en explorant le monde. Disponible dans le passe d'évènement "Midsummer Pass" (24€)Scarlet - Racer's High : Une tenue qu'EVE trouve en explorant le monde. Disponible dans le tirage de costume (peut couter jusqu'à 60€) ou inclus via un code fourni si vous achetez Stellar Blade Complete Edition (et seulement cette version) sur PS5 ou Steam. Comme dit dans la section plus haut, Lle costume/code se trouve à Xion dans un coffre (pour les nouveaux joueurs, ça demande ~2h de jeu).Grâce à une forte demande des joueurs l'évènement scénarisé Outer Automata reviendra pour 3 semaines en juillet, soit directement après l'évènement Memories Teller. Les tirages pour tenter d'obtenir 2B et A2 du jeu NieR: Automata reviendront temporairement à partir du 3 juillet.- Anciennement "Projects Witches". Le nom n'est toujours pas officiel. Centré sur la fantaisie asiatique.- Estimé pour 2027 en multisupport (PC et mobile à priori).- Devrait être aussi ambitieux que NIKKE et Stellar Blade combiné en terme de proposition.- Devrait venir concurrencer des jeux comme Genshin Impact et Honkai: Star Rail selon les plans de Shift Up.UP - On apprend que Stellar Blade passe premier des ventes japonaises sur Steam.