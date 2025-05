Actualité











Vous vous en souvenez peut être, j'avais parlé en début d'année (ici) du cas d'Azur Lane qui pourrait être le premier d'une série de nouvelles censures sur Google Play, la plateforme par défaut des jeux mobile sur Android S'il y a peut être eu de nouveaux cas depuis, cette semaine cela a concerné le jeu mobile Action Taimanin, un spin-off "Safe for Work" de la série d'eroge Taimanin, des visual novel +18 à base de kunoichi qui se font humilier par des monstres et autres humains corrompus. Ici dans Taimanin Action c'est plutôt l'inverse dans le mesure où c'est un simple BTA en 3D (et aussi très cheap) sans aucun contenu pornographique, d'où la présence du jeu sur une plateforme "grand publique" comme Google Play.On a appris cette semaine qu'à cause de Google et leur nouvelle politique, tout comme Azur Lane plusieurs skins des héroïnes d'Action Taimanin ont du être retirés de la vente, et le degrés de sex-appeal de certains skins concernés pourrait vous surprendre.Alors qu'il y a pire dans le jeu niveau érotisme (dont maillot de bain et autres tenues très suggestives comme les bunnysuits...), ce sont des tenus comme par exemple la gamme "Slice of Life" (ci-dessus), simple chemisier avec short casual, qui ont retiré de la boutique du jeu à la demande de Google (vu que je poste cette actualité en retard, le retrait déjà effectif depuis le 6 mai dernier).Gremory, l'éditeur derrière la localisation d'Action Taimanin, confirme que ces retraits à la vente ne concerne que la version Android du jeu.Je ne connais pas la liste complète de tous les skins concernés, mais voici un aperçu des skins de gammes cités par l'éditeur :Certains joueurs ont suggérer d'augmenter le classement d'âge, mais l'éditeur confirme que le problème est indépendant de ça.